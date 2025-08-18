Michael Porter revela maior mito sobre jogadores da NBA

Dizem que você não conhece uma realidade até vivê-la. Por isso, Michael Porter garante que as pessoas têm uma ideia bem errada de como é a vida e a rotina dos jogadores da NBA. Diz isso por uma experiência própria. Ele revelou que tinha várias “certezas” sobre o dia a dia na liga e, assim que foi draftado, descobriu que muitas delas eram erradas. Um ponto, em particular, se revelou um grande mito para o ala.

“Quando cheguei à NBA, eu acho que o grande mito que caiu por terra para mim é que todos trabalham duro aqui. As pessoas observam de fora e pensam que todos treinam ao extremo, mas isso é uma concepção errada. Você precisa ser talentoso, habilidoso e trabalhar bastante para chegar a esse nível. Mas, depois de chegarem aqui, nem todos seguem assim”, contou o novo atleta do Brooklyn Nets.

Dá para notar a relação das palavras de Porter com alguns costumes da liga. É comum, por exemplo, que olheiros façam longas pesquisas sobre a ética de trabalho de jovens prospectos antes de recrutá-los. Pode até parecer um exagero, mas a mensagem dos times é clara. A NBA já reúne a elite do basquete em termos de técnica e potencial. Então, o que vai separá-los é a disposição em melhorar.

“Eu sempre fui bem dedicado porque adoro trabalhar em meu jogo. Fui obrigado a ter essa postura por causa do meu histórico de lesões antes do draft. Mas muitos atletas não estão nem aí para melhorarem do ponto de vista técnico. Não se preocupam com recuperação física também, bem como não mostram esforço para manterem os seus corpos saudáveis”, criticou Porter.

Exceções

Mas nem todos os jogadores da NBA são tão “desligados” quanto Michael Porter acusa em relação às carreiras. Há vários casos, aliás, que são exemplos de comprometimento para os jovens que entram na liga agora. Além disso, nunca houve tantos recursos em termos de preparação física e saúde no esporte. O ala, ainda assim, vê muitos hábitos ruins por parte de colegas de profissão.

“É claro que você tem jogadores que são bem dedicados nessa liga. LeBron James, por exemplo, está na NBA há duas décadas e faz um trabalho incrível com o seu físico. Mas isso não é a regra. Há vários atletas que só estão se divertindo durante as férias e nem pensam no corpo. Eles relaxam, em particular, depois de assinarem grandes contratos”, apontou campeão da liga pelo Denver Nuggets.

A evolução dos métodos no esporte mostra que talento significa cada vez menos por si só. No entanto, para Porter, a maioria dos jogadores segue notando isso tarde demais. “Essa liga tem muito talento, jogadores habilidosos, mas dedicação é uma história bem diferente. Apesar das aparências, garanto que trabalho duro não é algo universal aqui dentro”, reforçou.

Isolados

A dedicação e ética de trabalho dos jogadores da NBA é só um dos mitos que Michael Porter descobriu ao chegar à liga. Outra questão que chama a atenção do jogador são as companhias. Todos dizem que o sucesso traz muitas pessoas que só têm interesse em aproveitar-se da situação e, por isso, é preciso ter cuidado com os “amigos”. Mas, para Porter, a liga trouxe um efeito totalmente contrário.

“Uma questão ruim para a qual não estava preparado é a solidão. Pois você fica isolado durante a temporada, entre viagens e hoteis. Em particular, se não tem uma parceira. Hoje, a maior parte dos meus amigos e até irmãos mais novos já estão casados e com filhos. Então, essa impressão de isolamento é algo que nem todos imaginam quando olham de fora”, concluiu o ala de 27 anos.

