Onde assistir playoffs NBA: Celtics x Knicks – Jogo 3

Saiba onde assistir ao Jogo 3 entre Boston Celtics e New York Knicks, válido pelos playoffs da NBA, neste sábado (10). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, a partir de 16h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao Jogo 3 do duelo no Leste, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série

05/05: New York Knicks 108 x 105 Boston Celtics

07/05: New York Knicks 91 x 90 Boston Celtics

10/05: Boston Celtics x New York Knicks

12/05: Boston Celtics x New York Knicks

14/05: New York Knicks x Boston Celtics*

16/05:Boston Celtics x New York Knicks*

19/05: New York Knicks x Boston Celtics*

* Se necessário

Boston Celtics (0)

O Celtics mais uma vez saiu derrotado pelo Knicks no TD Garden. Como no Jogo 1, o time de Boston insistiu nas cestas de três e errou 30 das 40 tentativas. Assim, levou a virada e viu o adversário abrir 2 a 0 na série. Agora, em New York, o objetivo é apenas um: vencer, para evitar o 3 a 0.

Posição Jogador Altura Idade G Jrue Holiday 1,93 34 G Derrick White 1,93 30 G Payton Pritchard 1,85 26 G Drew Peterson (tw) 2,06 24 G Baylor Scheierman 1,98 23 G JD Davison (tw) 1,85 21 G Jordan Walsh 2,01 20 F Jaylen Brown 1,98 27 F Jayson Tatum 2,03 26 F Torrey Craig 1,96 34 F Sam Hauser 2,03 26 C Kristaps Porzingis 2,18 29 C Al Horford 2,06 38 C Xavier Tillman 2,03 25 C Luke Kornet 2,18 29 C Neemias Queta 2,13 25

Time titular: Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford e Kristaps Porzingis

New York Knicks (2)

O Knicks abriu 2 a 0 na série contra o Celtics. O time conseguiu se sobressair nos dois duelos fora de casa, sendo que no último reverteu uma diferença de 12 pontos ao vencer o último quarto por 30 a 17. Assim, chega ao Madison Square Garden com grandes projeções de avançar às finais do Leste.

Pos Jogador Altura Idade G Jalen Brunson 1,88 28 G Cameron Payne 1,90 30 G Delon Wright 1,96 32 G Miles McBride 1,88 23 G Tyler Kolek 1,85 23 G Mikal Bridges 1,98 28 G Kevin McCullar (tw) 1,95 21 G Landry Shamet 1,93 27 F OG Anunoby 2,06 27 F Josh Hart 1,93 29 F PJ Tucker 1,96 39 F Pacome Dadiet 2,01 19 PF Precious Achiuwa 2,03 24 C Mitchell Robinson 2,13 26 C Karl-Anthony Towns 2,13 28 C Ariel Hukporti (tw) 2,13 22

Time titular: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Saiba onde assistir ao jogo dos playoffs da NBA entre Celtics e Knicks

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Data: 10/05/2025

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, New York

