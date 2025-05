Onde assistir playoffs NBA: Warriors x Timberwolves – Jogo 2

Saiba onde assistir ao Jogo 2 entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, válido pelos playoffs da NBA, nesta quinta-feira (8). As equipes se enfrentam no Target Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir Warriors x Timberwolves, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série de playoffs

06/05: Warriors 99 x 88 Timberwolves

08/05: Warriors x Timberwolves

10/05: Timberwolves x Warriors

12/05: Timberwolves x Warriors

14/05: Warriors x Timberwolves*

18/05: Timberwolves x Warriors*

20/05: Warriors x Timberwolves*

* Se necessário

Golden State Warriors (1)

O Warriors levou a melhor no Jogo 1 diante do Timberwolves. Mesmo fora de casa, o time conseguiu vencer e abriu 1 a 0 na série, com destaque para a dupla Buddy Hield e Jimmy Butler. No entanto, Stephen Curry saiu lesionado e é desfalque no Jogo 2.

Pos Jogador Altura Idade G Stephen Curry 1,88 36 G Brandin Podziemski 1,93 21 G Buddy Hield 1,93 31 G Gary Payton II 1,88 31 G Taran Armstrong (tw) 1,98 22 G Pat Spencer 1,91 28 F Jimmy Butler 2,01 34 F Moses Moody 1,96 22 F Gui Santos 1,98 22 F Baxter Key 2,03 12 F Draymond Green 1,98 34 F Jonathan Kuminga 2,01 21 F Kevin Knox 2,01 24 C Trayce Jackson-Davis 2,06 24 C Kevon Looney 2,06 28 C Quinten Post 2,13 24

Time titular: Brandin Podziemski, Gary Payton II, Buddy Hield, Jimmy Butler e Draymond Green

Minnesota Timberwolves (0)

O Timberwolves não conseguiu superar a boa defesa do Warriors. Após marcar apenas 31 pontos no primeiro tempo, o time esboçou uma reação na segunda metade do jogo, mas os 17.2% de aproveitamento dos três pontos atrapalharam o time.

Pos Jogador Altura Idade PG Mike Conley 1,83 36 PG Rob Dillingham 1,91 19 PG Bones Hyland (tw) 1,88 24 SG Anthony Edwards 1,93 23 SG Nickeil Alexander-Walker 1,96 25 SG Donte DiVincenzo 1,93 27 SG Terrence Shannon Jr 1,98 24 SF Jaden McDaniels 2,06 23 SF Joe Ingles 2,06 36 SF Jaylen Clark 1,96 23 SF Josh Minott 2,03 21 PF Julius Randle 2,03 29 PF Leonard Miller 2,08 20 C Rudy Gobert 2,16 32 C Naz Reid 2,06 25 C Luka Garza 2,08 25 C Jesse Edwards (tw) 2,11 24

Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Onde assistir Warriors e Timberwolves pelos playoffs da NBA

Onde assistir: Prime Video

Data: 08/05/2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Target Center, Minnesota

