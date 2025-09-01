Michael Porter: “Nikola Jokic é o melhor jogador da história”

Em todos seus anos na NBA, Michael Porter Jr atuou ao lado de Nikola Jokic no Denver Nuggets. Então, ele viu de perto a grande ascensão do pivô que já faturou três MVPs da liga. Como resultado, em participação em uma live no YouTube, o ala elegeu seu antigo companheiro como o melhor de todos os tempos.

“Vou escolher (como melhor de todos os tempos) Nikola Jokic”, disse Michael Porter. “Digo isso porque ele poderia ter ganhado o prêmio de MVP cinco anos seguidos. Você consegue citar outro jogador que poderia ter ganhado em cinco anos seguidos? Eu não vi Michael Jordan dia após dia. Mas, vi Jokic em todos os jogos e todos os dias fazendo isso. Estou falando dele agora, mas claro que poderia colocar LeBron e MJ que estão lá em cima”.

Nos últimos cinco anos, Nikola Jokic ficou entre os dois primeiros na votação de MVP em todas as temporadas. Enquanto isso, venceu o prêmio três vezes. Aliás, o único outro jogador na história da NBA a ficar entre os dois melhores por cinco anos seguidos é o ídolo do Boston Celtics, Larry Bird.

Durante a live, o ex-jogador, que já foi o melhor reserva da NBA, Eddie Johnson, contestou a declaração de Porter.

“Eu gosto dele. Gosto mesmo. Mas, eu já disse isso em alto e bom som para a NBA: todos os jogadores, antes de entrarem na liga, deveriam ser obrigados a fazer um curso de quatro semanas sobre a história e depois passar em um exame. Seria muito melhor!”

Vale lembrar que Jokic foi classificado como o 17º melhor jogador da história da NBA na lista dos 100 melhores jogadores do Bleacher Report, publicada em julho. No entanto, a liga não incluiu o astro do Denver Nuggets em sua lista dos 75 melhores da história, divulgada em outubro de 2021. Do mesmo modo, a ESPN incluiu o sérvio em sua lista dos 76 melhores jogadores, divulgada em julho de 2022.

Por fim, Porter Jr deixou o Nuggets após seis anos e vai defender o Brooklyn Nets. Isso porque foi envolvido em troca por Cam Johnson. O ala tem um contrato de U$38,3 milhões para 2025/26 e será agente livre irrestrito no último ano de seu vínculo. Por outro lado, o reforço do time do Colorado vai receber US$21,1 milhões na próxima campanha e também será agente livre irrestrito em 2027.

