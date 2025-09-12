NFL: Jordan Love lidera e Packers bate Commanders

Sem muitos problemas, Jordan Love liderou o Green Bay Packers no triunfo sobre o Washington Commanders por 27 a 18 na segunda semana da temporada da NFL. Nessa quinta-feira (11), Love teve dois touchdowns e beirou as 300 jardas em passes. Enquanto isso, o ataque do Commanders sofreu muito com a defesa de Green Bay.

Continua após a publicidade

Primeiro quarto

Jordan Love iniciou a campanha do Packers com bom ritmo, encontrando cinco passes contra a defesa do Commanders. No entanto, após penalizações, o time de Wisconsin teve uma terceira para 19, que virou uma quarta para apenas três. Então, Green Bay partiu para um passe longo e falhou. Como resultado, a bola voltou para a equipe de Washington, que pouco produziu.

Depois, Love conectou um passe de 57 jardas para Tucker Kraft chegar perto da red zone. Então, com passe de seis jardas para Romeo Doubs, o Packers abriu o placar em 7 a 0, após o ponto extra.

Continua após a publicidade

Com pouco mais de dez minutos de jogo, o Packers já somava 145 jardas, enquanto o Commanders tinha apenas seis.

Então, pela segunda vez consecutiva, a defesa do Packers, comandada pelo reforço Micah Parsons, forçou o Commanders a fazer um punt de seu campo de defesa.

Continua após a publicidade

Segundo quarto

Se o jogo aéreo não funcionava para o time de Washington (2.1 jardas por passe), o terrestre era ainda pior: 1.3. Ou seja, o ataque do Commanders parava todo o tempo na defesa do Packers.

Por outro lado, o ataque de Green Bay, por mais que não estivesse ao mesmo nível da defesa, seguia ganhando terreno. Então, sem muita dificuldade, o Packers abriu 14 a 0 sobre o Commanders após duas corridas seguidas de Josh Jacobs.

Continua após a publicidade

O Commanders finalmente saiu do zero, mas com um chute de Matt Gay, cortando o placar para 11 contra o Packers. Ele ainda teve mais uma chance, mas falhou quando tentava um de 58 jardas. Enquanto isso, Brandon McManus também teve uma oportunidade no fim do primeiro tempo e também errou. Como resultado, os times foram para os vestiários com o marcador em 14 a 3.

Leia mais

Então, na volta para o segundo tempo, o kicker de Washington errou outro chute, agora de 52 jardas. Por outro lado, o de Green Bay acertou um de 22, deixando o placar em 17 a 3. O Packers e o Commanders trocaram punts, enquanto seus ataques não passavam pelas defesas.

Continua após a publicidade

O time de Washington, então, começou sua jornada quase do meio de campo e foi avançando por conta de passes longos. Apesar de tudo, aquele era o melhor momento da equipe em todo o jogo.

Último quarto

Com um passe de Jayden Daniels para Zach Ertz, o Commanders obteve seu primeiro TD do jogo e cortou o placar contra o Packers para sete. Mas foi por pouco tempo.

Continua após a publicidade

Afinal, Jordan Love encontrou Kraft livre na end zone, ampliou para o Packers em 24 a 10 e chegou ao seu quarto touchdown da nova temporada da NFL.

A defesa do Packers, jogando em zona, cobria os passes longos, assim como o jogo terrestre do Commanders. Enquanto isso, Daniels sofria com os sacks e a falta de efetividade dos running backs.

Então, McManus deixou em 27 a 10 para Green Bay. O Commanders voltou a produzir no ataque com Deebo Samuel fazendo o TD e Luke McCaffrey recebeu a conversão de dois pontos. O placar, então, apontava 27 a 18 para o Packers.

Continua após a publicidade

Washington ainda tentou o onside kick, mas sem sucesso. O Packers não produziu nada em seu ataque, enquanto o Commanders tinha mais uma chance remota com menos de dois minutos para o fim. Sem sucesso algum, entretanto.

Como resultado, o Packers de Jordan Love bateu o Commanders por 27 a 18 e vai para a terceira semana da NFL com duas vitórias em dois jogos. Por outro lado, Washington tem um triunfo em duas partidas.

(1-1) Washington Commanders 18 x 27 Green Bay Packers (2-0)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Jayden Daniels Commanders 42 24 57.1 200 2 0 4 85.4 Jordan Love Packers 31 19 61.3 292 2 0 2 113.9

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Austin Ekeler Commanders 8 17 0 Jayden Daniels Commanders 7 17 0 Josh Jacobs Packers 23 84 1 Savion Williams Packers 2 24 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Zach Ertz Commanders 6 64 1 Deebo Samuel Commanders 7 44 1 Tucker Kraft Packers 6 124 1

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA