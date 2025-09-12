Boletim do mercado de rumores e trocas da NFL (12/09)

Bem-vindo à edição de 12 de setembro do boletim do mercado de rumores e trocas da NFL. A partir de agora, nós vamos trazer todas as informações de transações da liga de futebol americano.
Steelers assina com dois jogadores de defesa
A confirmação do contrato do cornerback James Pierre chegou. Ele vai receber US$1.17 milhão pela temporada 2025 da NFL, enquanto os rumores apontavam que ele poderia deixar o Pittsburgh Stellers. Titular em dois dos 15 jogos na última campanha, ele conseguiu uma interceptação e permitiu dois touchdowns.
Por outro lado, o safety Jabrill Peppers, que estava no New England Patriots no último ano, chega com acordo de um ano.
“Nós conhecemos bem Peppers, não só do seu tempo pelo Cleveland Browns, mas nós o observamos muito quando saiu da Universidade de Michigan”, disse o técnico do Steelers Mike Tomlin, em entrevista ao site CBS Sports. “Ele é um jogador de futebol antes, mas sua posição vem depois. Pode ser bem flexível, como foi em boa parte de sua carreira. Ele é capaz de jogar nos special teams, cobrindo chutes e retornando punts. Então, ele é um jogador muito bom”.
Mesmo com lesão, Christian Watson estende contrato com o Packers
O wide receiver Christian Watson estendeu seu contrato com o Green Bay Packers e vai receber US$13.25 milhões no novo contrato. É provável que ele fique fora de quase toda a temporada, mas o time de Wisconsin quer manter o jogador, que acumula 14 touchdowns em sua carreira.
Apesar de vários rumores apontarem que Watson poderia ficar sem extensão na NFL, o Packers espera que o acordo dê ao jogador uma chance de ficar por um longo período no elenco. Ele machucou o joelho no último jogo da campanha passada, mas ainda teria esperança de retornar em 2025.
Em 2024, por exemplo, Watson teve 620 jardas na recepção (21.4 jardas de média), liderando o time.
San Francisco 49ers procura QB para substituir Brock Purdy
De acordo com rumores do mercado da NFL, o San Francisco 49ers pode partir para trocas para substituir o QB Brock Purdy. Isso porque ele se machucou e pode perder até cinco semanas. Como resultado, Mac Jones vai assumir o posto de titular.
No entanto, existe um certo temor de que Jones não consiga manter o mesmo nível de Purdy. O antigo quarterback do New England Patriots chegou ao 49ers para a atual temporada da NFL e já terá a responsabilidade de liderar o time contra o New Orleans Saints no domingo (14).
O técnico Kyle Shanahan, entretanto, quer testar Jones antes de tomar uma decisão.
“Eu acho que Mac (Jones) sabe jogar na posição. Ele pode jogar bem no pocket, distribuir bem a bola, ver as coberturas, mas ainda pode jogar de forma rápida aqui. Ele tem muita experiência na NFL e, claro no universitário. É um cara duro que vai chegar lá e mandar a bola onde tiver de mandar”, disse Shanahan.
Bills dispensa punter e contrata ex-jogador do Texans
De acordo com o insider da NFL Tom Pelissero, o Buffalo Bills não quis perder tempo com rumores e dispensou o punter Brad Robbins após apenas um jogo. No entanto, o time já fechou com o experiente Cameron Johnston, que passou três anos no Houston Texans.
Além de Johnson, o Bills ainda confirmou com o kicker Matt Prater, que estava no time de treinos. O jogador de 41 anos passou as últimas quatro temporadas da NFL no Arizona Cardinals, mas ganhou espaço em Buffalo porque o titular Tyler Bass se machucou.
Broncos fecha com running back
Então, para concluir o boletim de mercado dos rumores e trocas da NFL de hoje, tem o Denver Broncos fechando com o running back Deuce Vaughn, que estava no Dallas Cowboys. Em princípio, ele chega para o time de treinos. No entanto, o técnico Sean Payton quer observar o jogador mais de perto para dar a ele uma chance no time.
De acordo com rumores da NFL, Payton quer testar Vaughn porque viu nele similaridades com Darren Sproles, com quem trabalhou no New Orleans Saints.
