NFL: Eagles e Jaguars fecham troca por running back

De acordo com Ian Rapoport, insider da NFL, Philadelphia Eagles e Jacksonville Jaguars fecharam uma troca nesta segunda-feira. Enquanto Tank Bigsby vai para o time de Philadelphia, o Jaguars recebeu duas escolhas do Draft de 2026 (quinta e sexta rodada).
Tank Bigsby, de 24 anos, teve sete touchdowns na última temporada da NFL com o Jaguars. Aliás, o Eagles fez várias trocas recentemente. Entre elas, o time da Pensilvânia ficou com Sam Howell, que estava no Minnesota Vikings, o wide receiver John Metchie, vindo do Houston Texans além do offensive tackle Fred Johnson, outro que estava em Jacksonville.
A ideia é que Tank Bigsby seja uma opção para Saquon Barkley no Eagles, mas que ele também possa acumular a função de retornador de chutes, segundo Mike Garafolo, da NFL Network.
Por outro lado, o Jaguars ganha duas escolhas de Draft da NFL do ano que vem. Com Travis Etienne em busca de apagar o ano ruim que teve em 2024, Jacksonville quer dar a ele a chance de voltar a brilhar. Então, contra o Carolina Panthers nesse domingo (7), Etienne já teve 143 jardas, incluindo uma corrida de 71 na vitória por 26 a 10.
Na primeira semana da nova temporada da NFL, Tank Bigsby jogou pelo Jaguars antes da troca para o Eagles. No entanto, nas cinco tentativas contra o Panthers, o running back acumulou só 12 jardas.
Escolha de terceira rodada de 2023 pelo Jaguars, Bigsby deve estar pronto para jogar pelos atuais campeões da NFL no próximo domingo (14), justamente contra o Kansas City Chiefs, o vice do ano passado. A partida acontece às 17h25 (horário de Brasília) e terá transmissão do SporTV 2.
Após a grande vitória sobre o Dallas Cowboys por 24 a 20, na última quinta-feira (5), o Eagles busca o seu segundo triunfo na campanha 2025 da NFL.
Enquanto isso, o Jaguars pega o Cincinnati Bengals, também no domingo. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), em Ohio. O DAZN/NFL Game Pass transmite ao vivo.
