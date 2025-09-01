Antiga promessa do Lakers deixa NBA por contrato na Europa

Depois se chegar à NBA em contrato com o Los Angeles Lakers em 2019, Talen Horton-Tucker está perto de deixar a liga rumo à Europa. De acordo com o portal Basket News, o ala-armador tem acerto encaminhado com o Fenerbahçe, da Turquia para a próxima temporada. No entanto, ainda segundo a publicação, ele só deve concretizar sua ida para o outro continente caso não surja nenhuma proposta de times da liga americana.

Da mesma forma, o site EuroHoops confirmou que Talen Horton-Tucker já tem um contrato encaminhado e deve ir para o atual campeão da EuroLiga se não receber propostas da NBA.

“Horton-Tucker e Fenerbahçe têm um acordo. No entanto, segundo fontes, ele ainda não será firmado. Isso porque o jogador ainda espera por uma oferta da NBA. Espera-se o atleta de 24 anos seja a nova adição ao elenco do campeão da EuroLiga. Então, os próximos dias decidirão seu futuro”, publicou o portal.

O jogador foi selecionado no Draft de 2019 pelo Orlando Magic. Mas, foi negociado na mesma noite para o Los Angeles Lakers. Como resultado, Horton-Tucker soma 305 partidas na NBA. Além do time de Los Angeles, ele defendeu Utah Jazz e Chicago Bulls em seus seis anos na liga. Aliás, em seu ano de estreia, ele fez parte do elenco do Lakers que foi campeão na “bolha” de Orlando. Mas, com apenas seis partidas disputadas.

Vale lembrar que, mesmo agora perto da Europa, o ala-armador fez história em seu primeiro ano de contrato com o Lakers ao ser o americano mais jovem a vencer um título da NBA. Afinal, ele foi campeão com 19 anos e 321 dias de idade. Dessa forma, se tornou o segundo jogador mais novo da história da liga a conquistar um título, atrás apenas de Darko Milicic, pelo Detroit Pistons.

O jogador chegou a ter um contrato de US$31 milhões por três anos com o Lakers, onde teve 10.0 pontos, 3.2 rebotes e 2.7 assistências como sua melhor campanha. Depois, no Utah Jazz, ele fez 10.7 pontos e 3.8 passes para a cesta em 2022/23. Já no Bulls, seus números caíram para 6.5 pontos e sequer atingiu 2.0 rebotes ou assistências.

Horton-Tucker passou três anos no Lakers antes de ser negociado com o Jazz na offseason de 2022. Então, ficou duas temporadas em Utah, mas não conseguiu um contrato garantido como agente livre irrestrito. Assim, assinou um contrato de dez dias com o Bulls antes do início de 2024/25 e conquistou um vínculo padrão com a franquia.

Por fim, vale destacar que o Fenerbahçe tem um elenco cheio de ex-jogadores da NBA. O último nome a acertar com o time turco foi Brandon Boston Jr, que defendeu o Los Angeles Clippers. Além disso, há Wade Baldwin, Onuralp Bitim, Devon Hall, Nicolo Melli e Khem Birch.

