NFL: Packers e Cowboys termina em primeiro empate de 2025/26

Dallas Cowboys e Green Bay Packers tiveram o primeiro empate da temporada 2025/26 da NFL. Com direito a prorrogação, as equipes não conseguiram marcar o TD no tempo extra e empataram em 40 a 40 na noite deste domingo (28), pela quarta rodada da temporada 2025/26. Jordan Love e Dak Prescott passaram para três touchdowns, cada.
O jogo
O Green Bay Packers começou com tudo o duelo diante do Cowboys pela temporada 2025/26 da NFL. Após receber a bola no primeiro quarto, o time de Green Bay brilhou já na posse inicial. O principal lance foi um passe de 46 jardas de Jordan Love para Matthew Golden. A partir daí, bastaram mais alguns lances para a equipe se aproximar da end zone. O TD foi marcado, assim, foi marcado após um passe curto para Romeo Doubs. Com o ponto extra, o placar ficou em 7 a 0.
Com a bola, o Dallas Cowboys não conseguiu ter o sucesso do Packers. Desse modo, perdeu a posse ofensiva em dois minutos. Após isso, cada um dos times teve mais um ataque, mas ambos terminaram em punt.
Segundo quarto
Na campanha iniciada no minuto final do primeiro quarto, o Packers começou avançando bem com um passe de 25 jardas de Love. Após isso, a equipe completou avanços curtos para ir convertendo as descidas. Já perto da red zone, o QB de Green Bay completou um lançamento de 28 jardas para Josh Jacobs, deixando a bola na linha de uma jarda. Com mais um passe curto, os visitantes marcaram outro TD e abriram 13 a 0.
Após o touchdown, o Packers tentou o ponto extra, mas o chute de Brandon McManus foi bloqueado. Desse modo, Markquese Bell retornou e marcou dois pontos para o Cowboys, deixando o marcador em 13 a 2.
O bloqueio, porém, não conseguiu elevar o nível do ataque do Cowboys na NFL. Com isso, outro ataque do time terminou em punt, assim como o seguinte do Packers.
Com mais uma chance, o ataque do Cowboys enfim conseguiu brilhar. De início, a campanha teve avanços curtos, de no máximo 14 jardas. Até que Dak Prescott acertou um passe que terminou em grande recepção de George Pickens para 28 jardas de avanço. No fim, na linha de duas jardas, o QB de Dallas correu para conseguiu o TD. Desta forma, o placar ficou em 13 a 9.
Com 40 segundos restantes, o Packers optou por tentar ampliar a vantagem. Porém, após avanços curtos, Love sofreu um fumble que foi recuperado por Dallas. Por conta do erro, o ataque do Cowboys teve a bola já na red zone para conseguir um TD após passe 15 jardas de Prescott para Pickens. No fim, com o ponto extra, a equipe da casa passou a frente por 16 a 13.
Segundo tempo
Na volta dos vestiários, o primeiro ataque do Cowboys avançou apenas 14 jardas e terminou em punt.
O fracasso de Dallas em ampliar o marcador, desse modo, custou caro. Isso porque o Packers voltou a ter uma campanha vitoriosa. O ataque começou com mais um bom passe de Love para 15 jardas. Depois, Green Bay aproveitou uma fase da defesa para passar da metade do campo. No fim, mais um lançamento colocou a equipe na end zone. Desta forma, Josh Jacobs fez três corridas curtas para marcar o TD e deixar o marcador em 22 a 16 após o ponto extra.
A resposta do Cowboys veio na sequência. Com o ataque em campo, Dak Prescott liderou uma campanha longa, que teve oito passes completos e três corridas. O último lançamento, inclusive, foi de oito jardas para Jake Ferguson marcar o touchdown. Com o ponto extra, Dallas voltou à liderança, com 23 a 20 no placar.
Último quarto
Nos 15 minutos finais, Green Bay voltou ao ataque. No início da campanha, o time teve dificuldades para avançar, até que Jordan Love conseguiu uma corrida de 30 jardas. Depois, o Packers teve três avanços curtos, antes de Josh Jacobs correr para 18 jardas e marcar o touchdown diante do Cowboys pela temporada 2025/26 da NFL. Com o chute extra, os visitantes viraram o placar para 27 a 23.
A respostas do Cowboys, mais uma vez, veio na sequência. Com avanços curtos, Dallas foi se aproximando devagar da metade do campo. No entanto, a defesa de Green Bay conseguiu forçar uma quarta descida. Em vez de devolver a bola, porém, o ataque optou por seguir em campo. Desse modo, Dak Prescott completou um passe de 12 jardas para Pickens.
Já no campo de ataque, o Cowboys teve outro passe longo de Prescott, além de uma corrida de 13 jardas de Javonte Williams. Na end zone, o RB completou um avanço curto para marcar o touchdown e deixar o marcador em 30 a 27 após o ponto extra de Brandon Aubrey.
Com menos de cinco minutos no relógio, o Packers teve a posse para vencer o jogo. A campanha, assim, começou bem, com um passe de Love para Romeo Doubs que avançou 18 jardas. Depois, o QB lançou para mais 13. Na sequência, o ataque foi ajudado por uma falta fora do lance de Marist Liufau e avançou mais 15 jardas.
A falta deixou o Packers já no campo de ataque. Desse modo, Josh Jacobs colocou Green Bay próximo da end zone com uma corrida de 14 jardas. No fim, bastou Love passar para 15 jardas e Doubs conseguir o TD. Com o chute extra, os visitantes assumiram a liderança em 34 a 30.
No entanto, com pouco mais de um minuto restante, Dak Prescott fez valer a experiência para liderar a virada do Cowboys. Mesmo com pouco tempo, o QB começou a campanha com um passe de 19 jardas para Jalen Tolbert. Na jogada seguinte, acertou outro para Pickens, que avançou rumo à end zone para conseguir o TD e deixar o placar em 37 a 34 após o ponto extra.
Por fim, com 40 segundos, o Packers ainda teve uma chance. O time, desse modo, fez valer os três pedidos de tempo restantes, para avançar com velcoidade e conseguir chegar ao campo de ataque para McManus converter um field goal de 53 jardas e forçar a prorrogação.
Prorrogação
No tempo extra, Prescott liderou o Cowboys para evitar o empate contra o Pacers na temporada 2025/26 da NFL. A campanha começou com duas corridas curtas, até o QB conseguiu lançar para Pickens avançar 22 jardas. Duas jogadas depois, mais um passe longo. Dessa vez, pressionado, o camisa 4 lançou rumo à end zone e Jalen Tolbert conseguiu uma recepção espetacular para 34 jardas. Perto da end zone, porém, Dallas não conseguiu o TD e restou um field goal de Aubrey para deixar o placar em 40 a 37.
Porém, o Packers pôde aproveitar uma mudança de regra na temporada 2025/26 ara tentar vencer o Cowboys na NFL. A campanha final, assim, teve pouco menos de cinco minutos e parecia que daria a vitória a Green Bay. No entanto, no último drive, Love não conseguiu passar para TD e restou o field goal de McManus, que empatou o marcador.
Portanto, com direito a tempo extra, Packers e Cowboys tiveram o primeiro empate da temporada 2025/26 da NFL.
(2-1-1) Green Bay Packers 40 x 40 Dallas Cowboys (1-2-1)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jordan Love
|Packers
|43
|31
|72.1
|337
|3
|0
|1
|118.1
|Dak Prescott
|Cowboys
|40
|31
|77.5
|319
|3
|0
|1
|124.9
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Josh Jacobs
|Packers
|22
|86
|2
|Javonte Williams
|Cowboys
|20
|85
|1
|Emanuel Wilson
|Packers
|8
|44
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|George Pickens
|Cowboys
|8
|134
|2
|Josh Jacobs
|Packers
|4
|71
|0
|Jalen Tolbert
|Cowboys
|4
|61
|0
|Romeo Doubs
|Packers
|6
|58
|3
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(2-2) Minnesota Vikings 21 x 24 Pittsburgh Steelers (3-1)
Em Dublin, o Pittsburgh Steelers levou a melhor diante do Minnesota Vikings. O duelo do time vencedor foi o veterano Aaron Rodgers, que acertou 18 de 22 tentativas de passe para 200 jardas, além de um touchdown.
