Eagles impõe marca histórica a Patrick Mahomes na NFL

AnNa volta ao Arrowhead Stadium, Patrick Mahomes sofreu uma dura derrota para o Philadelphia Eagles na NFL. Na revanche do último Super Bowl, o camisa 15 viu o adversário superar o Kansas City Chiefs na rodada deste domingo (14), por 20 a 17. Desse modo, o time da casa sofreu a segunda derrota em dois jogos na temporada 2025/26.

Continua após a publicidade

A derrota para o Philadelphia Eagles, aliás, forçou uma marca histórica a Patrick Mahomes na NFL. Isso porque, foi apenas a primeira vez na carreira que o astro perdeu o terceiro jogo seguido. A sequência começou para Philadelphia, no Super Bowl. No início da temporada, por sua vez, o Kansas City Chiefs tropeçou diante do Los Angeles Chargers.

Primeiro quarto

O jogo começou as defesas bem encaixadas e contendo os ataques de ambos os times. No primeiro drive, por exemplo, o Eagles avançou apenas nove jardas em quatro minutos, acumulando faltas. O Chiefs, por sua vez, precisou devolver a bola após menos de um minuto. Porém, parou o ataque de Philadelphia na sequência.

Continua após a publicidade

A primeira boa sequência veio no segundo drive do Chiefs no jogo. Com 19 jardas corridas de Patrick Mahomes, o time da casa conseguiu avançar para o campo do Eagles na NFL. No entanto, uma falta de Kareem Hunt, seguida de uma corrida curta forçaram um field goal. Harrison Butker, porém, errou a tentativa de 58 pontos.

Já perto do meio campo, desse modo, o Eagles conseguiu os primeiros pontos da partida no final do quarto. O drive combinou uma sequência de corridas, até um passe de 13 jardas de Jalen Hurts. Depois, AJ Dillon correu para mais 11. No fim, Saquon Barkley conseguiu o touchdown ao avançar 13 jardas. Com o ponto extra, Philadelphia abriu 7 a 0.

Continua após a publicidade

Segundo quarto

Atrás no placar, o Chiefs voltou para o segundo tempo com uma melhora ofensiva. Patrick Mahomes, assim, conseguiu o primeiro bom passe para Travis Kelce, que avançou 16 jardas. Depois, o camisa 15 de Kansas City correu para mais 22. No entanto, uma blitz do Eagles surprendeu a linha defensiva dos mandantes e conseguiu um sack. Butker, assim, chutou para 56 jardas e deixou o placar em 7 a 3.

No drive seguinte, o Eagles voltou a ter problemas com faltas. Desse modo, mesmo após bons passes de Hurts, a equipe sequer conseguir completar a descida inicial e precisou devolver a bola.

Com a chance de tomar a liderança, o Chiefs teve o melhor drive do primeiro tempo. Mahomes começou com um passe de dez jardas para Marquise Brown. Depois, Hunt correu para mais 11 e Kelce avançou outras 18 após bom passe do QB de Kansas City. No fim, após progressos curtos, o camisa 15 correu para 13 jardas para marcar o primeiro TD dele no jogo. Com o ponto extra, o marcador ficou em 10 a 7.

Continua após a publicidade

Com menos de três minutos restantes, o Eagles ainda teve tempo para se recuperar. No início do drive, o time avançou 22 jardas com corridas de Hurts e Barkley. Porém, a boa defesa do Chiefs atrapalhou avanços maiores de Philadelphia. Assim, Jake Elliott precisou acertar um chute de 58 jardas para empatar o jogo em 10 a 10.

Leia mais!

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Chiefs teve a posse para tentar voltar à liderança. No entanto, mesmo após dois passes curtos de Patrick Mahomes, Kansas City não conseguiu atingir as dez jardas para tentar avançar no campo do Eagles na NFL. Desse modo, o time apostou em uma corrida com Kareem Hunt na quarta descida. O corredor, porém, foi derrubado e sofreu um fumble, que foi recuperado por Philadelphia.

