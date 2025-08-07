Brooklyn Nets: elenco, salários, rumores e projeção em 2025/26

Em reformulação, o Brooklyn Nets tenta adequar os salários ao seu elenco ainda fraco para a temporada 2025/26 da NBA. Mas nada tira mais o sono do torcedor do Nets que a extensão de Cam Thomas. O jogador, que é agente livre restrito, vem pedindo valores muito acima do que o mercado espera, enquanto o time tenta oferecer algo mais perto da realidade.
O grande problema de Cam Thomas é que ninguém pode dar a ele os salários que ele busca no Brooklyn Nets. O mercado diz que ele não vale tudo o que pede, então o impasse segue. No mais, a direção não quer e não vai dar.
Mas o Nets não está pensando em nada grande para agora, pois sabe que seu elenco é cheio de jogadores jovens (ninguém acima dos 27 anos) e é tempo de reconstruir. Se não vai competir por nada, então não vai pagar multas na NBA, o que é um bom início de conversa. E ainda tem o fato de que o time tem a própria escolha para o Draft de 2026.
É só fazer as contas: tem a pick, o elenco ainda é fraco e o Nets vai ficar abaixo das multas. O resultado é o famoso tank. Ou a continuação dele.
Principais reforços: Michael Porter
Principais perdas: D’Angelo Russell, Cam Johnson, Trendon Watford
Draft: Egor Demin, Nolan Traore, Drake Powell, Ben Saraf, Danny Wolf
Em troca, o Nets recebeu o ala Michael Porter para o seu elenco. Porter estava no Denver Nuggets, enquanto o time do Brooklyn mandou Cam Johnson para o Colorado. Já no Draft, a equipe tinha cinco escolhas e gastou três delas em armadores: Egor Demin, Nolan Traore e Ben Saraf. Em comum, eles não são grandes arremessadores.
Se os salários de Cam Thomas são um problema para o elenco do Brooklyn Nets, o que se vê em quadra parece pior. Até por ser um time em reconstrução, não tem muito o que fazer a não ser trabalhar muito e desenvolver seus jogadores. Mas as escolhas por três armadores no Draft com características similares são pontos a serem discutidos.
O russo Egor Demin deve ser o titular na temporada 2025/26 da NBA, mas ele mostrou algo que ninguém sabia que tinha: arremesso de três. Afinal, em BYU na última temporada do basquete universitário, ele acertou só 27.3%. No entanto, na Summer League, Demin trouxe o artifício para o seu jogo e foi muito elogiado após converter 43.5% em 7.7 tentativas por jogo.
Em contrpartida, Egor Demin foi mais testado como ala. Com 2,06m, ele teve poucas assistências e a ideia da comissão técnica era explorar algo que era muito falho em seu basquete. Mas na fase regular, quando tudo estiver valendo, o jogador será armador de fato, com Terance Mann e Michael Porter nas alas. O elenco do Nets deve permitir algumas alternativas, como Nolan Traore ao lado de Demin ao mesmo tempo.
Já no garrafão, Nic Claxton será o titular, o que já é um grande negócio. Só o fato de o jogador ficar, apesar de tantas investidas de outros times, é lucro. O Nets conta em seu elenco com Day’Ron Sharpe para ser o seu reserva. Assim como Claxton, Sharpe também recebeu grande interesse no mercado da NBA.
Rumores do Brooklyn Nets
Tudo está em cima de Cam Thomas. O ala-armador é agente livre restrito na NBA, mas pede salários que o Nets não quer pagar. Afinal, o time do Brooklyn ofereceu a ele algo em torno de US$14 milhões por dois anos, Thomas quer mais do dobro disso por temporada. De acordo com rumores, o jogador vem pedindo US$30 milhões por campanha.
Mas a explicação bem é simples: vários times da NBA imaginam Thomas como um reserva e só o Brooklyn Nets pode chegar minimamente perto do que ele quer. Por outro lado, o jogador acha que merece salários similares aos de outros já estabelecidos na liga, como RJ Barrett e Tyler Herro. O fato é que ele não está no mesmo nível, embora seja um cestinha.
No entanto, o Brooklyn Nets ainda tem problemas para resolver com seu elenco, pois além dos salários de Cam Thomas, o time está com dois jogadores a mais sob contratos regulares e um a menos two-way. Ou seja, tem de dispensar dois para Thomas entrar e contratar um outro para jogar tanto na G League quanto no time principal. Por enquanto, Drew Timme e Tyrese Martin são os grandes candidatos. O que é uma pena, pois Timme foi muito bem quando teve chances de jogar.
Brooklyn Nets: elenco e salários em 2025/26
|Jogador
|Idade
|Salários
|Michael Porter
|27
|38.333.050
|Nic Claxton
|26
|25.352.272
|Terance Mann
|29
|15.600.000
|Egor Demin
|19
|6.889.200
|Day’Ron Sharpe
|24
|6.000.000
|Ziaire Williams
|24
|6.000.000
|Nolan Traore
|19
|3.811.560
|Noah Clowney
|21
|3.398.640
|Drake Powell
|20
|3.372.240
|Dariq Whitehead
|21
|3.262.560
|Ben Saraf
|19
|2.884.560
|Danny Wolf
|21
|2.801.280
|Keon Johnson
|23
|2.349.578
|Jalen Wilson
|21
|2.221.677
|Tyrese Martin
|26
|2.191.897
|Drew Timme
|25
|1.955.377
|Tyson Ettiene
|26
|Two-way
|TTosan Evbuomwan
|24
|Two-way
Brooklyn Nets: projeção para 2025/26 na NBA
De acordo com o site oficial da NBA, o Nets é só o 15° no power ranking do Leste, que avalia o elenco de cada time antes do início da próxima campanha. Não é nada absurdo, pois o time está em reconstrução. No entanto, existe muito espaço para o crescimento de seus jogadores jovens, como Drake Powell e Demin. No mais, espere por Michael Porter como um dos cestinhas da temporada.
