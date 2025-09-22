NFL: Patrick Mahomes brilha e Chiefs vence Giants

O astro Patrick Mahomes liderou o Kansas City Chiefs a primeira vitória na temporada 2025/26 da NFL. Diante do New York Giants, o atual vice-campeão da liga venceu fora de casa por 22 a 9 na noite deste domingo (21). O camisa 15 obteve um touchdown, enquanto a defesa ainda conseguiu duas interceptações contra Russell Wilson.
O jogo
O New York Giants começou com a bola o duelo em casa contra o Kansas City Chiefs. O drive de New York durou cerca de seis minutos e contou com bem mais corridas do que passes, levando o time mandante ao campo ofensivo. No entanto, após três avanços curtos, Russell Wilson não completou um passe na quarta descida para Tyrone Tracy Jr. Desse modo, cometeu um turnover.
Já no primeiro ataque do Chiefs no jogo da NFL, Patrick Mahomes começou com dificuldades. No começo do drive, por exemplo, uma falta puniu Kansas City em menos dez jardas. Porém, o camisa 15 conseguiu um passe de 18 jardas para Juju Smith-Schuster. Após o lançamento, porém, o astro visitante acertou apenas um de cinco passes. Assim, a campanha terminou com um field goal de 54 anos de Harrison Butker, deixando o placar em 3 a 0.
Na volta ao campo, o Giants não conseguiu muito sucesso e devolveu a bola ao Chiefs com 20 segundos restantes.
Segundo quarto
Mais uma vez, o Chiefs teve dificuldades no ataque. Isso porque, Mahomes perdeu oito jardas após sofrer um fumble, consegui recuperar, mas ser sackado. Ainda assim, o camisa 15 conseguiu se recuperar, com direito a um passe de 27 jardas para Smith-Schuster. Duas faltas, porém, limitaram a campanha a mais um field goal, que deixou o marcador em 6 a 0.
De volta ao ataque, o Giants decepcionou mais uma vez. Após um passe incompleto e uma corrida curta de Devin Singlatery, Russell Wilson foi interceptado por Christian Roland-Wallace.
Já no campo ofensivo, o Chiefs não aproveitou a chance de ampliar a vantagem. O ataque até começou bem, mas após avanos curtos, Harrison Butker entrou em campo para um FG de 40 jardas, que não foi aproveitado.
Com o erro do Chiefs, o Giants enfim teve um bom ataque na partida. A campanha começou com boas corridas e um passe de 11 jardas de Wilson para Cameron Skattebo. Nas descidas, New York falhou nos avanços, mas foi recompesado com 20 jardas de faltas de Kansas City. No fim, Skattebo correu para um touchdown de 13 jardas. O marcador, assim, ficou em 6 a 6, após o ponto extra ser bloqueado.
Com menos de dois minutos, o fim do segundo quarto ainda teve três ataques. Primeiro, o Chiefs não conseguiu avançar e devolveu a bola em um punt. Na sequência, Russell Wilson foi interceptado pela segunda vez. Com 56 segundos restantes, por fim, Kansas City se beneficiou de uma interferência defensiva de 52 jardas, após tentativa de passe de Mahomes para Marquise Brown. Com isso, Butker deixou o jogo em 9 a 6 com um FG de 28 jardas.
Segundo tempo
Na volta dos vestiários, o Chiefs enfim conseguiu encaixar uma boa campanha. Mahomes encaixou dois bons passes, sendo um de 17 jardas para Brown e outro de 13 para Travis Kelce. Já no campo de ataque, Isiah Pacheco somou para 14 jardas em duas corridas e colocou o time perto da end zone. No fim, o camisa 15 de Kansas City acertou um passe curto para o touchdown de Tyquan Thornton. Com o ponto extra, o placar ficou em 16 a 6.
Após o TD do Chiefs, os ataques não conseguiram grandes avanços, com um punt para cada lado.
Último quarto
Nos 15 minutos finais, o ataque do Giants começou bem e indicou uma reação, após passes de Wilson que somaram 31 jardas. No lance seguinte, o QB até completou um outro lançamento. Porém, Wan’Dale Robinson cometeu uma falta ao receber após ter saído do campo. Desse modo, uma falta foi marcada e atrapalhou a campanha. Com uma terceira descida longa, o camisa 3 de New York forçou um passe longo, que quase foi interceptado.
Apesar do passe incompleto, o ataque do Giants seguiu em campo. Na quarta descida, assim, Wilson completou um passe para Robinson, que soltou a bola e sofreu um fumble. Porém, uma interferência do Chiefs manteve New York em campo. Com a ‘nova chance’, Skattebo brillhou com boas corridas, mas a defesa de Kansas City conseguiu impedir o TD. Desta forma, Graham Gano acertou um field goal e reduziu a diferença no placar para 16 a 9.
Com a vitória do Chiefs na NFL próxima, Patrick Mahomes teve o melhor drive dele no jogo. Em pouco mais de três minutos, o camisa 15 conseguiu cinco passes, sendo um deles de 33 jardas, que deixou Tyquan Thornton na linha de uma jarda. No fim, bastou Kareem Hunt correr para o touchdown. Desse modo, o marcador ficou em 22 a 9 após Butker errar o ponto extra.
