Para abrir mais espaço no time, Lakers dispensa Jordan Goodwin

O rumor se confirmou. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Los Angeles Lakers dispensou Jordan Goodwin, no domingo (21), para abrir mais espaço no time. Então, a franquia encerrou contrato com dois jogadores no mesmo dia. Isso porque, horas antes, Shake Milton deixou a equipe que está pensando principalmente na chegada de Marcus Smart.

Então, a saída de Jordan Goodwin do time, faz o Lakers abrir mais espaço no teto salarial do time. O cenário é o mesmo em relação a Shake Milton. Afinal, a equipe de Los Angeles acertou a chegada de Smart, armador veterano que rompeu contrato com o Washington Wizards.

Goodwin tinha um contrato two-way na última temporada, mas conseguiu um acordo para ficar até o fim da fase regular. No entanto, após a saída de Shake Milton, ele ficou sendo o único jogador com contrato não garantido no elenco. Assim, ele era apontado como um dos nomes a serem dispensados do Lakers.

Afinal, Marcus Smart acertou um contrato de dois anos e US$ 11 milhões, o que exigiu as mudanças no time por conta do teto de gastos. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, a mudança foi necessária para que os Lakers ficassem abaixo do primeiro nível de multas da NBA. O jornalista ainda lembrou que Goodwin não poderia voltar a ter um acordo two-way porque está na liga há quatro temporadas.

Na última campanha, Goodwin teve 29 partidas pelo Los Angeles Lakers com médias de 5.6 pontos, 3.9 rebotes e 1.4 assistências em 18.7 minutos. Além disso, ele acertou 38.2% das bolas três pontos e participou de quatro dos cinco jogos de playoffs contra o Minnesota Timberwolves, mas com apenas 7.8 minutos de média por confronto.

O armador de 26 anos agora se tornará um agente livre irrestrito. Aliás, segundo Tony Jones, do do site The Athletic, Goodwin deve ser alvo de terá vários times no mercado.

Após o acordo por Marcus Smart, Bobby Marks já havia informado que o Lakers estava a US$909 mil do primeiro nível de multas, então teria que abrir mão de algum contrato. Assim, os primeiros nomes cotados eram de Goodwin e Milton, que fora dispensados neste domingo. Afinal, a equipe de Los Angeles possuía o direito de dispensar ambos.

Por fim, os movimentos se devem à chegada de Smart, que dispensado pelo Washington Wizards e fechou contrato com o Lakers para a temporada 2025/26. O armador vai receber US$11 milhões por dois anos na equipe. O veterano estava no Wizards desde a última trade deadline da NBA. Até então, ele estava no Memphis Grizzlies. No entanto, após várias lesões, ele fez apenas 39 jogos entre 2023/24 e 2024/25.

