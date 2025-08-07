Brooklyn Nets: elenco, salários, rumores e projeção em 2025/26

Em reformulação, o Brooklyn Nets tenta adequar os salários ao seu elenco ainda fraco para a temporada 2025/26 da NBA. Mas nada tira mais o sono do torcedor do Nets que a extensão de Cam Thomas. O jogador, que é agente livre restrito, vem pedindo valores muito acima do que o mercado espera, enquanto o time tenta oferecer algo mais perto da realidade.

O grande problema de Cam Thomas é que ninguém pode dar a ele os salários que ele busca no Brooklyn Nets. O mercado diz que ele não vale tudo o que pede, então o impasse segue. No mais, a direção não quer e não vai dar.

Mas o Nets não está pensando em nada grande para agora, pois sabe que seu elenco é cheio de jogadores jovens (ninguém acima dos 27 anos) e é tempo de reconstruir. Se não vai competir por nada, então não vai pagar multas na NBA, o que é um bom início de conversa. E ainda tem o fato de que o time tem a própria escolha para o Draft de 2026.

É só fazer as contas: tem a pick, o elenco ainda é fraco e o Nets vai ficar abaixo das multas. O resultado é o famoso tank. Ou a continuação dele.

Principais reforços: Michael Porter

Principais perdas: D’Angelo Russell, Cam Johnson, Trendon Watford

Draft: Egor Demin, Nolan Traore, Drake Powell, Ben Saraf, Danny Wolf

Em troca, o Nets recebeu o ala Michael Porter para o seu elenco. Porter estava no Denver Nuggets, enquanto o time do Brooklyn mandou Cam Johnson para o Colorado. Já no Draft, a equipe tinha cinco escolhas e gastou três delas em armadores: Egor Demin, Nolan Traore e Ben Saraf. Em comum, eles não são grandes arremessadores.

Se os salários de Cam Thomas são um problema para o elenco do Brooklyn Nets, o que se vê em quadra parece pior. Até por ser um time em reconstrução, não tem muito o que fazer a não ser trabalhar muito e desenvolver seus jogadores. Mas as escolhas por três armadores no Draft com características similares são pontos a serem discutidos.

O russo Egor Demin deve ser o titular na temporada 2025/26 da NBA, mas ele mostrou algo que ninguém sabia que tinha: arremesso de três. Afinal, em BYU na última temporada do basquete universitário, ele acertou só 27.3%. No entanto, na Summer League, Demin trouxe o artifício para o seu jogo e foi muito elogiado após converter 43.5% em 7.7 tentativas por jogo.

Em contrpartida, Egor Demin foi mais testado como ala. Com 2,06m, ele teve poucas assistências e a ideia da comissão técnica era explorar algo que era muito falho em seu basquete. Mas na fase regular, quando tudo estiver valendo, o jogador será armador de fato, com Terance Mann e Michael Porter nas alas. O elenco do Nets deve permitir algumas alternativas, como Nolan Traore ao lado de Demin ao mesmo tempo.

Já no garrafão, Nic Claxton será o titular, o que já é um grande negócio. Só o fato de o jogador ficar, apesar de tantas investidas de outros times, é lucro. O Nets conta em seu elenco com Day’Ron Sharpe para ser o seu reserva. Assim como Claxton, Sharpe também recebeu grande interesse no mercado da NBA.

Rumores do Brooklyn Nets

Tudo está em cima de Cam Thomas. O ala-armador é agente livre restrito na NBA, mas pede salários que o Nets não quer pagar. Afinal, o time do Brooklyn ofereceu a ele algo em torno de US$14 milhões por dois anos, Thomas quer mais do dobro disso por temporada. De acordo com rumores, o jogador vem pedindo US$30 milhões por campanha.

Mas a explicação bem é simples: vários times da NBA imaginam Thomas como um reserva e só o Brooklyn Nets pode chegar minimamente perto do que ele quer. Por outro lado, o jogador acha que merece salários similares aos de outros já estabelecidos na liga, como RJ Barrett e Tyler Herro. O fato é que ele não está no mesmo nível, embora seja um cestinha.

No entanto, o Brooklyn Nets ainda tem problemas para resolver com seu elenco, pois além dos salários de Cam Thomas, o time está com dois jogadores a mais sob contratos regulares e um a menos two-way. Ou seja, tem de dispensar dois para Thomas entrar e contratar um outro para jogar tanto na G League quanto no time principal. Por enquanto, Drew Timme e Tyrese Martin são os grandes candidatos. O que é uma pena, pois Timme foi muito bem quando teve chances de jogar.

Brooklyn Nets: elenco e salários em 2025/26

Jogador Idade Salários Michael Porter 27 38.333.050 Nic Claxton 26 25.352.272 Terance Mann 29 15.600.000 Egor Demin 19 6.889.200 Day’Ron Sharpe 24 6.000.000 Ziaire Williams 24 6.000.000 Nolan Traore 19 3.811.560 Noah Clowney 21 3.398.640 Drake Powell 20 3.372.240 Dariq Whitehead 21 3.262.560 Ben Saraf 19 2.884.560 Danny Wolf 21 2.801.280 Keon Johnson 23 2.349.578 Jalen Wilson 21 2.221.677 Tyrese Martin 26 2.191.897 Drew Timme 25 1.955.377 Tyson Ettiene 26 Two-way TTosan Evbuomwan 24 Two-way

Brooklyn Nets: projeção para 2025/26 na NBA

De acordo com o site oficial da NBA, o Nets é só o 15° no power ranking do Leste, que avalia o elenco de cada time antes do início da próxima campanha. Não é nada absurdo, pois o time está em reconstrução. No entanto, existe muito espaço para o crescimento de seus jogadores jovens, como Drake Powell e Demin. No mais, espere por Michael Porter como um dos cestinhas da temporada.