Continua após a publicidade

Já no campo de ataque, o Eagles não conseguiu grandes avanços. Barkley, por exemplo, tentou duas corridas, mas progrediu apenas duas jardas. No fim, Elliott converteu o chute de 51 jardas para deixar o placar em 13 a 10.

Nas duas jogadas seguintes, nenhum dos times conseguiu pontuar. O Chiefs teve um drive de apenas um minuto, que terminou em punt. O Eagles, por sua vez, teve quatro minutos de posse, mas devolveu ao não ter sucesso no avanço.

Com seis minutos restantes no terceiro quarto, o Chiefs alternou entre passes e corridas para avançar, com destaque para um lançamento de 23 jardas de Mahomes para Kelce. Aos poucos, o time seguiu progredindo e encerrou o período já no campo adversário.

Continua após a publicidade

Último quarto

No inicio do último quarto, parecia que o Chiefs estava próximo do touchdown já na red zone. Porém, Mahomes tentou um passe para Kelce, que não conseguiu segurar a bola e viu Andrew Mukuba conseguir a interceptação. O defensor ainda conseguiu correr até próximo a metade do campo, antes do ataque do Eagles voltar.

Após a boa jogada defensiva, o ataque de Philadelphia teve o drive para confirmar a vitória. A sequência, assim, começou com uma corrida de 16 jardas de Barkley. Depois, Hurts foi decisivo ao acertar um passe de 28 jardas em uma terceira para dez para DeVonta Smith. A jogada, por fim, terminou com um TD após um tush push do QB do Eagles. Com o ponto extra de Elliott, o placar ficou em 20 a 10.

Continua após a publicidade

Na jogada seguinte, o Chiefs não conseguiu grandes avanços e devolver a bola. A defesa, no entanto, conseguiu recolocar o ataque em campo com menos de cinco minutos restantes.

Dez pontos atrás, portanto, o Chiefs precisou ser rápido para tentar uma grande virada. Desse modo, em menos de um minuto, Mahomes conseguiu liderar um bom drive, com destaque para o passe de 49 jardas que garantiu o TD de Tyquan Thornton.

Continua após a publicidade

Por fim, o Chiefs tentou um onside kick para recuperar a bola. Porém, não houve sucesso. Desse modo, bastou o Eagles gastar os três minutos restantes no relógio, para conquistar uma importante vitória.

Com o resultado, o Eagles forçou a segunda derrota do Chiefs de Patrick Mahomes na temporada 2025/26 da NFL. Desse modo, o time amarga a lanterna da AFC Oeste. Philadelphia, enquanto isso, chegou ao segunda triunfo em dois jogos, sendo líder da NFC Leste.

(2-0) Philadelphia Eagles 20 x 17 Kansas City Chiefs (0-2)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Jalen Hurts Eagles 22 15 68.2 101 0 0 2 78 Patrick Mahomes Chiefs 29 16 55.2 187 1 1 2 72.1

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Saquon Barkley Eagles 22 88 1 AJ Dillon Eagles 3 19 0 Patrick Mahomes Chiefs 7 66 1 Kareem Hunt Chiefs 8 31 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Travis Kelce Chiefs 7 143 1 DeVonta Smith Eagles 4 53 0 AJ Brown Eagles 5 27 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Continua após a publicidade

Outros jogos

(1-1) Washington Commanders 18 x 27 Green Bay Packers (2-0)

No jogo de abertura da rodada, o Green Bay Packers levou a melhor sobre o Washington Commanders. O destaque ficou para o QB Jordan Love, que passou para 292 jardas e dois TDs.

(0-2) New York Giants 37 x 40 Dallas Cowboys (1-1)

Em clássico da NFC Leste, o Dallas Cowboys venceu o New York Giants. Em duelo com prorrogação, o time texano conseguiu um field goal no tempo extra para confirmar a vitória. O QB Dak Prescott foi o principal nome, com 361 jardas passadas e dois TDs.

