NFL: Jason Myers breca reação e Seahawks vence Cardinals

A semana quatro da NFL começou com uma vitória do Seattle Seahawks sobre o Arizona Cardinals graças a um chute de 52 jardas de Jason Myers. Apesar de jogar fora de casa, o Seahawks foi melhor quase o jogo todo e venceu nessa quinta-feira (25) por 23 a 20. No entanto, o time de Seattle viu os anfitriões reagirem após o placar mostrar 20 a 3.
O Seahawks, muito por conta de sua defesa, superou o Cardinals e chegou a três vitórias e uma derrota na atual temporada. Enquanto isso, Arizona está com dois triunfos em quatro jogos após o duelo da NFC West.
Nada menos que 11 dos 23 pontos do Seahawks saíram dos pés de Jason Myers, pois os dois ataques tiveram muitos problemas ao longo do jogo. De fato, o QB Kyler Murray, do Cardinals, conseguiu dois touchdowns, mas foi interceptado duas vezes e sacado outras seis. Por outro lado, o jogo terrestre de Arizona quase não existiu.
Afinal, Kyler Murray foi responsável por 41 das 89 jardas totais em corridas do Cardinals. Pela segunda vez em quatro jogos na atual temporada da NFL, o time do Arizona ficou abaixo das 100 jardas terrestres. Enquanto isso, a defesa do Seahawks impediu o oponente a chegar até a marca pelo terceiro embate consecutivo.
Leia mais
- NFL: Jogo terrestre e defesa do Lions derrubam Lamar Jackson
- NFL: Patrick Mahomes brilha e Chiefs vence Giants
- Josh Allen domina e Bills segue invicto na NFL
Com os ataques tendo problemas nas primeiras posses, Murray foi interceptado logo no começo da segunda campanha por Coby Bryant. No entanto, ele cometeu um fumble e a bola voltou para Arizona. Como resultado, o Cardinals recuperou e abriu o placar sobre o Seahawks por 3 a 0 após chute de Chad Ryland para 32 jardas.
Mas a liderança do Cardinals durou muito pouco e o Seahawks virou um passe de Sam Darnold para o TE AJ Barner. Então, na sequência, Zach Charbonnet completou uma corrida de uma jarda para ampliar para 14 a 3 antes do fim do primeiro tempo. Enquanto isso, Murray teve outra interceptação.
Já no segundo tempo, o Seahawks aumentou a vantagem com um field goal de Myers, deixando o placar em 17 a 3, vantagem de dois touchdowns sobre o Cardinals, que praticamente selava o resultado na quarta semana da NFL. No entanto, Arizona voltou a marcar com um chute de Ryland.
Myers ainda teve outro chute para deixar em 20 a 6, mas o Cardinals conseguiu dois touchdowns no último quarto e empatou o jogo em 20. Antes, no entanto, ele teve a chance de confirmar a vitória de Seattle. Falhou em um chute de 53 jardas, todavia.
Mas com o placar em 20 a 20, Darnold teve um grande passe de 22 jardas para o Seahawks, que deixou o time perto da zona de chute de Jason Myers. Após uma corrida de quatro jardas de Charbonnet, houve tempo para Seattle chutar de 52 jardas e Myers se redimir para vencer em 23 a 20.
(3-1) Seattle Seahawks 23 x 20 Arizona Cardinals (2-2)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Sam Darnold
|Seahawks
|26
|18
|69.2
|242
|1
|0
|3
|111.4
|Kyler Murray
|Cardinals
|41
|27
|65.8
|200
|2
|2
|6
|73.2
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Kenneth Walker
|Seahawks
|19
|81
|0
|Zach Charbonnet
|Seahawks
|12
|39
|1
|Kyler Murray
|Cardinals
|5
|41
|0
|Trey Benson
|Cardinals
|8
|35
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Jaxon Smith-Njigba
|Seahawks
|4
|79
|0
|AJ Barner
|Seahawks
|3
|32
|1
|Marvin Harrison Jr
|Cardinals
|6
|66
|1
|Emari Demercado
|Cardinals
|2
|13
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA