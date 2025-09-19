Josh Allen domina e Bills segue invicto na NFL

O QB Josh Allen comandou o Buffalo Bills no triunfo sobre o Miami Dolphins por 31 a 21 na noite de quinta-feira (18) para chegar a três vitórias na atual temporada da NFL. Allen obteve três touchdowns em 213 jardas, enquanto Tua Tagovailoa segue sem fazer seu time vencer. Afinal, após três jogos em 2025, o Dolphins perdeu todos.

O jogo

Apesar de todo o favoritismo para o Bills de Josh Allen, o Dolphins abriu o placar com Ollie Gordon cruzando a linha em uma corrida de duas jardas. Mas vencer fora de casa era mesmo quase impossível para o time de Miami.

Logo na próxima posse, o Bills atacou como sempre e Allen dominou os principais lances. Antes, claro, aconteceram duas penalidades que facilitaram muito a vida do time de Buffalo. Jogando em casa e com o apoio da torcida, Dalton Kincaid deixou tudo igual após o ponto extra.

Segundo quarto

A virada, então, veio no segundo quarto. Josh Allen, em grande nível, teve uma campanha de dez jogadas e 63 jardas para virar o placar em 14 a 7. Allen passou para Jackson Hawes, que em sua única recepção no embate, fez o TD.

O Dolphins conseguiu o empate, mas muito por conta de uma recepção de Tyreek Hill de 19 jardas. Então, na sequência, Jaylen Waddle recebeu para deixar tudo igual em 14 a 14 após o ponto extra.

Parecia que o Dolphins poderia estragar os planos do Bills, mas Josh Allen estava em uma noite especial na NFL. Isso porque ele obteve o seu 200° touchdown na carreira. No entanto, Miami queria sair dali com o seu primeiro triunfo na temporada.

Não foi bem assim, pois Allen levou o Bills a mais um TD. Apesar de tudo, a defesa de Miami não conseguiu segurar o ataque de Buffalo mais uma vez. Assim, com um touchdown via terrestre de James Cook, o placar estava em 21 a 14. Foi o quarto de Cook na atual campanha da NFL.

Então, os ataques pararam de funcionar e os times trocaram punts até o fim do terceiro quarto.

Último quarto

Mas a dupla Tua Tagovailoa e Tyreek Hill estava bem e completou um TD após uma campanha de quase seis minutos para o Dolphins empatar o jogo em 21. Tagovailoa entrou no jogo com três touchdowns e três interceptações, então parecia ser o jogo da redenção.

Só parecia.

Afinal, na próxima campanha, Josh Allen obteve o seu terceiro touchdown (200° na carreira) após grande passe para Khalil Shakir deixar em 28 a 21 após o ponto extra.

Então, sob pressão, Tagovailoa foi interceptado pela primeira vez no jogo. Terrel Bernard interceptou quando restavam cerca de três minutos e deixou o Bills em boa situação para Allen apenas gastar o relógio. Com um chute de Matt Prater para 48 jardas, Buffalo abriu 31 a 21, deixando apenas 22 segundos para Miami tentar algo.

Como resultado, o Buffalo Bills venceu o seu terceiro jogo, mais uma vez por conta de Josh Allen na temporada 2025 da NFL. O Dolphins, enquanto isso, segue sem vencer.

(0-3) Miami Dolphins 21 x 31 Buffalo Bills (3-0)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Tua Tagovailoa Dolphins 34 22 64.7 146 2 1 0 81.2 Josh Allen Bills 28 22 78.6 213 3 0 2 134.1

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD De’Von Achane Dolphins 12 62 0 Ollie Gordon Dolphins 9 38 1 James Cook Bills 14 108 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Tyreek Hill Dolphins 5 49 1 Jaylen Waddle Dolphins 5 39 1 Dalton Kincaid Bills 5 66 1 Khalil Shakir Bills 4 45 1

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

