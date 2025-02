Canadense, Steve Nash revela motivo por não se juntar ao Raptors

Steve Nash é um dos maiores jogadores do Canadá da história da NBA, mas jamais atuou pela franquia canadense, o Toronto Raptors. O histórico armador se destacou, sobretudo, por Phoenix Suns e Dallas Mavericks, incluindo os dois prêmios de MVP que venceu pela equipe do Arizona. Mas a ida para jogar no time de seu país quase aconteceu.

No programa da franquia, Open Gym, o ex-jogador revelou a história de quando quase atuou pelo Raptors e todo o processo que a equipe teve para tentar obtê-lo no mercado na offseason de 2012.

“Quase aconteceu de fato. Tive uma reunião marcado com a franquia no dia 1 de julho. Isso ia ocorrer em New York no apartamento de Larry Tannenbaum (proprietário do Raptors). Então, seria um dia emocionante para mim em vários aspectos”, afirmou.

O ano marcou o fim da “era Nash” no Phoenix Suns. Ele ainda era um dos melhores armadores da liga na época, mas a falta de um título e a sua idade avançada levaram a uma saída do atleta, que foi para o Los Angeles Lakers em uma sign-and-trade. Os motivos para se manter próximo ao Arizona indo para a Califórnia foram familiares.

“Sério, essa chance de jogar em Toronto significou muito para mim, mas tinha uma outra situação que era mais urgente. Eu estava me divorciando na época e meus filhos estavam em Phoenix. Enquanto você está passando por isso, existem muitas incógnitas. Então, apenas queria me manter perto dos meus filhos e ter a possibilidade vê-los sempre. Essa foi a principal razão para escolher Los Angeles no fim”, garantiu Nash.

Os outros principais times interessados no jogador naquele momento eram New York Knicks e Toronto Raptors. Apesar de estar nos EUA, New York está na costa Leste, muito afastado de Phoenix. Além de Toronto ser no Canadá, a cidade também está mais próxima do Leste americano do que o contrário. Los Angeles, por outro lado, é vizinho do estado do Arizona, estando na Califórnia.

Então, as questões pessoais fizeram com que o canadense Steve Nash, jamais atuasse pelo Toronto Raptors em sua carreira. Apesar disso, ele olha para trás e admite que teria adorado jogar em seu país.

“Cara, teria sido uma honra. Jogar no Canadá, jogar pelo Raptors em Toronto, na frente de uma das torcidas mais fanáticas e malucas de toda a NBA. Acho que teria sido incrível. É uma pena que o momento na época não casou com esse desejo meu. Eu não tenho dúvidas de que teria sido fantástico atuar por lá”, concluiu.

O craque não teria uma carreira muito longa depois de deixar Phoenix. Ele só atuou por dois anos no Lakers. A primeira temporada foi de muita frustração com o super time formado por ele, Kobe Bryant, Pau Gasol e Dwight Howard. E ficou ainda pior depois que Kobe rompeu o tendão de aquiles nos jogos finais daquele ano.

Lidando com problemas nas costas e na perna, ele estaria por lá em 2013/14 e 2014/15 também, sem atuar no último ano e jogando apenas 15 vezes no ano anterior. Em março de 2015, anunciou o fim da carreira.

