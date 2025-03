Influencer surpreende e indica brasileiro como melhor jogador da NBA

A discussão de melhor jogador brasileiro na história da NBA conta com diversos nomes. Alguns, argumentam pelo Nenê Hilário, pelo tempo em alto nível que jogou. Outros, dizem que é Tiago Splitter, uma vez que foi o primeiro campeão do país na liga. Enquanto isso, Leandrinho e Anderson Varejão também colecionam momentos históricos e são muitas vezes citados.

No entanto, para o influencer Kai Cenat, a resposta é fácil: Leandrinho. Não só como melhor brasileiro, mas também como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Durante o podcast Club Shay Shay, o criador de conteúdo chamou a atenção por escolher o ex-Golden State Warriors como o GOAT da NBA.

O tema começou com uma pergunta de Shannon Sharpe. “Quem é seu jogador favorito?”. Cenat, desse modo, respondeu: “Leandro Barbosa. O maior jogador da NBA que já tocou em uma bola de basquete. De todos os tempos”.

A resposta de Cenat causou surpresa em Sharpe. Afinal, Leandrinho jamais esteve nas conversas de GOAT da NBA. O influencer, no entanto, explicou o motivo para escolher o brasileiro como melhor jogador da história, embora seja torcedor do New York Knicks.

“Eu costumava assistir ao Golden State Warriors e Leandro Barbosa era um cara incrível. Ele é um cara legal, mano”, completou.

A escolha de Cenat pelo brasileiro como melhor jogador da NBA, portanto, é uma questão de admiração. Enquanto é torcedor do Knicks, Cenat acompanhou o início da dinastia do Warriors, onde Leandrinho era uma peça importante da base liderada por Stephen Curry. Em 2015, por exemplo, ele entrou nas 21 partidas, com médias de 10.9 minutos.

O melhor momento do brasileiro na NBA, no entanto, não foi pelo Warriors. Em 2006/07, afinal, ele viveu um grande ano pelo Phoenix Suns, quando venceu o prêmio de melhor reserva, com médias de 18.1 pontos, quatro assistências e 2.7 rebotes. Assim, é o único jogador na história do país a vencer um prêmio individual.

Por fim, o brasileiro passou 14 temporadas na NBA, jogando ainda por Toronto Raptors, Indiana Pacers e Boston Celtics. Ele encerrou sua carreira na liga com médias de 10.6 pontos, 2.1 assistências e dois rebotes, além de 46% nos arremessos e 38.7% nas bolas de três.

