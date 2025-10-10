NFL: Calouro brilha e Giants surpreende Eagles

Apesar de jogar em casa, o New York Giants não era o favorito diante do Philadelphia Eagles. No entanto, o Giants bateu o Eagles por 34 a 17, apenas o segundo triunfo em seis jogos na atual campanha da liga na NFL, muito por conta do calouro Cam Skattebo. O jovem, que fez apenas o seu terceiro embate como titular da carreira e teve mais touchdowns contra o Eagles do que em todas as outras partidas em 2025.

Continua após a publicidade

Cam Skattebo, com três touchdowns, liderou o Giants desde o começo contra o Eagles, mas quem abriu o placar foi o time de Philadelphia. Com um chute de Jake Elliott para 42 jardas, os visitantes venciam por 3 a 0. Depois, o QB Jaxson Dart virou com um touchdown terrestre.

Então, ainda no primeiro quarto, o Giants abriu 13 a 3 quando Wan’Dale Robinson recebeu passe de Dart. O Eagles, no entanto, conseguiu cortar a diferença após Dallas Goedert cruzar a linha. Assim, New York vencia por 13 a 10.

Continua após a publicidade

Mas o Eagles virou sobre o Giants no segundo quarto e parecia dar a lógica. Afinal, o time de Philadelphia era o amplo favorito no jogo.

Só que aí o calouro Cam Skattebo começou a fazer touchdowns em sequência, virou para o Giants por 20 a 17, enquanto o Eagles, atual campeão da NFL, já não conseguia mais atacar de forma alguma.

Continua após a publicidade

Leia mais

Então, na virada para o segundo tempo, o Eagles não conseguia primeiras descidas contra a defesa do Giants. Para ter uma ideia, o time de Philadelphia só teve um first down até quando os donos da casa já venciam por 34 a 17. Depois, conseguiu mais um, mas sofreu um fumble.

Enquanto isso, o calouro deixava o Giants cada vez mais perto da vitória sobre o Eagles. Foi uma surpresa, pois Skattebo tinha um total de 240 jardas corridas na atual temporada da NFL. Só contra o Eagles, ele teve nada menos que 98. Por outro lado, Saquon Barkley, três vezes eleito para o Pro-Bowl, não passou de 58.

Continua após a publicidade

(4-2) Philadelphia Eagles 17 x 34 New York Giants (2-4)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Jalen Hurts Eagles 33 24 72.7 283 1 1 3 95.9 Jaxson Dart Giants 25 17 68 195 1 0 2 104.6

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Saquon Barkley Eagles 12 58 0 Cam Skattebo Giants 19 98 3 Jaxson Dart Giants 13 58 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Dallas Goedert Eagles 9 110 1 AJ Brown Eagles 6 80 0 Wan’Dale Robinson Giants 6 84 1 Lil’Jordan Humphrey Giants 4 55 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA