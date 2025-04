Promessa francesa garante presença no Draft 2025 da NBA

O Draft de 2025 da NBA ganhou mais uma promessa. Segundo Jonathan Givony, da ESPN, o francês Noa Essengue confirmou seu nome para a próxima seletiva. O jovem é cotado como uma escolha top-20 e espera realizar seu sonho de jogar na principal liga de basquete do mundo.

“Desde criança, sempre foi meu sonho ser escolhido por um time da NBA”, disse a promessa à ESPN. “Meu objetivo agora é ser uma escolha top-10. Estou focado no fim da minha temporada, espero conquistar um título, mas depois dos playoffs vou precisar me preparar. Afinal, existe uma grande diferença entre Europa e NBA”.

A promessa da França ocupa a 17ª posição no ranking da ESPN para o Draft. Ele ganhou destaque após a temporada pelo Ratiopharm Ulm, onde disputa a liga da Alemanha e a EuroCup. Com 2,08 metros e 18 anos, assim, o ala-pivô tem médias de 10.8 pontos, 4.9 rebotes e um roubo de bola em 43 jogos.

“Vir para o Ulm foi a melhor decisão da minha carreira”, afirmou a promessa cotada para o Draft. “Já estou na minha segunda temporada aqui. Então, estamos trabalhando sem parar para desenvolver meu jogo. A estrutura é excelente, o centro de treinamento é incrível, a academia é enorme. É um time que dá oportunidade para os jovens e nos permite jogar nosso melhor basquete”.

A promessa chega ao Draft 2025 da NBA como o segundo mais jovem da classe. Nascido em 18 de dezembro de 2006, afinal, ele é somente três dias mais velho que Cooper Flagg. Se tivesse nascido em 2007, só poderia participar da seletiva de 2026.

Apesar da pouca idade, ele pode ser um dos nomes mais completos do Draft da NBA. Isso porque, Essengue é reconhecido por sua ótima velocidade na movimentação e explosão nos saltos para enterradas e rebotes ofensivos. Na defesa, ademais, também é capaz de levar problema, segundo Givony.

“Ele é muitas vezes responsável por marcar armadores graças ao seu jogo de pés ágil e envergadura impressionante. Essengue também sofre muitas faltas, finaliza bem próximo à cesta, mesmo com um físico ainda esguio. Por fim, tem bom sendo de posicionamento em cortes e transições rápidas”, destacou o especialista em Draft da NBA.

Essengue também destacou sua qualidade na defesa. Segundo a promessa do Draft, ele será capaz de levar a capacidade logo de cara para a NBA.

“Posso marcar de armadores a pivôs. Então, se um técnico da NBA quisesse me colocar em quadra hoje, seria porque consigo acompanhar qualquer um”, completou a promessa. “Porém, sei que preciso continuar evoluindo em todos os aspectos do meu jogo”.

Por fim, Draft da NBA acontece nos dias 25 e 26 de junho, em New York. Ao todo, 60 nomes serão selecionados pelos times da liga.

