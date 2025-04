“Posso ser o melhor jogador da NBA”, garante Cade Cunningham

Cade Cunningham teve grande salto de produção durante a temporada 2024/25 da NBA, sendo o principal jogador do Detroit Pistons. Após anos complicados em uma longa reconstrução no time de Michigan, o armador vai levar seu time aos playoffs em uma campanha digna de superestrela. Então, em entrevista ao jornalista Eric Woodyard do canal ESPN, o craque falou sobre seu novo momento, e cheio de confiança, garantiu que pode ser até mesmo o melhor jogador do mundo

“Vivo o melhor momento da minha carreira, mas não estou me contentando com isso. Acho que posso crescer ainda mais, talvez me tornar o melhor jogador de basquete do mundo. Posso estar a caminho disso, é o que eu sinto. É claro que é uma frase forte, mas quero que as pessoas entendam isso. Que entendam que é o que tento mostrar todas as vezes em que piso na quadra”, afirmou o astro.

Cunningham chegou à NBA, de fato, como um calouro especial, sendo a primeira escolha do Draft de 2021. Mas sua carreira, que parecia destinada ao sucesso desde antes de entrar na liga, teve muitos percalços.

Após ter uma primeira metade de temporada difícil em 2021/22, cresceu e fechou bem seu ano de novato. No entanto, uma grave lesão o tirou de quase toda a campanha seguinte. Quando voltou, fez parte do time que registrou a pior campanha da história do Detroit Pistons na NBA, e a maior sequência de derrotas da história da liga em um único ano (28).

Mas depois de enfrentar o pior dos cenários em 2023/24, Cade Cunningham se elevou e cresceu ainda mais como jogador na NBA. Suas médias em 2024/25 são as melhores da carreira, com 25.7 pontos, 9.2 assistências, 6.1 rebotes e um roubo de bola por jogo em 35.2 minutos. Além disso, acerta 46.2% de arremessos de quadra, sendo 35.4% de três pontos. Além disso, é o terceiro jogador com mais passes decisivos da liga nesse ano e o 11° em pontuação.

Entretanto, isso não fica apenas no individual. Afinal, Detroit já tem 42 vitórias na atual campanha, garantindo assim que terá mais de 50% de aproveitamento pela primeira vez desde 2015/16. Se conseguir mais três triunfos, a franquia terá sua melhor campanha desde o longínquo 2007/08.

Em seus três primeiros anos na NBA, Cunningham somou apenas 54 vitórias. Enquanto isso, perdeu 192 vezes. Nesse ano, chegou perto de vencer a quantidade total de vitórias que teve em suas três primeiras campanhas. E essa tem sido sua maior felicidade em meio a tudo isso.

“Vencer muda tudo. Acho que essa é a principal diferença em relação aos meus primeiros anos. É muito divertido ganhar jogos, e além disso, estar em partidas significativas, que vão importar. E posso dizer melhor do que ninguém que estar perdendo todas os jogos não é nada divertido. Então, tem sido o ano mais legal desde então, não só por mim, mas por todo o nosso time, franquia e cidade”, concluiu.

Detroit está a uma vitória de assegurar sua vaga nos playoffs e ainda na briga por um eventual mando de quadra na disputa.

