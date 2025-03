NBA: Raptors conquista marca histórica em vitória sobre Wizards

O Toronto Raptors fez história na rodada da NBA, da segunda-feira (10), em vitória sobre o Washington Wizards por 119 a 104. Isso porque a equipe bateu um recorde de rebotes da franquia. Foram 73 rebotes no total, o maior número entre todos time da NBA nesta temporada. Além disso, foi a maior marca em um jogo de campanha regular nos 30 anos da franquia.

O destaque da vitória do Raptors sobre o Wizards na noite de NBA foi AJ Lawson. O jogador brilhou com 32 pontos, recorde de sua carreira, e 12 rebotes. Toronto também fez história ao ter quatro jogadores com duplos-duplos no mesmo jogo, algo inédito para a equipe.

Afinal, além de Lawson, três jogadores do Raptors tiveram dez ou mais rebotes. Então, RJ Barrett anotou 14 pontos, dez rebotes e oito assistências e Scottie Barnes fez 14 pontos e 13 rebotes. Enquanto isso, Orlando Robinson terminou com 13 pontos e 11 rebotes.

Publicidade

Lawson, que nasceu em Toronto, comemorou o momento especial ao lado de Barrett, que também é canadense.

“Sonhei com isso desde que toquei em uma bola pela primeira vez. Estar em quadra com RJ, como um jogador do Raptors, significa muito para mim”, disse Lawson.

Leia mais!

O Raptors dominou os rebotes ofensivos pelo terceiro jogo seguido. Foram 28 rebotes ofensivos, gerando 33 pontos de segunda chance. Apesar disso, o time não arremessou bem. A equipe acertou apenas 39,5% das suas tentativas (43 de 109). Na derrota para o Wizards no jogo anterior, Toronto já havia feito 35 pontos de segunda chance com 22 rebotes ofensivos.

Publicidade

Após a vitória, o técnico Darko Rajakovic comentou sobre a estratégia da equipe.

“Não fizemos nada diferente do que já fazemos. Focamos muito no rebote ofensivo, mas tivemos muitas chances porque erramos muitos arremessos”, declarou o treinador.

Por fim, apesar da vitória, o Raptors faz uma temporada ruim. Em reconstrução, a equipe soma 22 vitórias e 43 derrotas em 2024/25. Portanto, ocupa a 13ª posição da Conferência Leste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA