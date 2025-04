Reggie Miller queria briga com Michael Jordan em evento da NBA

Reggie Miller e Michael Jordan protagonizaram confusões nos anos 90. Embora talentosos, os dois eram também provocadores e não evitavam brigas, agressões e discussões em seus encontros. Diante disso, o ídolo do Indiana Pacers carrega uma tensão com o camisa 23 do Chicago Bulls até hoje.

No podcast All The Smoke, Miller revolou que pensou em agredir Jordan no evento de 75 anos da NBA. Na ação, que aconteceu no All-Star Game de 2022, os 75 maiores nomes da história da liga estavam reunidos. Assim, o ex-jogador do Pacers pensou em provocar seu algoz.

“Até hoje, acho que eu daria um soco no Michael se o visse”, disparou Miller. “Tem certas coisas que foram ditas dentro de quadra que ficam com você, te marcam. Mas é engraçado porque, no evento de 75 anos, Mike não apareceu nas fotos. Então, chegou antes para entrarmos no palco. Ele provocou Magic Johnson e eu pensei: ‘Caramba, eu poderia ir para cima dele’. Estávamos com os 75 maiores da história, mas na minha cabeça só vinha isso”.

Apesar do desejo, Miller evitou o embate com Jordan no evento. Porém, afirmou que ainda deseja causar confusão com o ídolo do Bulls.

O desejo de Reggie Miller se dá pelas agressões e discussões que ele acumulou com Michael Jordan no passado. Um dos momentos mais emblemáticos aconteceu em um jogo entre Pacers e Bulls em 93. No duelo, o camisa 31 de Indiana começou a trocar empurrões com o jogador de Chicago.

No mesmo podcast, Reggir Miller contou o motivo da briga.

“Eu não queria que Michael Jordan me colocasse em um mata-leão. Então, a gente começou aquele briga e ele acabou arranhando meu olho. Ele me arranhou feio, mas veja: eu estava segurando e controlando ele. Eu pensei: talvez a gente tome falta técnica dupla. Se eu for expulso, quem sabe ele também seja”, contou.

Jordan, porém, seguiu no jogo, enquanto Miller foi expulso. Após isso, o camisa 31 guardou mágoas e começou a acumular provocações contra o adversário.

Apesar da rivalidade, por fim, Miller revela que respeita Jordan e o considera o GOAT (melhor de todos os tempos) da NBA.

“Para mim, Michael Jordan é o maior de todos. Vou levar isso para o túmulo,” disse Miller. “Eu entendo que a geração atual vê LeBron como o maior, porque é a era deles. Mas eles não conhecem o MJ como eu conheço”.

