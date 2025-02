Primeira escolha de draft, Markelle Fultz volta à NBA pelo Kings

O armador Markelle Fultz está de volta à NBA com o uniforme do Sacramento Kings. A equipe confirmou a chegada da primeira escolha do draft de 2017 nessa quarta-feira, depois da vitória contra o New Orleans Pelicans. Segundo Jason Anderson, do jornal Sacramento Bee, as partes fecharam um vínculo até o fim dessa temporada. Mais informações do acordo, por enquanto, não foram divulgadas.

O time californiano buscava um reforço para a armação desde antes da trade deadline. Afinal, perdeu o astro De’Aaron Fox em uma troca com o San Antonio Spurs. O técnico Doug Christie vem improvisando Malik Monk como titular da posição e isso não deverá mudar. A tendência é que, a princípio, o novo contratado chegue para dividir o papel de reserva imediato com Keon Ellis.

Fultz estava sem equipe na NBA desde o fim da última temporada, quando não teve o seu contrato renovado pelo Orlando Magic. Não houve interesse em um novo acerto porque a franquia diagnosticou que ele tinha pequenas fraturas no joelho esquerdo. Passou, por isso, por uma cirurgia durante a offseason. O armador concluiu a recuperação nos últimos meses e preparava um retorno.

“Markelle atraiu interesse de vários times nos últimos meses. Depois de reuniões, ele até elaborou uma lista de finalistas antes de fechar com Sacramento”, contou o repórter Shams Charania, da ESPN. Imagina-se que a sua escolha tenha o possível espaço na rotação como base. O agente do jogador, Raymond Brothers, garante que ele está pronto para jogar.

Grande fase

Markelle Fultz vai encontrar um Kings que, certamente, vive o seu melhor momento na temporada da NBA. A equipe conquistou três vitórias seguidas e, assim, está em plena ascensão na tabela do Oeste. Desde que Doug Christie assumiu o time como treinador interino, foram 15 vitórias em 23 jogos. Ele credita o espírito coletivo, acima de tudo, pelo sucesso depois da trade deadline.

“A nossa organização foi agressiva no mercado e trouxe mais talento para o elenco. Isso significa que, como resultado, todos precisam fazer sacrifícios para o time funcionar. A gente está em um ótimo momento, mas tudo pode mudar rápido. Então, se quisermos seguir assim, precisamos entender que é mais sobre o conjunto do que os indivíduos. Nós, não eu”, alertou o técnico, depois do jogo contra o Pelicans.

O destaque da vitória, aliás, foi um dos concorrentes de Fultz por espaço. Ellis saiu do banco para ser o cestinha do Kings, com 27 pontos em 29 minutos. “Eu sei que várias pessoas estão surpresas com Keon, mas eu não estou. Antes de tudo, porque ele vem jogando nesse nível o ano anterior. Além disso, vejo como treina e trabalha todos os dias para estar aqui”, elogiou Monk.

Carreira

Fultz, em síntese, trilhou uma carreira tortuosa na NBA. Depois de ter sido escolhido na primeira posição do seu recrutamento, ele teve um longo histórico de lesões. Mas tudo começou quando, logo depois de ser draftado, decidiu mudar a mecânica de arremesso por conta própria. O movimento levou-o de um bom arremessador na NCAA a um dos chutadores mais “estranhos” da liga.

O armador de 26 anos acumula 234 jogos na NBA com as camisas do Magic e também do Philadelphia 76ers. Registra médias de 11,1 pontos, 3,4 rebotes e 4,6 assistências em 21,2 minutos de ação.

