Pelicans teve dois erros na trade deadline da NBA

O New Orleans Pelicans foi protagonista de uma das principais trocas da trade deadline da NBA. A equipe negociou Brandon Ingram para o Toronto Raptors. O astro estava em um contrato expirante e não pretendia renovar com o Pelicans. Em troca, então, a equipe recebeu Bruce Brown Jr, Kelly Olynyk, uma escolha de primeira rodada e uma de segunda rodada.

Essa foi a segunda ação da semana para New Orleans. A primeira foi uma manobra financeira que viu o Pelicans enviar Daniel Theis junto com sua escolha de segunda rodada de 2031 para o Oklahoma City em troca de dinheiro. Ficou claro que o objetivo era reduzir a folha salarial e escapar do primeiro nível de multas da NBA. Enquanto isso, Oklahoma dispensou o pivô no dia seguinte.

No entanto, para Andy Quach, do site Pelicans Debrief, a diretoria de New Orleans teve dois erros capitais neste período de trocas.

Não trocar CJ McCollum

Dessa forma, depois de ver o valor de troca de Brandon Ingram cair ao longos últimos anos até trocá-lo por um pacote modesto do Raptors, o vice-presidente David Griffin está cometendo um erro parecido, segundo o jornalista. Quando a próxima temporada começar, o ala-armador terá 34 anos e estará no último ano de seu contrato.

Além disso, como seu último acordo foi de apenas dois anos, não é elegível para assinar uma extensão, nem com o Pelicans, nem com qualquer equipe que o adquira. Ao não trocá-lo nesta temporada, New Orleans só poderá negociá-lo no próximo ano antes do jogador ser agente livre ao final da temporada 25/26.

Não trocar Javonte Green

Por um tempo, Javonte Green foi o único jogador do Pelicans que despertava interesse de outras equipes da NBA na trade deadline. Apesar disso, ele continuou na equipe. Green será agente livre irrestrito ao final da temporada. Seu desempenho deve fazer com que ele ganhe mais do que o salário mínimo para veteranos que o New Orleans lhe ofereceu na última offseason.

Apesar de vir de sua melhor temporada em 2023/24, com média superior a 12 pontos por jogo, seus números caíram na atual campanha. Green é nome presente na rotação com 46 jogos disputados, sendo 17 como titular. No entanto, coma apenas 5.9 pontos por jogo e 3.6 rebotes.

