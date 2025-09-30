NFL: Dolphins bate Jets e vence a primeira na temporada

O Miami Dolphins finalmente venceu na temporada 2025 da NFL ao superar o New York Jets na noite desta segunda-feira (29) por 27 a 21 jogando em casa. Era um jogo entre dois times que não haviam vencido até aqui, mas a equipe da Flórida garantiu o seu triunfo muito por conta de um bom segundo tempo. A notícia ruim ficou por conta de Tyreek Hill, que sofreu grave lesão.

Apesar de todos os problemas na atual temporada da NFL, a franquia de Miami foi melhor desde o início do embate. O QB Tua Tagovailoa, que tinha ao menos uma interceptação nos três primeiros jogos, saiu ileso contra o Jets. Ele teve 177 jardas aéreas contra 226 de Justin Fields, de New York. Então, quando o assunto era sobre jardas terrestres, Fields dominou com 81 e teve um touchdown.

O Dolphins abriu o placar sobre o Jets com um chute de Riley Patterson para 47 jardas. Então, Braelon Allen cometeu um fumble após uma longa campanha de 82 jardas e Miami recuperou. Como resultado, os donos da casa marcharam todo o campo até o ataque para Darren Waller completar o TD e abrir dez a zero no começo do segundo quarto.

Enquanto isso, o Jets só conseguiu pontuar contra o Dolphins no fim do primeiro tempo, após um longo field goal de Nick Folk para 58 jardas.

Então, na volta do intervalo, Waller teve outro touchdown para deixar o Dolphins na liderança sobre o Jets por 17 a 3, dando toda pinta que conseguiria sua primeira vitória na atual temporada da NFL. No entanto, após uma corrida de 43 jardas de Fields, o time de Nova York ficou a um touchdown de diferença após o ponto extra logo na próxima campanha.

Mas o Dolphins não deixou por menos e De’Von Achane correu por nove jardas para deixar o placar em 24 a 10 sobre o Jets. Depois, os visitantes descontaram com um chute de Folk para 50 jardas no início do último quarto.

O Jets tentou acelerar para cortar a diferença contra o Dolphins, mas sem muito sucesso. Assim, com duas corridas longas de De’Von Achane, Miami já estava no campo de ataque. Então, Julian Hill completou uma recepção de 19 jardas para ficar na linha de 18. Depois de gastar o relógio, o time da Flórida ampliou para 27 a 13, restando apenas pouco mais de três minutos para o fim.

No entanto, o Jets descontou com um TD de Garrett Wilson e o time cortou a vantagem do Dolphins para seis após conversão de dois pontos de Fields. Miami não teve sucesso em seu ataque, mas gastou o relógio. New York ainda tentou no “rugby”, mas em vão.

(0-4) New York Jets 21 x 27 Miami Dolphins (1-3)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Justin Fields Jets 27 20 74.1 226 1 0 2 111.0 Tua Tagovailoa Dolphins 25 17 68.0 177 2 0 0 114.9

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Breece Hall Jets 14 81 0 Justin Fields Jets 7 81 1 De’Von Achane Dolphins 18 96 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Mason Taylor Jets 5 65 0 Tyreek Hill Dolphins 6 67 0 Darren Waller Dolphins 3 27 2 Jaylen Waddle Dolphins 3 48 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Outro jogo da noite

(2-2) Cincinnati Bengals 3 x 28 Denver Broncos (2-2)

