NFL: Jogo terrestre e defesa do Lions derrubam Lamar Jackson

O Detroit Lions bateu o Baltimore Raves de Lamar Jackson na noite dessa segunda-feira (22) pela terceira semana da NFL. Apesar de jogar em casa, o time de Baltimore não conseguiu parar o jogo terrestre do Lions. Afinal, Jahmyr Gibbs e David Montgomery dominaram com 218 jardas no total e quatro touchdowns. Por outro lado, Jackson sofreu nada menos que sete sacks ao longo do jogo.
Mas o que assustou mesmo foi como o jogo corrido do Ravens não funcionou em momento algum. Enquanto Baltimore teve um total de 85 jardas, o Lions somou 224 contra o time de Lamar Jackson. O QB bem que tentou, com 288 jardas, mas o fato de sofrer sete sacks surpreendeu. Isso porque nos dois primeiros embates, ele teve cinco no total.
O Ravens chegou a liderar por 21 a 14, após chegar a estar perdendo por 14 a 7. No entanto, a defesa do Lions pressionava Jackson a todo momento, o que virou um grande problema para o ataque de Baltimore. Só com os sacks, os donos da casa perderam 55 jardas, enquanto Jared Goff, QB de Detroit, fez um jogo muito sólido e seguro.
Após três touchdowns consecutivos do Ravens, o Lions seguiu usando o jogo corrido para atravessar a defesa adversária, controlando o relógio e tirando a bola das mãos de Lamar Jackson, um dos melhores QB’s da NFL.
Então, o Lions empatou logo na campanha seguinte, com passe perfeito para Amon-Ra St. Brown deixar em 21 a 21 após o ponto extra. Depois, o Ravens não conseguiu nada na próxima descida e a bola voltou para o Lions virar. Mas não foi só isso. Detroit teve uma campanha de 96 jardas, quase igualando uma que teve no primeiro tempo de 98. Como resultado, Jahmyr Gibbs deixou em 28 a 21.
O Ravens voltou a pontuar após 14 minutos com um field goal de 41 jardas de Tyler Loop. Mas quando Baltimore teve a bola de novo, o time perdeu em incríveis cinco segundos de posse. Afinal, Derrick Henry cometeu um fumble, sem chances para Jackson praticamente não tocar na bola e a defesa do Lions usou quase dois minutos para ampliar em 31 a 24 após chute de Jake Bates.
Mas o jogo corrido do Lions estava em alta e David Montgomery avançou 31 jardas para deixar o placar em 38 a 23 contra o Ravens de Jackson. Baltimore ainda descontou com um TD de Mark Andrews. O time tentou converter para dois pontos, mas errou. Assim, Detroit apenas garantiu a vitória, a segunda na atual temporada da NFL.
(2-1) Detroit Lions 38 x 30 Baltimore Ravens (1-2)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jared Goff
|Lions
|28
|20
|71.4
|201
|1
|0
|0
|103.6
|Lamar Jackson
|Ravens
|27
|21
|77.7
|288
|3
|0
|7
|148.1
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|David Montgomery
|Lions
|12
|151
|2
|Jahmyr Gibbs
|Lions
|22
|67
|2
|Derrick Henry
|Ravens
|12
|50
|1
|Lamar Jackson
|Ravens
|7
|35
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Amon-Ra St. Brown
|Lions
|7
|77
|1
|Jameson Williams
|Lions
|2
|43
|0
|Mark Andrews
|Ravens
|6
|91
|2
|Rashod Bateman
|Ravens
|5
|63
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
