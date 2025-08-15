NBA: Agora no Nets, Michael Porter dá entrevista “estranha”

Um dos reforços do Brooklyn Nets para a próxima temporada da NBA, Michael Porter Jr chamou a atenção com declarações nesta semana. Primeiro, o jogador falou sobre seu “vício por mulheres”. Agora, em participação no podcast One Night with Steiny, abordou o tema polêmico das bets e a influência das apostas na liga.

Nesta semana, em seu canal do YouTube, o ala deu uma declaração que viralizou nas redes sociais. De acordo com ele, seu único vício seriam mulheres. Vale lembrar que seu irmão, Jontay Porter, foi suspenso da NBA após envolvimento com apostas, mas Michael Porter Jr, agora jogador do Brooklyn Nets, não mediu palavras para falar sobre o tema.

“Todo mundo tem alguma dificuldade. Para alguns, é o álcool. Para outros, são as drogas. Meu irmão, por exemplo, tinha dificuldades com jogos de azar. Por outro lado, meu vício sempre foram as mulheres. Meu irmão nunca teve problemas com mulheres, mas teve com jogos de azar. Então, talvez seja por isso que Deus me abençoou com dinheiro, porque Ele sabia que eu conseguiria lidar com isso. Jonte, por outro lado, não foi abençoado com muito dinheiro porque talvez Deus soubesse que ele não conseguiria lidar“, disse Porter Jr.

Vale lembrar que Jontay Porter, que atuava pelo Toronto Raptors, foi banido da NBA no ano passado. A punição aconteceu em abril de 2024, após a liga concluir as investigações sobre um possível envolvimento de apostas. Na época, houve um aumento no interesse nos jogos em que ele marcaria menos de 5.5 pontos, 4.5 rebotes e 1.5 assistência, além de 0.5 acerto nas bolas de três.

Ao final do embate, então, Porter terminou com apenas quatro minutos. O Toronto Raptors, declarou que ele sofreu uma lesão no olho e por isso não jogou mais. Com isso, não marcou, teve três rebotes e apenas uma assistência. Portanto, o under aconteceu em todas as apostas.

Sob esse ponto de vista, Michael Porter falou sobre a influência das apostas da NBA. O jogador do Nets projetou um futuro em que os problemas com as bets podem atrapalhar ainda mais o jogo.

“A diversão do jogo é para que as pessoas possam ganhar dinheiro. Na realidade, muito mais pessoas estão perdendo dinheiro do que ganhando. Então, pense: se você pudesse deixar todos os seus amigos ricos dizendo a eles: ‘aposte US$10 mil no meu under‘. Vou agir como se estivesse machucado e ficar de fora. Vou sair depois de três minutos. Assim, todos eles ganham um pouco porque você fez isso. Então, isso não é nada bom.”, disse durante o podcast.

Enquanto isso, Porter Jr revelou até situações ainda piores. De acordo com o novo atleta do Nets, jogadores da NBA recebem ameaças por conta de apostas esportivas.

“Nós recebemos ameaças de morte. Toda essa questão das apostas esportivas é ruim e só vai piorar”, completou durante a entrevista.

Por fim, Michael Porter foi envolvido em troca por Cam Johnson entre Nets e Denver Nuggets. O ala tem um contrato de U$38,3 milhões para 2025/26 e será agente livre irrestrito no último ano de seu vínculo. Por outro lado, o reforço do time do Colorado vai receber US$21,1 milhões na próxima campanha e também será agente livre irrestrito em 2027.

