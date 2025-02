Kyrie Irving domina e Mavericks bate Warriors

Com atuação de gala de Kyrie Irving, o Dallas Mavericks segurou uma reação do Golden State Warriors e venceu o rival por 111 a 107, nesta quarta-feira (12). O astro anotou 42 pontos e foi vital em triunfo que foi confronto direto entre times envolvidos na corrida do play-in. Além disso, a rodada da NBA contou com mais 14 partidas. Ou seja, todos os times estiveram em quadra.

Em meio a tantas más notícias e contusões, foi uma vitória fundamental para a franquia do Texas. Afinal, a equipe vinha de uma dura derrota nos segundos finais para o Sacramento Kings, outro rival direto na disputa. Assim, o time chega ao 29° triunfo em 55 partidas. Desde que a troca de Luka Doncic aconteceu, são três vitórias em cinco jogos. Na oitava posição da Conferência Oeste, o Mavs não terá folga e enfrenta o Miami Heat nesta quinta-feira.

Enquanto isso, Golden State perdeu a primeira desde que Jimmy Butler estreou. Após dois triunfos pela costa Leste, o time não conseguiu manter o momento positivo. A derrota para o Mavericks de Kyrie Irving pesa para o Warriors, sobretudo na tabela. Afinal, a franquia está de volta aos 50% de aproveitamento com 27 vitórias em 54 partidas e segue sem conseguir se firmar, ocupando a décima posição. Também nesta quinta-feira, a equipe enfrenta o Houston Rockets.

Então, confira os principais pontos da vitória do Mavericks de Kyrie Irving sobre o Warriors de Stephen Curry.

Irving quente

Irving foi o melhor em quadra. Seus 42 pontos vieram em uma alta dose de eficiência, o que aumentou ainda mais o valor de sua atuação. Ele acertou sete de dez bolas triplas, uma marca incrível. Apesar de não ter dado nenhuma assistência, ele foi a bola de segurança e o principal jogador a converter arremessos difíceis no jogo. Por fim, marcou 14 pontos no último quarto, metade dos 28 de Dallas. Acima de tudo, vital.

Curry cresce no fim, mas não evita derrota

Se Kyrie Irving decidiu o duelo entre Mavericks e Warriors, Stephen Curry não esteve em seu melhor nível ao longo da noite. Sem grande aproveitamento, ele demorou a pegar ritmo. Por fim, apareceu no último quarto com 11 pontos e bolas importantes, como a que virou o jogo para 102 a 101 nos minutos finais e os lances livres que empataram o duelo em 107 a 107. Ainda assim, não foi o suficiente.

Sem pivô, defesa de Dallas incomoda

O Mavericks de Kyrie Irving entrou em quadra para o duelo com o Warriors sem pivôs tradicionais. Aliás, o único jogador da posição disponível, Kylor Kelley, jogou dois minutos apenas. Kessler Edwards foi o escolhido para jogar como titular. A função contou com vários jogadores diferentes ao longo do jogo. Mas algo foi igual: as constantes trocas de marcação e versatilidade defensiva, incomodaram um Golden State sem pivôs dominantes.

Leia mais!

Butler e Green vão bem

Foi mais um bom jogo de Jimmy Butler desde que chegou a franquia. Apesar de uma falta ofensiva feita por ele nos minutos finais, o ala teve um bom desempenho. Além dos 21 pontos e constantes ataques ao aro, o craque também foi importante, sobretudo, na distribuição do jogo. Foram sete assistências e um quase triplo duplo. Além disso, coletou seis rebotes ofensivos na partida. Green também teve boa atuação defensiva. Porém, não foi o suficiente.

Klay Thompson importante no começo

Klay Thompson não foi tão bem no segundo tempo. Mas enquanto Kyrie Irving ainda não havia explodido, foi ele quem liderou o Mavericks contra o Warriors. Foram 14 pontos no primeiro tempo e um verdadeiro tiroteio do perímetro. Cinco das oito bolas triplas de Dallas que não foram do camisa 11, vieram do histórico arremessador. Enquanto isso, Golden State não teve nenhum coadjuvante com mais de dois acertos.

Reações do Warriors não levam à vitória

Os times tiveram bons momentos na partida, mas com algo em comum ao longo dos quartos. Nos quatro períodos, Dallas começou de maneira forte. Mas em todas as vezes, o rival conseguia encontrar maneiras de dificultar a vantagem e dificultar o jogo. Afinal, o time da casa liderou o jogo por pelo menos dez pontos em todos os quartos. Os visitantes, então, sempre voltaram a buscar o placar. Porém, nenhuma dessas reações resultou em uma virada concreta.

