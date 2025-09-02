Proposta de troca do Knicks por Donovan Mitchell é conhecida

O astro Donovan Mitchell ficou muito próximo de ir em troca para o New York Knicks em 2022. Ele, inclusive, sonhava com a chance de jogar pelo time. No entanto, o negócio acabou não se concretizando e Mitchell foi para o Cleveland Cavaliers.

Até aquele ano, Donovan Mitchell jogava pelo Utah Jazz, time que atuou pelos primeiros cinco anos na NBA. Então, a direção da equipe de Salt Lake City tinha em mente reconstruir o elenco e trocar o pivô Rudy Gobert, além de Mitchell.

Enquanto a troca de Gobert aconteceu com o Minnesota Timberwolves, Mitchell esperava ir para o Knicks. Aliás, ele tinha certeza que seria jogador da equipe de Nova York.

“Eu fui dormir e eu só pensava que já ia para o Knicks, eu estava indo para Nova York”, disse Mitchell.

O problema, no entanto, foi justamente por conta da proposta que o Knicks fez por Mitchell. Basicamente, o Jazz queria uma troca por RJ Barrett, Obi Toppin, Mitchell Robinson, mas que Quentin Grimes estivesse no negócio. Além disso, seriam três escolhas de primeira rodada, sem proteção alguma.

Mas a direção do Jazz insistiu em Grimes e o Knicks fez uma oferta final pela troca: Immanuel Quickley, além de Barrett e duas picks de primeira rodada. Sem acordo, entretanto. Para a franquia de Salt Lake City, não valia a pena receber o pacote que a equipe de Nova York oferecia.

No fim, a troca de Donovan Mitchell não aconteceu para o Knicks, como era de sua preferência, mas para o Cavs. O Jazz recebeu Lauri Markkanen e Collin Sexton como melhores jogadores na negociação, mas ainda levou Ochai Agbagi, três escolhas de Draft e dois swaps. Ou seja, direito de inverter as picks.

Por outro lado, o Knicks ficou sem a troca e ainda negociou Barrett e Quickley para o Toronto Raptors por OG Anunoby, enquanto mandou Grimes para o Detroit Pistons.

Os rumores de que Mitchell vai jogar um dia pelo Knicks passam muito pela vontade do astro, de 28 anos. Ele tem contrato com o Cavaliers até 2026/27, além de uma opção para 2027/28 no valor de US$53.8 milhões. De acordo com os boatos, o time de Nova York vai tentar assinar com o ala-armador, caso ele queira deixar Cleveland ao fim de 2027.

No entanto, como o Cavs fez grande campanha na fase regular de 2024/25 e entra como o favorito no Leste para a próxima temporada, é quase improvável que Donovan Mitchell peça uma troca ou queira sair de lá antes do fim de seu contrato. Por enquanto, ele fica. Mas o desejo de jogar em Nova York jamais teria saído da cabeça do atleta, seis vezes All-Star da NBA.