Após a grande campanha de Patrick Mahomes, os ataques de Chiefs e Giants na NFL não tiveram mais sucesso na reta final de jogo. O Giants, aliás, até ficou perto da reação, mas uma sequência ruim de Russell Wilson atrapalhou o ataque de New York.
Portanto, comandado por Patrick Mahomes, o Chiefs conseguiu vencer a primeira partida na temporada 2025/26 da NFL. O Giants, enquanto isso, sofreu a terceira derrota em três jogos.
(1-2) Kansas City Chiefs 22 x 9 New York Giants (0-3)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|37
|22
|59.5
|224
|1
|0
|2
|85.9
|Russell Wilson
|Giants
|32
|18
|56.3
|160
|0
|2
|2
|43.8
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Cameron Skattebo
|Giants
|10
|60
|1
|Isaiah Pacheco
|Chiefs
|10
|45
|0
|Kareem Hunt
|Chiefs
|10
|34
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Tyquan Thornton
|Chiefs
|5
|71
|1
|Cameron Skattebo
|Giants
|6
|61
|0
|Juju Smith-Schuster
|Chiefs
|4
|55
|0
|Darius Slayton
|Giants
|4
|30
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(3-0) Indianapolis Colts 41 x 20 Tennessee Titans (0-3)
Em duelo de divisão, o Indianapolis Colts dominou o Tennessee Titans e ampliou a sequência invicta na NFL. O destaque, aliás, foi o RB Jonathan Taylor, que correu para três touchdowns.
(2-1) Pittsburgh Steelers 21 x 14 New England Patriots (1-2)
Com dois passes para TD de Aaron Rodgers, o Pittsburgh Steelers venceu o New England Patriots. Desse modo, a equipe conseguiu a segunda vitória em três jogos na atual temporada da NFL.
(0-3) New York Jets 27 x 29 Tampa Bay Buccaneers (3-0)
Mesmo após último quarto com 21 pontos do New York Jets, o Tampa Bay Buccaneers saiu com a vitória na NFL. O QB Baker Mayfiel passou para 233 jardas e um TD, para manter a invencibilidade da equipe.
(1-2) Las Vegas Raiders 24 x 41 Washington Commanders (2-1)
Mesmo sem Jayden Daniels, o Washington Commanders conseguiu dominar e vencer o Las Vegas Raiders. No lugar do jovem QB, o titular foi Marcus Mariota, que passou para um TD e liderou o ataque do time na NFL.
(2-1) Los Angeles Rams 26 x 33 Philadelphia Eagles (3-0)
Em duelo de invictos, o Philadelphia Eagles levou a melhor sobre o Los Angeles Rams. O jogo, aliás, esteve perto de um resultado diferente com um field goal do time angelino nos segundos finais. No entanto, os atuais campeões conseguiram bloquear o chute e marcar um TD com a defesa.
(1-2) Atlanta Falcons 0 x 30 Carolina Panthers (1-2)
Em duelo de divisão, a defesa do Carolina Panthers brilhou diante do Atlanta Falcons. Com duas interceptações, sendo uma delas retornada para touchdown, o time venceu o rival por 30 a 0.
(2-1) Cincinnati Bengals 10 x 48 Minnesota Vikings (2-1)
Sem Joe Burrow, o Cincinnati Bengals foi dominado pelo Minnesota Timberwolves. A equipe vencedora teve como destaque o QB Carson Wentz, que passou para dois TDs.
(0-3) Houston Texans 10 x 17 Jacksonville Jaguars (2-1)
Em outro duelo divisional, o Jacksonville Jaguars levou a melhor sobre o Houston Texas. O destaque ficou com a defesa do time da casa, que conseguiu interceptar CJ Stroud em duas oportunidades.
(2-1) Green Bay Packers 10 x 13 Cleveland Browns (1-2)
Em um duelo de boas defesas, o Cleveland Browns levou a melhor diante do Green Bay Packers. Mesmo em um jogo apagado de Joe Flacco, a equipe conseguiu parar a dupla Jordan Love e Josh Jacobs para vencer a primeira na temporada.
(1-2) Denver Broncos 20 x 23 Los Angeles Chargers (3-0)
Em clássico da AFC, o Los Angeles Chargers seguiu invicto ao vencer o Denver Broncos. O QB Justin Herbert, aliás, passou para 300 jardas e um TD para liderar o ataque angelino.
(0-3) New Orleans Saints 13 x 44 Seattle Seahawks (2-1)
Em casa, o Seattle Seahawks dominou o New Orleans Saints para vencer a segunda partida na temporada. Com um primeiro tempo espetacular, Sam Darnold passou para 218 jardas e dois TDs, enquanto Kenneth Walker correu para outros dois.
(2-1) Arizona Cardinals 15 x 16 San Francisco 49ers (3-0)
Pela NFC Oeste, o San Francisco 49ers venceu o Arizona Cardinals em jogo equilibrado. Mesmo com desfalques, o time da casa conseguiu parar o ataque adversário para conquistar a vitória.
(1-2) Dallas Cowboys 14 x 31 Chicago Bears (1-2)
Com grande jogo de Caleb Williams, o Chicago Bears venceu a primeira na temporada diante do Dallas Cowboys. A primeira escolha do Draft de 2024 passou para quatro TDs e 298 jardas.