(27-27) Golden State Warriors 107 x 111 Dallas Mavericks (29-26)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 25 5 8 2 0 Jimmy Butler 21 9 7 0 1 Moses Moody 14 5 0 0 2 Gary Payton II 14 2 0 1 0 Draymond Green 13 5 5 3 2

Três pontos: 10-35; Curry: 4-13

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 42 7 0 1 0 Klay Thompson 17 7 2 1 2 Max Christie 17 5 4 1 0 Brandon Williams 12 1 0 2 1 Naji Marshall 10 8 1 1 1

Três pontos: 15-36; Irving: 7-10

Outros jogos da rodada

A vitória do Mavericks de Kyrie Irving sobre o Warriors de Stephen Curry foi o grande destaque da rodada. Porém, outros 14 jogos ocorreram.

A rodada dessa quarta foi especial, afinal, a pausa para o All-Star Game está chegando. Por exemplo, das 30 equipes da NBA, 20 só voltam a jogar na semana que vem. Por fim, a rodada de amanhã terá os últimos cinco duelos antes da parada para o fim de semana das estrelas.

Então, confira quais foram os outros resultados e box-scores das outras 14 partidas do dia.

(23-29) San Antonio Spurs 103 x 116 Boston Celtics (39-16)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 23 3 5 0 0 Stephon Castle 20 4 3 2 0 Victor Wembanyama 17 13 4 0 2 Harrison Barnes 14 7 3 0 0 Chris Paul 5 2 8 4 0

Três pontos: 9-39; Castle: 2-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 32 14 7 0 1 Kristaps Porzingis 29 6 1 1 1 Derrick White 19 7 9 1 0 Sam Hauser 12 7 0 1 0 Payton Pritchard 10 7 3 0 0

Três pontos: 18-55; Tatum: 4-14

(13-39) Charlotte Hornets 86 x 102 Orlando Magic (27-29)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 19 8 4 1 0 Damion Baugh 16 5 3 1 0 Josh Green 16 0 1 1 0 Taj Gibson 10 12 0 0 1 Jusuf Nurkic 9 8 1 1 1

Três pontos: 8-26; Baugh: 2-4

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 24 8 6 0 1 Anthony Black 18 4 3 1 2 Franz Wagner 16 7 2 0 0 Cole Anthony 13 6 1 0 0 Wendell Carter Jr. 11 11 0 0 0

Três pontos: 14-43; Banchero: 4-9

(30-23) Indiana Pacers 134 x 130 Washington Wizards (9-45)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Obi Toppin 31 10 2 0 1 Bennedict Mathurin 28 5 4 0 0 Tyrese Haliburton 20 2 7 1 0 Pascal Siakam 15 5 5 2 1 Thomas Bryant 9 11 5 0 0

Três pontos: 16-35; Toppin: 6-11

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 42 5 5 2 1 Corey Kispert 21 4 0 0 0 Bub Carrington 18 8 5 2 1 Kyshawn George 14 9 1 1 0 Malcolm Brogdon 12 0 6 0 0

Três pontos: 23-45; Poole: 6-15

(20-34) Philadelphia 76ers 96 x 100 Brooklyn Nets (20-34)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 30 9 4 2 1 Kelly Oubre Jr. 30 3 0 2 0 Justin Edwards 13 5 3 3 0 Jared Butler 8 2 9 0 2 Andre Drummond 4 8 1 1 2

Três pontos: 8-33; Grimes: 4-9

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 22 5 4 1 0 Trendon Watford 18 1 2 3 1 Cam Johnson 16 6 3 3 1 Nic Claxton 13 11 3 0 5 Day’Ron Sharpe 8 9 2 1 0

Três pontos: 8-30; Russell: 3-7

(26-29) Atlanta Hawks 148 x 149 New York Knicks (36-18)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 38 1 19 0 0 Onyeka Okongwu 21 14 5 2 3 Dyson Daniels 23 4 4 4 0 Georges Niang 21 4 3 1 2 Caris LeVert 20 10 7 0 3

Três pontos: 14-38; Niang: 4-10

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 44 10 3 2 0 Jalen Brunson 36 3 8 0 0 Precious Achiuwa 26 8 1 1 2 Josh Hart 18 10 6 1 1 Mikal Bridges 11 3 4 2 2

Três pontos: 11-26; Towns: 7-10

(44-10) Cleveland Cavaliers 131 x 108 Toronto Raptors (17-38)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 21 6 5 0 0 De’Andre Hunter 18 5 0 1 0 Sam Merrill 16 2 0 2 0 Darius Garland 15 2 8 3 0 Evan Mobley 12 15 5 0 2

Três pontos: 18-53; Hunter: 4-9

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 27 4 4 3 0 Scottie Barnes 16 11 7 1 3 Ochai Agbaji 15 3 0 0 1 Immanuel Quickley 15 2 3 0 0 Jamison Battle 11 4 1 0 1

Três pontos: 10-29; Battle: 3-6

(29-26) Detroit Pistons 128 x 110 Chicago Bulls (22-33)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 29 5 7 0 1 Ausar Thompson 19 5 7 1 0 Tobias Harris 19 5 0 2 1 Jalen Duren 16 14 5 2 2 Malik Beasley 14 3 1 2 0

