Playoffs da NBA: Rockets atropela Warriors e força jogo 6

O Houston Rockets segue vive nos playoffs da NBA, atropelando o Golden State Warriors no jogo 5 dessa quarta-feira (30). Apesar de um final até animado com a segunda unidade do time de San Francisco diminuindo a vantagem, a franquia texana conquistou sua vitória em casa e agora perde por apenas 3 a 2. O melhor momento texano na série, enfim chegou.

Os donos da casa apenas estiveram em outra rotação no jogo dessa quarta. O equilíbrio durou apenas dois minutos. A partir disso, a equipe texana fez uma corrida de 26 a 5 que o fez saltar 18 pontos na frente ainda no primeiro quarto. Depois de conseguir uma breve reação, o Warriors levou outra grande de 18 a 0. Antes da metade do segundo quarto o time texano tinha 30 pontos de frente. Depois disso, não houve mais equilíbrio.

Noite boa para os veteranos Fred VanVleet e Dillon Brooks. Ambos somaram 50 pontos, com 26 para o armador e 24 para o ala. Ambos tiveram grande eficiência e também somaram seis bolas triplas, uma deficiência de Houston ao longo da série. Além disso, o jovem Amen Thompson teve um grande desempenho, anotando 25 pontos com muita agressividade atacando a cesta.

Enquanto isso, o pivô Alperen Sengun flertou com o triplo-duplo. Ele explorou muito bem alguns confrontos favoráveis e além disso, distribuiu muito bem o jogo. Por outro lado, Jalen Green até foi bem com oito rebotes, mas marcou apenas 11 pontos e não foi tão eficiente. Um ponto importante? Foi de longe, o jogo em que o Rockets acertou mais lances-livres contra o Warriors nessa série dos playoffs da NBA. O time teve 32 acertos em 38 tentativas.

Do outro lado, pouco se salvou. Golden State apenas não teve aquela atuação intensa, sobretudo na defesa. A energia pareceu totalmente diferente em relação aos últimos jogos, que lhe deram vantagem. Entre os titulares, apenas Stephen Curry passou dos dois dígitos, chegando aos 13 pontos. Jimmy Butler, por outro lado, só acertou dois de dez arremessos.

O grande momento do Warriors veio com seus reservas no fim do jogo. A partida já parecia decisiva e Steve Kerr acionou muitos dos bancários ainda no meio do terceiro quarto. Então, entre o fim do período e o começo do último quarto, uma corrida de 25 a 7 diminuiu toda a distância para apenas 13 pontos. Protagonismo para nomes de fundo de banco, como Kevin Knox e Pat Spencer, além dos ótimos minutos de Gui Santos, um dos poucos que se salvou até mesmo nos piores momentos visitantes.

Moses Moody acabou como cestinha, anotando 25 pontos. Aliás, 15 deles vieram nessa sequência de quarto período. Ime Udoka, que também já havia colocado os reservas na quadra, chegou a chamar os titulares para a quadra de novo. Assim, Houston freou a reação e venceu o jogo 5.

O próximo duelo entre eles será na próxima sexta-feira (2) em San Francisco. Com 3 a 2, o Warriors terá sua chance derradeira de fechar a série em seus domínios. Enquanto isso, o Rockets precisa vencer para não ser eliminado e forçar um jogo 7 que se acontecer, será no Texas.

(3) Golden State Warriors 116 x 131 Houston Rockets (2)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 25 9 2 2 1 Kevin Knox 14 3 2 0 1 Stephen Curry 13 3 7 0 0 Pat Spencer 11 4 2 1 0 Jimmy Butler 8 5 2 2 0

Três pontos: 15-44; Moody: 3-7

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 26 1 2 0 1 Amen Thompson 25 6 3 5 3 Dillon Brooks 24 1 2 0 0 Alperen Sengun 15 9 9 2 2 Jalen Green 11 8 2 0 0

Três pontos: 13-30; VanVleet: 4-6

