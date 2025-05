Nets e Raptors estão no radar de Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo tem mais dois times no radar: Brooklyn Nets e Toronto Raptors. De acordo com Brandon Robinson, do site Scoop B, o grego monitora as duas equipes na intenção de permanecer no Leste. Desde a eliminação do Milwaukee Bucks nos playoffs, o camisa 34 tem sido vinculado à trocas na NBA.

De acordo com Robinson, a preferência por Nets e Raptors passa por diversos motivos. Além do desejo de seguir no Leste “para manter o perfil midiático”, o jornalista sinaliza que os mercados têm “capacidade de atrair reforços e dar controle e voz ativa ao grego na construção do elenco”.

No caso do Raptors, Giannis vê o time com uma boa estrutura e uma potência no mercado. A relação do grego com a equipe de Toronto, aliás, é antiga. Isso porque, antes dele chegar à NBA, o presidente Masai Ujiri chegou a recebê-lo para um treino pré-Draft.

“Toronto atende a vários critérios: é um grande mercado, com histórico de título, equipe médica e trabalho respeitado. Além disso, conta com uma liderança executiva valorizada pelos atletas. Com Scottie Barnes perto de se tornar uma estrela, uma dupla com Giannis poderia ser fatal”, disse Robinson sobre o Raptors.

O Raptors também conta ativos para conseguir o grego. Com uma base jovem, o time poderia enviar ao Bucks alguns atletas com potencial, bem como escolhas de Draft. Em relação ao salário, o time tem espaço no teto salarial, após a saída de Pascal Siakam.

Além do Raptors, Giannis Antetokounmpo teria interesse no Nets. Isso porque, a equipe está localizada em New York, um grande mercado nos EUA, e ainda não conquistou um título. Desse modo, o craque poderia enfim dar um troféu ao time e ampliar seu currículo na NBA.

Desde a saída de Kyrie Irving e Kevin Durant, aliás, o Nets sonha em ter uma estrela como Giannis. O time, afinal, acumulou escolhas de Draft e tem jovens atletas que podem ser enviados em troca. Desse modo, o grego tem ficado cada vez mais atraído por Brooklyn.

“Giannis vê o Nets como um lugar onde poderia levar jogadores com ele. Com uma estrutura de treino moderna, exposição midiática de New York e um GM acostumado com superastros, o time oferece o apelo de um grande mercado. Porém, sem o drama do Knicks”, finalizou Robinson.