(0-4) New Orleans Saints 19 x 31 Buffalo Bills (4-0)
Em duelo de opostos na tabela, o Buffalo Bills confirmou o favoritismo e venceu o New Orleans Saints. A dupla Josh Allen e James Cook, aliás, brilhou no duelo. O QB passou para 209 jardas e dois TDs, enquanto o RB correu para 117 e um touchdown.
(0-4) Tennessee Titans 0 x 26 Houston Texans (1-3)
Em clássifico divisional na AFC, o Houston Texans dominou o Tennessee Titans. O QB CJ Stroud enfim teve um grande jogo, com 233 jardas e dois TDs passados. Desse modo, o time texano venceu a primeira na temporada.
(1-3) Cleveland Browns 10 x 34 Detroit Lions (3-1)
Em casa, o Detroit Lions atropelou o Cleveland Browns. Apesar de bom jogo do ataque, a defesa teve grande destaque, com duas interceptações diante do adversário liderado pelo veterano Joe Flacco.
(2-2) Washington Commanders 27 x 34 Atlanta Falcons (2-2)
Pela NFC, o Atlanta Falcons se recuperou na tabela ao vencer o Washington Commanders. O QB Michael Penix Jr, aliás, teve 313 jardas, além de dois passes para TD, enquanto Bijan Robinson e Tyler Allgeir correram para um touchdown cada.
(4-0) Philadelphia Eagles 31 x 25 Tampa Bay Buccaneers (3-1)
Em duelo de invictos, o Philadelphia Eagles levou a melhor sobre o Tampa Bay Buccanneers. O ataque do Bucs até tentou uma reação, com 19 pontos na segunda metade do jogo, mas os visitantes conseguiram manter a vantagem para confirmar a vitória.
(1-3) Carolina Panthers 13 x 42 New England Patriots (2-2)
O New England Patriots dominou e venceu o Carolina Panthers. Em casa, o jovem Drake Maye teve grande atuação para liderar a equipe, com 203 jardas passadas e dois TDs.
(3-1) Los Angeles Chargers 18 x 21 New York Giants (1-3)
Na contramão dos palpites, o New York Giants surpreendeu e venceu o ex-invicto Los Angeles Chargers. O jogo, aliás, foi a estreia do QB Jaxson Dart como titular. Desse modo, ele passou para 111 jardas e um TD.
(3-1) Jacksonville Jaguars 26 x 21 San Francisco 49ers (3-1)
Mesmo fora de casa, o Jacksonville Jaguars venceu o San Francisco 49ers. O destaque ficou com a defesa, que conseguiu interceptar duas vezes o QB Brock Purdy.
(3-1) Indianapolis Colts 20 x 27 Los Angeles Rams (3-1)
Em duelo equilibrado, o Los Angeles Rams venceu e tirou a invencibilidade do Indianapolis Colts. O QB Matthew Stafford foi o responsável por liderar a vitória, com 375 jardas passadas e três TDs.
(2-2) Chicago Bears 25 x 24 Las Vegas Raiders (1-3)
Fora de casa, o Chicago Bears venceu por um ponto o Las Vegas Raiders. Enquanto o ataque teve dificuldade para pontuar, a defesa dos visitantes brilhou, com três interceptações, sendo duas de Kevin Byard.
(2-2) Baltimore Ravens 20 x 37 Kansas City Chiefs (2-2)
Por fim, no duelo entre dois favoritos ao título, o Kansas City Chiefs dominou o Baltimore Ravens. Patrick Mahomes teve o melhor jogo dele na temporada, com 270 jardas e quatro TDs passados.