Três pontos: 10-25; Beasley: 4-6

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Ayo Dosunmu 23 3 6 2 0 Nikola Vucevic 21 14 5 0 0 Josh Giddey 17 2 3 1 2 Tre Jones 15 2 2 2 0 Jalen Smith 11 5 0 0 1

Três pontos: 9-41; Giddey: 3-4

(29-24) Milwaukee Bucks 103 x 101 Minnesota Timberwolves (30-25)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Gary Trent Jr. 21 1 2 1 0 Kyle Kuzma 19 13 4 1 0 Kevin Porter Jr. 11 8 5 1 0 Brook Lopez 11 7 2 0 1 Taurean Prince 11 4 2 3 0

Três pontos: 12-30; Trent: 3-5

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 28 7 4 2 0 Naz Reid 22 13 2 0 1 Rudy Gobert 20 14 4 1 1 Terrence Shannon Jr. 11 5 6 1 1 Jaden McDaniels 10 8 2 0 3

Três pontos: 10-44; Edwards: 4-17

(28-26) Sacramento Kings 119 x 111 New Orleans Pelicans (12-42)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Ellis 27 5 1 1 2 DeMar DeRozan 24 4 6 0 0 Zach LaVine 23 3 7 0 0 Malik Monk 17 4 4 0 2 Domantas Sabonis 16 15 5 2 0

Três pontos: 16-45; Ellis: 7-11

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 33 9 7 2 0 Trey Murphy III 19 4 5 0 1 Jose Alvarado 18 3 9 2 1 CJ McCollum 14 3 3 0 0 Yves Missi 8 9 0 1 1

Três pontos: 8-32; Alvarado: 3-9

(25-27) Miami Heat 101 x 115 Oklahoma City Thunder (44-9)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 27 15 4 1 1 Tyler Herro 14 2 6 2 0 Davion Mitchell 14 1 3 1 0 Andrew Wiggins 13 4 3 1 1 Alec Burks 11 9 1 2 1

Três pontos: 11-34; Adebayo: 3-4

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 5 9 2 0 Jalen Williams 18 6 3 1 0 Lu Dort 17 2 1 3 1 Kenrich Williams 14 4 0 0 0 Aaron Wiggins 11 5 2 2 0

Três pontos: 15-39; Shai: 4-9

(26-28) Phoenix Suns 111 x 119 Houston Rockets (34-20)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 37 5 9 2 0 Bol Bol 15 4 0 1 2 Royce O’Neale 14 4 0 2 0 Nick Richards 11 13 0 0 2 TyTy Washington Jr. 11 4 3 1 0

Três pontos: 10-26; O’Neale: 4-5

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Tari Eason 25 9 4 3 0 Jalen Green 22 3 5 0 1 Amen Thompson 18 10 11 2 2 Dillon Brooks 18 2 3 2 0 Alperen Sengun 17 13 5 2 1

Três pontos: 13-42; Brooks: 4-9

(23-32) Portland Trail Blazers 121 x 132 Denver Nuggets (36-19)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 26 3 6 0 0 Donovan Clingan 17 20 2 0 3 Jabari Walker 17 7 1 2 0 Shaedon Sharpe 14 4 7 1 0 Deni Avdija 14 5 1 0 0

Três pontos: 14-38; Walker: 3-3

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 55 4 5 2 0 Nikola Jokic 26 15 10 2 0 Christian Braun 21 10 6 2 1 Zeke Nnaji 16 5 1 3 4 Julian Strawther 11 5 1 0 1

Três pontos: 15-38; Murray: 7-15

(32-20) Los Angeles Lakers 119 x 131 Utah Jazz (13-40)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Rui Hachimura 19 3 1 0 0 LeBron James 18 6 7 1 0 Luka Doncic 16 4 4 1 1 Austin Reaves 15 5 11 1 0 Dalton Knecht 10 0 0 1 0

Três pontos: 20-50; James: 4-8

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 32 5 0 3 0 Jordan Clarkson 21 9 7 0 0 Keyonte George 20 7 10 1 0 John Collins 17 8 1 0 2 Walker Kessler 16 8 1 2 6

Três pontos: 15-41; Markkanen: 6-10

(36-18) Memphis Grizzlies 114 x 128 Los Angeles Clippers (30-23)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 23 6 3 0 0 Jaylen Wells 18 3 1 2 0 GG Jackson 15 8 3 1 0 Santi Aldama 14 5 7 0 1 Jaren Jackson Jr. 13 6 2 0 2

Três pontos: 18-36; Bane: 6-11

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 25 5 4 3 0 James Harden 18 8 10 1 1 Norman Powell 18 5 2 2 0 Amir Coffey 15 3 1 0 0 Kris Dunn 14 3 5 5 0

Três pontos: 13-35; Dunn: 4-4

