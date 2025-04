Masai Ujiri: “Brandon Ingram coloca Raptors mais perto do título da NBA”

O Toronto Raptors surpreendeu a NBA ao fechar uma troca para adquirir o ala Brandon Ingram antes da trade deadline. E, depois, deu mais uma cartada inesperada fechando uma extensão prévia de contrato com o jogador. Ele nem estreou pelo time canadense, mas já tem US$120 milhões extras a receber até 2028. Masai Ujiri sabe que a aposta tem sido muito criticada, mas garante que o ala pode ajudar a equipe.

“O nosso foco está em melhorar, então adquirir talento é uma parte crucial do trabalho. A troca de Brandon faz parte desse processo. Eu acho que trazê-lo e, logo em seguida, estender o seu contrato nos deixa mais perto do nosso objetivo principal. Ele nos deixa um pouco mais perto de sermos um time campeão. E o título é a meta final sempre”, cravou o presidente da franquia, em entrevista coletiva.

É difícil questionar a capacidade de Ujiri de identificar talentos e jogadores campeões. Afinal, foi ele quem montou o elenco que levou o Raptors ao seu único título da NBA (2019). Mas, ao mesmo tempo, todos sabem que Ingram não tem o impacto de um Kawhi Leonard. O dirigente admite que o projeto atual é muito diferente do caso da montagem do maior time da história de Toronto.

“Nós não sabemos quando um título vai vir. Mas esperamos que todos os jogadores que trazemos nos coloquem um passo mais perto desse fim. Que, para resumir, nos façam um pouco melhores como time. Nós acreditamos nisso com Brandon, assim como cada um dos jovens talentos desse elenco”, afirmou o vencedor do prêmio de executivo do ano em 2013.

Encaixe

Vários analistas da NBA questionam, antes de tudo, o encaixe de Brandon Ingram nesse jovem elenco do Raptors. A qualidade do ala é inquestionável, mas a grande crítica que se faz ao seu jogo é como “retém” a bola demais em certos momentos. Coincide com a maior crítica que o ataque do time recebeu nessa temporada. Ujiri pesou tudo isso. No entanto, decidiu fazer uma aposta no caráter do atleta de 27 anos.

“Brandon é um ótimo menino, com muita personalidade e vontade de trabalhar. Então, é claro que vai ser necessário um ajuste para que se encaixe na equipe. Mas isso é normal com qualquer jogador. Nós tivemos várias conversas e não acho que o seu encaixe deva ser um problema, pois chegou com a mentalidade certa. Realmente acreditamos nisso”, elogiou o veterano dirigente.

A missão de inserir Ingram na equipe está nas mãos, em particular, de Darko Rajakovic. Ujiri garante que, mesmo sem ter o jogador à disposição, o técnico já trabalha bastante nesse sentido. “Darko é um comunicador nato e, por isso, sempre está aberto a mostrar para Brandon o que estamos tentando fazer. E, mais do que isso, Brandon também está disposto a elevar o seu jogo conforme o nosso estilo”, completou.

Observador

Ingram só disputou 18 partidas na temporada que acaba de terminar por causa de uma lesão no tornozelo. Ele não só ainda precisa estrear pelo novo time, mas não entra em quadra desde dezembro. A situação deveria ser um sinal de alerta para Ujiri, mas ele enxerga uma oportunidade. Afinal, ele aposta que só há ganhos no tempo que o astro teve para observar a equipe de fora das quatro linhas.

“Ter um jogador que se integra ao elenco e não joga de imediato é importante, de certa forma. Em especial, no estágio em que estamos enquanto time. Sinto que ele aprendeu muito sobre o nosso grupo nesse período. Não só sobre a maneira como jogamos, mas, acima de tudo, sobre a personalidade da equipe”, concluiu o executivo.

