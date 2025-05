Pelo Fever, Caitlin Clark atinge marca histórica na WNBA

A chegada de Caitlin Clark ao Indiana Fever mudou a WNBA. Afinal, desde então, a liga passou a receber mais atenção, e as partidas da jogadora lideram em audiência. Mas não é só fora das quadras que ela tem feito a diferença. Isso porque Clark se tornou a jogadora que mais rápido atingiu a marca de 750 pontos, 250 rebotes e 250 assistências na história da liga.

Clark só precisou de 44 partidas para atingir a marca. Em sua carreira, suas médias são de 19,2 pontos, 8,5 assistências e 5,7 rebotes por jogo. No ano passado, seu primeiro na WNBA, ela já foi All-Star, novata do Ano, All-WNBA First Team e quarta na votação para o prêmio de MVP.

Embora a jogadora tenha ido muito bem em quadra, os números fora dela são ainda mais impressionantes. De acordo com um estudo da Universidade de Indiana e divulgado na NBC, Clark foi responsável, direta ou indireta, de 26,5% da atividade econômica da WNBA na última temporada.

Além disso, o estudo indica que o impacto da jogadora pode aumentar ainda mais nos próximos anos, chegando na casa dos bilhões de dólares.

Logo após a temporada de estreia de Clark, a WNBA expandiu pela primeira vez desde 2008, adicionando mais um time, o Golden State Valkyries. No ano que vem, mais dois entrarão na liga.

O impacto dela na WNBA foi tanto que é até difícil quantificar. Em fevereiro, o agente de Clark disse à ESPN que é “impossível” pagar um valor justo para a jogadora, visto tudo que ela traz para a liga. Em seu ano de calouro, ela recebeu US$76 mil dólares, mas tem um contrato de US$28 milhões com a Nike.

No ano passado, a média de público do Indiana Fever foi de 17.035 torcedores, mais do que do Indiana Pacers, que joga na mesma arena. Puxado pelo Fever, a média geral da WNBA foi de 6.615 em 2023 para 9.807 em 2024.

Na TV, os jogos do Fever com Caitlin Clark registraram as maiores audiências da história da WNBA nas transmissões da ESPN, ESPN2, ABC, CBS e NBA TV, a audiência da liga como um todo também quebrou recordes, incluindo uma média de 1,2 milhão de espectadores por transmissão na ESPN.

No entanto, o efeito Clark mostra poucos sinais de desaceleração em 2025. No início deste mês, 1,3 milhão de pessoas assistiram, pela ESPN, a um jogo de pré-temporada do Indiana disputado na universidade onde Clark jogou, Iowa. É uma audiência maior do que qualquer jogo de pré-temporada da NBA transmitido pela ESPN desde 2010, com exceção de dois (e ambos tiveram LeBron James em quadra), segundo o Sports Business Journal.

