Pep Guardiola elege seus jogadores favoritos da NBA após Michael Jordan

Considerado um dos maiores técnicos da história do futebol, Pep Guardiola é conhecido amante de basquete. Então, após um amistoso do Manchester City, no sábado (9), ele revelou seus jogadores favoritos da NBA após a era Michael Jordan. O treinador foi questionado sobre o tema e sobre seu amor pela liga americana.

“O basquete sempre foi importante na minha vida. Meus jogadores favoritos da NBA na era pós-Michael Jordan são Stephen Curry, Luka Doncic e LeBron James“, respondeu Guardiola ao jornalista Marc Stein.

Os nomes citados, aliás, são considerados três dos grandes jogadores da NBA após Michael Jordan. LeBron, por exemplo, está sempre nas discussões de melhor da história ao lado do ídolo do Chicago Bulls. Curry, enquanto isso, é tido como o atleta que revolucionou o basquete. Por fim, Luka Doncic é um dos jovens mais badalados dos últimos anos.

Além disso, Guardiola reagiu à renovação de contrato do técnico Joe Mazzulla com o Boston Celtics. Em poucas palavras, ele respondeu: “eu adoro isso”. O treinador acertou extensão com a franquia da NBA na sexta-feira. No entanto, por política da franquia, os termos do acordo, como tempo de contrato e salários, não foram revelados.

Joe Mazzulla, por sua vez, comemorou a renovação de contrato com o Celtics. Mas, acima de tudo, mostrou gratidão aos jogadores da equipe. Além disso, o técnico de 37 anos se disse ansioso pelos próximos desafios à frente do time.

“Isso é realmente uma bênção. Eu não estaria aqui sem minha fé, minha esposa e meus filhos. Somos gratos pela parceria com nossos grupos de proprietários, pela orientação de Brad Stevens e pelo apoio de nossa equipe. Mais importante ainda, sou grato pelos jogadores que pude treinar nas últimas três temporadas. Então, estou ansioso para competir pelo Celtics e pela cidade de Boston”, disse o treinador.

Vale lembrar que os treinadores são amigos pessoais. Aliás, a relação do comandante do Manchester City com a NBA veio à tona na última temporada após encontro entre os dois. Na ocasião, o técnico do Boston Celtics falou sobre a influência do espanhol em seu trabalho no basquete.

Pep Guardiola esteve presente no TD Garden para acompanhar o time do amigo nas finais da NBA de 2023/24. Na época, sua presença viralizou com imagens dele com a camisa do Celtics, além de um vídeo onde conversava com Joe Mazzulla dentro de quadra.

“Ninguém é melhor do que ele. Portanto, seu trabalho desde o Barcelona tem uma influência muito marcante em mim. Eu penso nos contra-ataques e na transição como um todo. Estudo muito o que Pep faz em relação a isso. Afinal, é a maior simelhança dos nossos mundos. Então, eu percebo coisas na filosofia dele e do futebol em si que são muito práticas para meu trabalho em Boston. E como eu disse, a transição é tudo para isso. É meio que o mesmo esporte nesse sentido. Ele ajuda seus jogadores nisso, e é o que tento fazer com os meus”, disse Mazzulla à época.

