Raptors anuncia que Gradey Dick está fora da temporada

Gradey Dick está fora do resto da temporada no Toronto Raptors. O ala está fora da NBA desde 2 de março por conta de uma lesão no joelho direito. Assim, à rede TSN, o técnico Darko Rajakovic confirmou que o jovem será poupado dos quatro jogos finais para seguir sua recuperação.

“Os sintomas dele estão melhorando. No momento, ele não está fazendo muito em quadra. Ele está realmente focado em treinar musculação e fortalecer o corpo. Desse modo, podemos afirmar com bastante confiança que ele está fora do restante da temporada”, disse o técnico do Raptors.

Antes da lesão, diante vinha em grande temporada. Após ser escolha de loteria no Draft de 2023, o ala aumentou suas médias de pontos para 14.4 por jogo. Nos arremessos, enquanto isso, tinha aproveitamento de 41% nos gerais e 35% nas bolas de três. Por fim, contribuiu com 3.6 rebotes e 1.8 assistências, em 29.4 minutos em 54 partidas.

Como titular de Rajakovic, ele tem contrato garantido por mais uma temporada com o Raptors. O acordo, ainda de novato, é no valor de US$ 4.99 milhões. Além disso, a equipe deve estender com Dick para 2026/27 por mais US$ 7.13 milhões. O time do Canadá tem até 31 de outubro para exercer a opção.

Além de Gradey Dick, aliás, outro ala do Raptors que pode ficar fora da temporada é Brandon Ingram. O ex-New Orleans Pelicans está lesionado desde 7 de dezembro, quando sofreu um entorse grave no tornozelo esquerdo. Assim, ele sequer estreou pelo time de Toronto, desde a troca.

Segundo o técnico do Raptors, o ala tem feito atividades em quadra e está evoluindo bem na reta final de temporada. A expectativa, assim, é de que ele seja liberado para contato físico e participe de um treino completo na próxima semana. Porém, com somente quatro jogos para o fim de 2024/25, é pouco provável que ele faça sua estreia.

“Sabemos que o tempo está se esgotando com o fim da temporada se aproximando. Não sei se será realista vê-lo jogando, mas ele está evoluindo bem. Então, estamos realmente ansiosos para vê-lo integrado aos nossos grupos de treinos, participando das atividades e se preparando para a próxima temporada”, concluiu o técnico do Raptors.

Sem Dick e Ingram, o Raptors chega à reta final de temporada na 11ª posição do Leste. Com 28 vitórias e 50 derrotas, o time não tem mais condições de se classificar ao play-in da NBA.

