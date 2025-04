Sem estrear pelo Raptors, Brandon Ingram está fora da temporada

De acordo com o técnico do Toronto Raptors, Darko Rajakovic, Brandon Ingram não vai fazer sua estreia pela franquia na atual temporada. Isso porque o ala não se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo que carrega desde dezembro. Com apenas dois jogos restantes para o fim de 2024/25, ele só deve retornar na próxima campanha.

Brandon Ingram foi adquirido pelo Raptors no meio da temporada em troca com o New Orleans Pelicans, na trade deadline. Após o acerto, o jogador firmou extensão de contrato de três anos e US$120 milhões com o time do Canadá.

Além disso, o técnico de Toronto revelou que ele passou por um procedimento para ajudar na melhora do tornozelo. No último domingo (6), o Raptors foi a Nova York enfrentar o Brooklyn Nets. Então, Ingram passou por um especialista na cidade e recebeu uma injeção de injeção de plasma rico em plaquetas no local contundido.

“É o que ele precisa. Ele está se recuperando muito bem.”, disse Rajakovic. O treinador ainda revelou que a expectativa é contar com o atleta para os treinos de pré-temporada de 2025/26.

Agora, confirmado fora da temporada da NBA, Ingram encerra sua campanha com apenas 18 jogos disputados. Todos pelo Pelicans. Afinal, ele sofreu com uma tendinite no início da atual campanha. Como resultado, somou médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes, 5.2 assistências e 46.5% nos arremessos.

All-Star na temporada 2019/20 da NBA, Ingram vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Desde 2021/22, por exemplo, ele tinha atuado em menos de 70% dos jogos. Esse número caiu para pouco mais de 55%. Portanto, em 328 partidas, esteve presente em 182.

Apesar de ser desfalque, Ingram permanece junto com o elenco. Na vitória sobre o Charlotte Hornets, na quarta-feira, o ala marcou presença. Aliás, ficou marcado pela camiseta que estava usando. Ele estava vestindo uma roupa da Universidade de Houston, que sagrou-se campeã da NCAA. O gesto foi resultado de uma aposta com o companheiro Jamal Shead, que passou pelo time.

Aposta foi feita na semifinal do torneio universitário. Ingram teve uma temporada em Duke, time que encarou Houston na penúltima fase do torneio e perdeu.

