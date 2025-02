Para Paul George, Cooper Flagg não deveria ser primeira escolha do draft da NBA

Paul George vai na contramão da opinião popular quando o assunto é Cooper Flagg e o próximo draft da NBA. O jogador da Universidade de Duke é a sensação da temporada da NCAA e, assim, deve ser a primeira escolha do recrutamento desse ano. É a aposta quase geral entre fãs e analistas. Mas, se a seleção estivesse nas mãos do craque do Philadelphia 76ers, ele chocaria o mundo.

“Eu não quero dizer que Cooper não tem um grande potencial, pois é um talento incrível. Não tenho dúvidas disso. Mas vejo Ace com ainda mais. Acho que ele possui ainda mais recursos a serem aprimorados e trabalhados do que Cooper. Por isso, se a escolha fosse entre os dois, eu iria de Ace. Ele seria a minha primeira seleção”, polemizou o veterano, no mais recente capítulo do seu podcast.

Bailey, por enquanto, é projetado como uma provável escolha TOP 3 do draft. Mas está ofuscado pela ótima temporada de Flagg, que surge como forte candidato a ser eleito o melhor jogador universitário do país como calouro. Além disso, o atleta da Universidade Rutgers também enfrenta uma competição “caseira”. Afinal, joga ao lado de outro provável selecionado no TOP 3: Dylan Harper.

“Creio que Ace e Cooper vão ser all-stars por muitos anos. A minha aposta é que os dois serão superastros assim que chegarem à NBA e desenvolverem os seus jogos. Acho que essa situação, aliás, se compara à rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird por causa das similaridades dos seus corpos e potenciais. Mas a minha escolha, no fim das contas, seria Ace”, reforçou o titular do Sixers.

George não está sozinho, pois não é o único a ver Bailey acima de Cooper Flagg como a potencial primeira escolha do draft da NBA. O especialista Casey Jacobsen, da rede Fox Sports, também compartilha a (polêmica) visão. Ambos admitem que o ala de Duke seria uma aposta que passa mais confiança de alcançar o potencial que possui. O analista, no entanto, vê o jogador de Rutgers como o molde de um superastro.

“Hoje, na verdade, eu acho que Cooper vai ser a segunda escolha do recrutamento. Isso porque Ace deveria estar em séria consideração por todos os GMs da liga. E a questão é o potencial envolvido. Embora Cooper possa ser o jogador com o piso mais seguro, creio que Ace é quem tem o maior teto ofensivo. Ele é um pontuador especial”, avaliou Jacobsen.

O comentarista crê que o potencial explosivo no ataque é o ponto de separação entre Bailey de Flagg. “Eu não me surpreenderia se Ace virasse um jogador com média de 30 pontos por jogo na NBA. Afinal, ele é esse tipo de talento ofensivo. E, certamente, isso não pode ser ignorado”, concluiu.

Talento puro

Bailey não está tão em evidência quanto Flagg, mas os jogadores da NBA já estão de olho no ala de Rutgers. Um dos principais jogadores da liga, aliás, fez vários elogios ao jogador nas últimas semanas. Kevin Durant assistiu a alguns jogos do prospecto e saiu impressionado. Mais do que isso, o veterano ala concordou com as pessoas que comparam o jogo do jovem ao seu.

“Ace é talento puro, antes de tudo. Pode arremessar e pontuar de qualquer ponto da quadra, com alto nível de dificuldade. Vejo um pouco do meu jogo nele, pois tem a capacidade de criar em média distância. Na verdade, nesse sentido, ele está até um pouco mais avançado do que eu em sua idade. Mas, sem dúvidas, ele é um garoto incrível de assistir jogar”, elogiou o craque do Phoenix Suns.

