Josh Allen domina e Bills segue invicto na NFL

O QB Josh Allen comandou o Buffalo Bills no triunfo sobre o Miami Dolphins por 31 a 21 na noite de quinta-feira (18) para chegar a três vitórias na atual temporada da NFL. Allen obteve três touchdowns em 213 jardas, enquanto Tua Tagovailoa segue sem fazer seu time vencer. Afinal, após três jogos em 2025, o Dolphins perdeu todos.
O jogo
Apesar de todo o favoritismo para o Bills de Josh Allen, o Dolphins abriu o placar com Ollie Gordon cruzando a linha em uma corrida de duas jardas. Mas vencer fora de casa era mesmo quase impossível para o time de Miami.
Logo na próxima posse, o Bills atacou como sempre e Allen dominou os principais lances. Antes, claro, aconteceram duas penalidades que facilitaram muito a vida do time de Buffalo. Jogando em casa e com o apoio da torcida, Dalton Kincaid deixou tudo igual após o ponto extra.
Segundo quarto
A virada, então, veio no segundo quarto. Josh Allen, em grande nível, teve uma campanha de dez jogadas e 63 jardas para virar o placar em 14 a 7. Allen passou para Jackson Hawes, que em sua única recepção no embate, fez o TD.
O Dolphins conseguiu o empate, mas muito por conta de uma recepção de Tyreek Hill de 19 jardas. Então, na sequência, Jaylen Waddle recebeu para deixar tudo igual em 14 a 14 após o ponto extra.
Parecia que o Dolphins poderia estragar os planos do Bills, mas Josh Allen estava em uma noite especial na NFL. Isso porque ele obteve o seu 200° touchdown na carreira. No entanto, Miami queria sair dali com o seu primeiro triunfo na temporada.
Leia mais
- Eagles impõe marca histórica a Patrick Mahomes na NFL
- Boletim do mercado de rumores e trocas da NFL (12/09)
- NFL: Justin Herbert e defesa do Chargers batem Raiders
Não foi bem assim, pois Allen levou o Bills a mais um TD. Apesar de tudo, a defesa de Miami não conseguiu segurar o ataque de Buffalo mais uma vez. Assim, com um touchdown via terrestre de James Cook, o placar estava em 21 a 14. Foi o quarto de Cook na atual campanha da NFL.
Então, os ataques pararam de funcionar e os times trocaram punts até o fim do terceiro quarto.
Último quarto
Mas a dupla Tua Tagovailoa e Tyreek Hill estava bem e completou um TD após uma campanha de quase seis minutos para o Dolphins empatar o jogo em 21. Tagovailoa entrou no jogo com três touchdowns e três interceptações, então parecia ser o jogo da redenção.
Só parecia.
Afinal, na próxima campanha, Josh Allen obteve o seu terceiro touchdown (200° na carreira) após grande passe para Khalil Shakir deixar em 28 a 21 após o ponto extra.
Então, sob pressão, Tagovailoa foi interceptado pela primeira vez no jogo. Terrel Bernard interceptou quando restavam cerca de três minutos e deixou o Bills em boa situação para Allen apenas gastar o relógio. Com um chute de Matt Prater para 48 jardas, Buffalo abriu 31 a 21, deixando apenas 22 segundos para Miami tentar algo.
Como resultado, o Buffalo Bills venceu o seu terceiro jogo, mais uma vez por conta de Josh Allen na temporada 2025 da NFL. O Dolphins, enquanto isso, segue sem vencer.
(0-3) Miami Dolphins 21 x 31 Buffalo Bills (3-0)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Tua Tagovailoa
|Dolphins
|34
|22
|64.7
|146
|2
|1
|0
|81.2
|Josh Allen
|Bills
|28
|22
|78.6
|213
|3
|0
|2
|134.1
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|De’Von Achane
|Dolphins
|12
|62
|0
|Ollie Gordon
|Dolphins
|9
|38
|1
|James Cook
|Bills
|14
|108
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Tyreek Hill
|Dolphins
|5
|49
|1
|Jaylen Waddle
|Dolphins
|5
|39
|1
|Dalton Kincaid
|Bills
|5
|66
|1
|Khalil Shakir
|Bills
|4
|45
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA