NFL: Calouro brilha e Giants surpreende Eagles

Apesar de jogar em casa, o New York Giants não era o favorito diante do Philadelphia Eagles. No entanto, o Giants bateu o Eagles por 34 a 17, apenas o segundo triunfo em seis jogos na atual campanha da liga na NFL, muito por conta do calouro Cam Skattebo. O jovem, que fez apenas o seu terceiro embate como titular da carreira e teve mais touchdowns contra o Eagles do que em todas as outras partidas em 2025.
Cam Skattebo, com três touchdowns, liderou o Giants desde o começo contra o Eagles, mas quem abriu o placar foi o time de Philadelphia. Com um chute de Jake Elliott para 42 jardas, os visitantes venciam por 3 a 0. Depois, o QB Jaxson Dart virou com um touchdown terrestre.
Então, ainda no primeiro quarto, o Giants abriu 13 a 3 quando Wan’Dale Robinson recebeu passe de Dart. O Eagles, no entanto, conseguiu cortar a diferença após Dallas Goedert cruzar a linha. Assim, New York vencia por 13 a 10.
Mas o Eagles virou sobre o Giants no segundo quarto e parecia dar a lógica. Afinal, o time de Philadelphia era o amplo favorito no jogo.
Só que aí o calouro Cam Skattebo começou a fazer touchdowns em sequência, virou para o Giants por 20 a 17, enquanto o Eagles, atual campeão da NFL, já não conseguia mais atacar de forma alguma.
Então, na virada para o segundo tempo, o Eagles não conseguia primeiras descidas contra a defesa do Giants. Para ter uma ideia, o time de Philadelphia só teve um first down até quando os donos da casa já venciam por 34 a 17. Depois, conseguiu mais um, mas sofreu um fumble.
Enquanto isso, o calouro deixava o Giants cada vez mais perto da vitória sobre o Eagles. Foi uma surpresa, pois Skattebo tinha um total de 240 jardas corridas na atual temporada da NFL. Só contra o Eagles, ele teve nada menos que 98. Por outro lado, Saquon Barkley, três vezes eleito para o Pro-Bowl, não passou de 58.
(4-2) Philadelphia Eagles 17 x 34 New York Giants (2-4)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jalen Hurts
|Eagles
|33
|24
|72.7
|283
|1
|1
|3
|95.9
|Jaxson Dart
|Giants
|25
|17
|68
|195
|1
|0
|2
|104.6
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Saquon Barkley
|Eagles
|12
|58
|0
|Cam Skattebo
|Giants
|19
|98
|3
|Jaxson Dart
|Giants
|13
|58
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Dallas Goedert
|Eagles
|9
|110
|1
|AJ Brown
|Eagles
|6
|80
|0
|Wan’Dale Robinson
|Giants
|6
|84
|1
|Lil’Jordan Humphrey
|Giants
|4
|55
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
