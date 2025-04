Jimmy Butler decide e Warriors vence Rockets no jogo 4

Decisivo dos dois lados da quadra, Jimmy Butler foi fundamental na vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets por 109 x 106 nesta segunda-feira (28). Dúvida antes do jogo, o astro fez 27 pontos, incluindo 14 no quarto período, para garantir a terceira vitória do time californiano nos playoffs da NBA.

Nos segundos finais com o jogo aberto, Butler pegou um rebote importantíssimo após erro de Alperen Sengun. Na sequência, converteu os lances livres que, então, garantiram a vitória. Do outro lado, o pivô turco foi o destaque do Rockets com 31 pontos. Enquanto Fred VanVleet fez 25.

O jogo

Com apoio da torcida no Chase Center, o Warriors começou o jogo com muita intensidade. Com duas bolas do perímetro de Draymond Green e mais cinco pontos de Brandin Podziemski, a equipe logo abriu 13 x 2 no placar. O início ruim fez Ime Udoka parar o jogo para arrumar o time texano. E deu resultado, a equipe conseguiu diminuir a diferença para cinco pontos. Então, foi o momento de Steve Kerr pedir tempo.

Os últimos quatro minutos do primeiro quarto foram de equilíbrio. As equipes trocaram cestas com o Warriors mantendo uma vantagem confortável. Contudo, nos segundos finais o Rockets apertou a defesa, forçou erros do time californiano e diminuiu a diferença para dois pontos no fim do primeiro quarto.

O Rockets deu sequência ao bom momento no início no segundo quarto. Com bolas triplas de Dillon Brooks e Fred VanVleet, o time texano assumiu a liderança do placar. A partida ficou intensa, com direito a confusão entre Stephen Curry e Brooks. O astro do Warriors, então, entrou no jogo. Com cinco pontos consecutivos, devolveu a liderança aos donos da casa.

A vantagem, entretanto, durou pouco. O Warriors cometeu diversos erros ofensivos e o Rockets capitalizou nas bolas desperdiçadas pelo adversário. No minuto final foram três bolas roubadas pelo time de Houston. Alperen Sengun fez quatro pontos nos contra-ataques e mandou o jogo para o intervalo com o placar de 57 x 50 para o time texano.

O Warriors voltou com um ritmo dominante após o intervalo, anotando uma corrida de 13 pontos antes que o Rockets fizesse seu primeiro ponto no terceiro quarto. Nos primeiros minutos, o time conseguiu uma corrida de 18 x 1, obrigando o Rockets a parar o jogo. A equipe texana, enfim, voltou para o jogo. Liderado por VanVleet e Sengun, Houston igualou o jogo e deixou a diferença em apenas dois pontos. O período seguiu equilibrado até o fim, terminando 82 x 80 para o Warriors.

Quarto período

A partida seguiu com intensidade no último quarto. De um lado, Sengun e Amen Thompson lideravam o Rockets. Do outro, Jimmy Butler e Brandin Podziemski respondiam para um Warriors com Curry e Green no banco.

Faltando quatro minutos no relógio, VanVleet acertou do perímetro para abrir quatro pontos de vantagem para o Rockets. O Warriors respondeu com Butler e Hield, retomando a liderança em 102 x 101. Houston sentiu o golpe. VanVleet foi bloqueado por Podziemski. Na sequência, Butler deixou a diferença em três a favor de Golden State.

O minuto final começou com o placar empatado em 104 para cada lado. Butler converteu três lances livres, mas Sengun, no gancho, diminuiu a diferença para um e Kerr parou o jogo. Curry teve a chance de definir o jogo em um floater, mas errou. Foi a vez de Sengun poder decidir o jogo, mas o pivô turco errou o arremesso e Butler pegou o rebote, sofrendo a falta na sequência com quatro segundos para o fim. O astro converteu os dois lances livres, deixando o placar 109 x 106. VanVleet ainda teve a chance de empatar, mas errou e viu o Warriors abrir 3 x 1 na série.

(1) Houston Rockets 106 x 109 Golden State Warriors (3)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 31 10 5 2 0 Fred VanVleet 25 2 6 0 0 Amen Thompson 17 9 2 1 0 Dillon Brooks 11 6 0 1 0 Steven Adams 5 7 0 0 4

Três pontos: 11-23 (VanVleet.: 8-12)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 27 5 6 0 1 Brandin Podziemski 26 5 5 2 1 Stephen Curry 17 3 3 1 0 Buddy Hield 15 4 3 2 0 Quinten Post 13 4 3 0 0

Três pontos: 17-46 (Podziemski: 6-11)

