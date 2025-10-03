Após prorrogação, Mac Jones lidera e 49ers bate Rams na NFL

Mac Jones conduziu o San Francisco 49ers ao triunfo sobre o Los Angeles Rams na abertura da semana cinco da NFL. Embora o jogo tenha sido fora de casa, o 49ers segue com grande performance. Afinal, o time venceu todas as três partidas longe de seus domínios na temporada.

O QB Mac Jones liderou o 49ers com 342 jardas e dois passes para touchdowns, enquanto Matthew Stafford teve 389 jardas e três touchdowns. No entanto, ambos sofreram muito ao longo do jogo. Isso porque, somados, levaram 20 sacks.

O 49ers começou melhor e abriu 7 a 0 logo na primeira campanha, após grande passe de Jones para Jake Tonges. Então, no segundo quarto, Christian McCaffrey ampliou com um TD aéreo de uma jarda para deixar em 14 a 0. O Rams foi para a sua segunda campanha no jogo, mas sem sucesso. Só que ali, o time de Los Angeles cometeu um fumble e San Francisco recuperou.

Apesar de tudo, o Rams saiu do zero no placar ainda no primeiro tempo. Enquanto a defesa não fazia um bom jogo, o ataque não produzia. Isso, até que Matthew Stafford passou para Kyren Williams fazer o seu primeiro TD. O 49ers ainda tentou ampliar com um novo touchdown, mas teve de se contentar com um chute de Eddy Pineiro para 37 jardas e fechar a primeira metade em 17 a 7.

Se o Rams não conseguia atacar com o jogo terrestre, ao menos tinha algumas chances no aéreo. E foi assim que tentou encostar no placar na volta para o segundo tempo. No entanto, os donos da casa tiveram de chutar da linha de 53 jardas, o que seria o mais longo de Joshua Karty na temporada. Ele perdeu.

Como resultado, a bola voltou para o 49ers, que após Mac Jones se machucar, aproveitou o chute de Pineiro (100% na atual temporada da NFL) para deixar em 20 a 7. Vale lembrar que ali, Jones estava substituindo o titular Brock Purdy pela terceira partida consecutiva, por conta de lesão.

Mas, mesmo assim, Mac Jones seguiu no jogo. O problema é que o Rams reagiu e, com dois touchdowns (Puka Nacua e o segundo de Kyren Williams), empatou o jogo em 20.

Mac Jones, depois da lesão, deixou de tentar passes longos e o 49ers não avançava. Como resultado, o time de San Francisco foi para o punt duas vezes e só voltou a pontuar com um novo field goal de Pineiro. O Rams empatou em 23, deixando apenas dois segundos para os visitantes. Então, o jogo foi para a tempo extra.

Prorrogação

Então, nos dez minutos decisivos, o 49ers dava sinais que chegaria ao TD com grandes passes de Jones. No entanto, após cinco passes certos consecutivos (ganho de 46 jardas), ele levou outro sack. Depois, Eddy Pineiro fez o seu quarto chute no jogo para deixar em 26 a 23.

O Rams deu toda a pinta que venceria, pois Stafford começou a campanha com passes de nove e 38 jardas. Mas quando tentou mais um first down, o time ficou travado por uma jarda. O time pediu tempo e foi para a quarta descida em uma corrida que não resultou em nada.

Assim, o 49ers de um combalido Mac Jones venceu o seu quarto dos cinco jogos na temporada da NFL até aqui, enquanto o Rams perdeu a primeira em casa.

(4-1) San Francisco 49ers 26 x 23 Los Angeles Rams (3-2)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Mac Jones 49ers 49 33 67.3 342 2 0 9 100.9 Matthew Stafford Rams 30 47 63.8 389 3 0 11 111.0

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Christian McCaffrey 49ers 22 57 0 Kyren Williams Rams 14 65 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Kendrick Bourne 49ers 10 142 0 Christian McCaffrey 49ers 8 82 1 Jake Tonges 49ers 7 41 1 Davante Adams Rams 5 88 0 Puka Nacua Rams 10 85 1 Kyren Williams Rams 8 66 2 Tutu Atwell Rams 2 72 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

