NBA vai ouvir Knicks e Raptors ao fim da temporada

A NBA marcou uma audiência para resolver o conflito entre New York Knicks e Toronto Raptors ao fim da temporada. O comissário Adam Silver será o “juiz” no caso que envolve acusações de roubo de informações por parte da equipe canadense. Essa decisão encerra uma disputa judicial que se arrasta desde 2023.

O Knicks iniciou a ação legal contra o Raptors sob a alegação de que um ex-funcionário da franquia. Ele forneceu documentos internos enquanto era recrutado. O caso envolve arquivos secretos, incluindo relatórios de jogadas e estudos sobre adversários. A equipe de New York, assim, busca US$ 10 milhões em indenização.

A batalha judicial ganhou um novo capítulo quando um juiz exigiu que Silver deveria ser o responsável por arbitrar a disputa. A decisão contrariou o Knicks, que contestam a relação do comissário com Larry Tanenbaum, dirigente do Raptors. A franquia nova-iorquina alega que a liga não demonstrou interesse em solucionar a questão de forma justa.

Publicidade

“Seguimos céticos quanto a esse processo. Afinal, a NBA não demonstrou interesse em lidar com o roubo de informações. Já se passaram 18 meses desde que fizemos a queixa e, mesmo com a decisão judicial exigindo uma audiência, a liga só agiu após o último relatório em dezembro”, disse um porta-voz do Knicks na NBA.

Apesar da oposiçaõ, o caso enfim terá um desfecho. A NBA programou a audiência para a semana de 21 de julho, dando tempo para que Knicks e Raptors concluam a temporada. Desse, ambas as equipes terão a chance de apresentar seus lados em um ambiente mediado pela própria liga.

Publicidade

Leia mais!

A acusação do Knicks também envolve nomes de peso da franquia canadense. Entre os acusados, estão o técnico Darko Rajakovic e Noah Lewis, assistente em Toronto. Além disso, dez funcionários não identificados foram citados no processo. Assim, elevando o nível da questão na NBA.

A disputa jurídica de Knicks e Raptors ao fim da temporada é algo quase inédito na NBA. O último registro semelhante, afinal, aconteceu em 1977, quando o Knicks enfrentou o Nets por questões territoriais. No fim, a arbitragem da liga também foi decisiva.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA