Segundo ex-jogador, Matas Buzelis é melhor que Cooper Flagg

O ex-jogador da NBA Kendall Gill afirmou que Matas Buzelis, novato do Chicago Bulls, será melhor que Cooper Flagg, possível escolha número um no próximo Draft. Flagg está jogando na universidade de Duke e tem impressionado na NCAA. O calouro do Bulls, por sua vez, teve um começo difícil na liga, com poucos minutos e aproveitamento ruim.

“Eu vi Matas ganhar de Cooper Flagg quando jogaram um contra um”, disse Gill. “Eu vi com meus próprios olhos. Então, acredite quando te digo. Buzelis é maior e é melhor com a bola nas mãos. Além disso, é mais atlético. Os dois tem a mesma mentalidade, mas eu gosto mais de Matas por conta de seu atletismo e de sua cabeça. Também acho que arremessa melhor que Flagg”.

Ademais, ainda desafiou os companheiros de bancada do programa 670 The Score, a confirmarem com ele quem será melhor no futuro. “Daqui três anos, vocês vão dizer que estive certo. Basicamente, os dois tem a mesma mentalidade, mas a vantagem vai para o melhor atleta. Buzelis, então”.

Dessa forma, as médias de Buzelis em 51 jogos na temporada são de 6.2 pontos e 2.9 rebotes por jogo. Ele foi a 11ª escolha do último Draft, mas ainda não conseguiu o espaço esperado no time do técnico Billy Donovan. Vale dizer, porém, que nos últimos dez jogos ele tem médias de 10.9 pontos e 3.9 rebotes. Depois da troca de Zach LaVine, que foi para o Sacramento Kings, o ala vem tendo mais minutos e mais a bola nas mãos.

Enquanto isso, na NCAA, Flagg tem médias de 19.5 pontos, quatro assistências e 7.7 rebotes por partida, com 36.4% da linha tripla. O jogador é classificado como a provável escolha número um no Draft de 2025 e suas performances na faculdade não tem deixado a desejar. A chegada do March Madness deve colocá-lo ainda mais sob os holofotes, sendo o teste de fogo para atletas universitários.

A discussão entre Matas Buzelis ou Cooper Flagg não é comum, mas Gill, que jogou 16 anos na NBA, quis comparar os dois jogadores por um motivo interessante. O ex-atleta contestou a decisão do Chicago Bulls de ir para o tank, trocando seus principais jogadores e indo atrás de escolhas de draft futuras.

Segundo Gill, a equipe poderia ter continuado com o núcleo formado por LaVine e Nikola Vucevic, já que Buzelis se desenvolveria em um grande jogador para assisti-los. A diretoria, porém decidiu ir pelo caminho contrário e o Bulls deve mirar uma reconstrução.

