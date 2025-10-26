Onde assistir jogos da NFL hoje (26/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 26/10, da oitava semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 11 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.
(1-6) Miami Dolphins x Atlanta Falcons (3-3)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Atlanta Falcons
(4-2) Chicago Bears x Baltimore Ravens (1-5)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Baltimore Ravens
(0-7) New York Jets x Cincinnati Bengals (3-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante:Cincinnati Bengals
(4-2) Buffalo Bills x Carolina Panthers (4-3)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers
(5-2) San Francisco 49ers x Houston Texans (2-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Houston Texans
(2-5) Cleveland Browns x New England Patriots (5-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New England Patriots
(2-5) New York Giants x Philadelphia Eagles (5-2)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Philadelphia Eagles
(5-2) Tampa Bay Buccaneers x New Orleans Saints (1-6)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: New Orleans Saints
(1-6) Tennessee Titans x Indianapolis Colts (6-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts
(3-3-1) Dallas Cowboys x Denver Broncos (5-2)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Denver Broncos
(4-4-1) Green Bay Packers x Pittsburgh Steelers (4-2)
O Sunday Night Football da oitava rodada da NFL é entre Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers. As duas equipes tem boas campanhas e buscas vagas para os playoffs. Portanto, o encontro é importante para que as franquias tentem seguir com o bom momento.
Além disso, o duelo tem um destaque especial por ser o reencontro de Aaron Rodgers com o Packers. O QB é ídolo da franquia de Wisconsin e recebe o antigo time pela primeira vez.
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Pittsburgh Steelers