Continua após a publicidade

(1-1) Seattle Seahawks 31 x 17 Pittsburgh Steelers (1-1)

Após estrear com derrota, o Seattle Seahawks se recuperou ao vencer o Pittsburgh Steelers. Com um último quarto fenomenal e uma ótima defesa, a equipe foi capaz de conter Aaron Rodgers para sair com a vitória fora de casa.

(2-0) Los Angeles Rams 33 x 19 Tennessee Titans (0-2)

Em casa, o Los Angeles Rams chegou a segunda vitória na temporada. Dessa vez, diante do Tennessee Titans. O destaque no triunfo, aliás, foi o QB Matthew Stafford, que passou para 298 jardas e dois TDs.

Continua após a publicidade

(2-0) San Francisco 49ers 26 x 21 New Orleans Saints (0-2)

Mesmo com desfalques, o San Francisco 49ers conseguiu levar a melhor diante do New Orleans Saints. O grande nome da vitória, inclusive, foi o substituto de Brock Purdy, o QB Mac Jones. O reserva conseguiu passar para três TDs.

(2-0) Buffalo Bills 30 x 10 New York Jets (0-2)

Em duelo divisional, o Buffalo Bills levou a melhor diante do New York Jets para assumir a ponta da AFC Leste. O jogo, aliás, foi tranquilo para os visitantes, que conseguiram dominar no jogo corrido. James Cook, assim, correu para 132 jardas e dois TDs.

Continua após a publicidade

(1-1) New England Patriots 33 x 27 Miami Dolphins (0-2)

Em mais um clássico da AFC Leste, o New England Patriots conseguiu se sobressair diante do Miami Dolphins. Memso fora de casa, o novato Drake Maye teve uma atuação sólida, com apenas quatro passes errados, 230 jardas e dois TDs.

(1-1) Jacksonville Jaguars 27 x 31 Cincinnati Bengals (2-0)

Mesmo com a lesão de Joe Burrow no início do jogo, o Cincinnatti Bengals venceu o Jacksonville Jaguars. O reserva Jake Browning até teve dificuldades, com duas interceptações. No entanto, contou com atuação inspirada de Jamar Chase, que recebeu para 165 jardas.

Continua após a publicidade

(0-2) Cleveland Browns 17 x 41 Baltimore Ravens (1-1)

Em clássico da AFC Norte, o Baltimore Ravens dominou o Cleveland Browns para vencer a primeira na temporada. Mais uma vez, o grande nome da equipe foi Lamar Jackson. O duas vezes MVP, afinal, passou para quatro TDs.

(0-2) Chicago Bears 21 x 52 Detroit Lions (1-1)

Pela NFC Norte, o Detroit Lions aproveitou o mando de campo para dominar o Chicago Bears. Diferente da estreia na temporada, aliás, o ataque foi brilhante, com cinco passes para TD do QB Jared Goff.

Continua após a publicidade

(1-1) Denver Broncos 28 x 29 Indianapolis Colts (2-0)

Com mais um jogo sólido de Daniel Jones, o Indianapolis Colts venceu o Denver Broncos. O QB atingiu 316 jardas passadas, sendo importante para liderar o drive que deu a vitória no último quarto.

(0-2) Carolina Panthers 22 x 27 Arizona Cardinals (2-0)

Em um duelo equilibrado, o Arizona Cardinals levou a melhor diante do Carolina Panthers. A equipe da casa até sofreu um susto no final, ao deixar o adversário marcar 13 pontos no último quarto. Porém, conseguiu sair com a segunda vitória na temporada.

Continua após a publicidade

(1-1) Atlanta Falcons 22 x 6 Minnesota Vikings (1-1)

Por fim, a rodada terminou com a vitória do Atlanta Falcons diante do Minnesota Timberwolves. Com os QBs dos dois times sob dificuldade, o jogo corrido da equipe da Geórgia conseguiu destaque, com direito a 143 jardas corridas de Bijan Robinson.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA e NFL estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA