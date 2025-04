Paolo Banchero e Jalen Green são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (31) que Paolo Banchero e Jalen Green foram eleitos os melhores jogadores da 23a semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O astro do Orlando Magic ganhou o prêmio pela segunda vez na carreira. O pontuador do Houston Rockets, enquanto isso, conquistou a honraria pela terceira vez.

Banchero, em primeiro lugar, liderou o Magic a três vitórias em quatro jogos nesse período. O ala registrou médias de 30,3 pontos, 7,5 rebotes e 4,3 assistências. Ele acertou mais de 54% dos seus arremessos de quadra, além de cobrar 10,3 lances livres por partida. Assim, o time se aproximou do Atlanta Hawks na disputa pela sétima colocação do Oeste.

O jovem ala virou notícia na última semana, a princípio, por algo que não tem nenhum envolvimento. Ele recebeu um conselho claro de Dwight Howard: não repetir o seu erro ao deixar a equipe. “Eu sei que desapontei várias pessoas durante a minha passagem em Orlando. Mas isso é parte da vida. Aprendemos todos os dias e, assim, crescemos. Por isso, digo: Paolo, não saia daqui”, pediu o veterano pivô.

Green, por sua vez, comandou o Rockets a triunfos nos três jogos da última semana. O ala-armador anotou 28,7 pontos, 7,0 rebotes e 4,0 assistências por noite. Além disso, converteu quase 51% dos seus arremessos de quadra e cometeu só duas faltas nesses jogos. Sob o comando do jovem atleta, em particular, os texanos venceram oito dos seus últimos nove jogos.

O pontuador sempre dividiu opiniões em Houston por causa do seu estilo de jogo. Mas o técnico Ime Udoka vê que ele teve uma clara evolução nessa temporada. “Jalen está muito mais controlado em quadra, pois já viu de tudo em termos de defesas adversárias. Ele chegou a um ponto em que tudo é mais familiar. E, por isso, joga com mais regularidade do que antes”, elogiou.

Outras menções

Além de Paolo Banchero e Jalen Green, outros 12 jogadores foram citados na 20a votação da temporada. A lista inclui oito atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Josh Giddey, Coby White (Bulls), Donovan Mitchell (Cavaliers), Tyrese Haliburton (Pacers), Tyler Herro (Heat), OG Anunoby (Raptors) e Scottie Barnes (Raptors) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Alperen Sengun (Rockets), James Harden (Clippers), Austin Reaves, Luka Doncic (Lakers) e Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

