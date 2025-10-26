Onde assistir jogos da NFL hoje (26/10)

A rodada deste domingo conta com 11 partidas

onde assistir NFL 26 Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 26/10, da oitava semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 11 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.

(⁠1-6⁠) Miami Dolphins x Atlanta Falcons (3-3)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Atlanta Falcons

(⁠4-2⁠) Chicago Bears x Baltimore Ravens (⁠1-5)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Baltimore Ravens

(⁠0-7) New York Jets x Cincinnati Bengals (⁠3-4)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante:Cincinnati Bengals

(⁠4-2) Buffalo Bills x Carolina Panthers (4-3⁠)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers

(⁠5-2) San Francisco 49ers x Houston Texans (⁠2-4)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Houston Texans

(⁠2-5) Cleveland Browns x New England Patriots (5-2⁠)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New England Patriots

(⁠2-5) New York Giants x Philadelphia Eagles (⁠5-2)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Philadelphia Eagles

(⁠5-2) Tampa Bay Buccaneers x New Orleans Saints (⁠1-6)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: New Orleans Saints

(⁠1-6) Tennessee Titans x Indianapolis Colts (⁠6-1)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts

(⁠3-3-1) Dallas Cowboys x Denver Broncos (⁠5-2⁠)

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Denver Broncos

(⁠4-4-1) Green Bay Packers x Pittsburgh Steelers (⁠4-2)

Sunday Night Football da oitava rodada da NFL é entre Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers. As duas equipes tem boas campanhas e buscas vagas para os playoffs. Portanto, o encontro é importante para que as franquias tentem seguir com o bom momento.

Além disso, o duelo tem um destaque especial por ser o reencontro de Aaron Rodgers com o Packers. O QB é ídolo da franquia de Wisconsin e recebe o antigo time pela primeira vez.

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Pittsburgh Steelers

