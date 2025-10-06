NFL: Stefon Diggs brilha contra ex-time e Patriots vence Bills

Stefon Diggs teve a melhor atuação em três anos para ajudar o New England Patriots a vencer na NFL. Contra o Buffalo Bills, sua ex-equipe, o recebedor brilhou ao lado de Drake Maye para liderar a vitória por 23 a 20 na rodada deste domingo (5). Desse modo, a franquia seis vezes campeã chegou ao terceiro triunfo em 2025/26, enquanto o rival perdeu a invencibilidade.

O WR Stefon Diggs registrou 146 jardas em dez recepções pelo Patriots na NFL. A atuação foi a melhor dele com a camisa de New England, justamente diante do seu ex-time. Drake Maye, por sua vez, passou para 273 jardas. Josh Allen, enquanto isso, teve 253 jardas, mas sofreu uma interceptação.

O jogo

O primeiro quarto deu mostras de que até o intervalo o jogo seria dominado pelas defesas. As seis primeiras posses do período, afinal, terminam sem pontos. Três deles registraram fumble, sendo duas contra o Buffalo Bills.

Os primeiros pontos, desse modo, aconteceram apenas no minuto final do quarto. Após um fumble recuperado pela defesa, o ataque do New England Patriots entrou em campo já em distância para field goal. Com uma corrida ruim e dois passes errados, Andres Borregales acertou o chute de 30 jardas para abrir 3 a 0 para os visitantes.

Segundo quarto

A resposta do Bills veio logo no primeiro ataque do segundo quarto. Em um ataque longo, que durou seis minutos, Josh Allen teve a campanha de ataque melhor, com direito a um passe de 23 jardas. No entanto, após duas corridas curtas e uma passe para perda de jardas, restou um field goal de 31 jardas para Matt Prater, que empatou o placar em 3 a 3.

Os dois ataques seguintes aos pontos terminaram em punt. Assim, o Patriots teve a bola na última campanha antes do intervalo, para voltar à frente no placar. O drive, aliás, dava indicios de um touchdown, com New England tendo a bola na linha de uma jarda. No entanto, Drake Maye errou o passe e restou apenas o field goal, já que restava apenas um segundo no marcador. Com o chute, o placar foi para 6 a 3.

Terceiro quarto

Na volta dos vestiários, a cara do jogo mudou de repente, com os ataques melhores. O primeiro TD do duelo veio do Bills. Com um ataque que alternou corridas e passes, Buffalo foi cansando a defesa do Patriots. Desse modo, Allen passou para Curtis Samuel marcar um touchdown de seis jardas. Com o ponto extra, os mandantes abriram 10 a 6.

Os sete pontos do rival acenderam o ataque do Patriots. O QB Drake Maye, que vinha com dificuldades para passar, acumulou 64 jardas lançadas na primeira campanha dele no terceiro quarto. Desse modo, o time avançou rapidamente o campo e marcou o touchdown com uma corrida curta de Rhamondre Stevenson. O ponto extra deixou o marcador em 13 a 10.

No ataque do Bills, parecia que o placar teria uma nova virada. Josh Allen, afinal, seguia em alta, com um passe de 33 jardas que logo colocou seu time no campo de ataque, além de um de 17 que aproximou a equipe da end zone. Porém, após um grande leitura da defesa, o atual MVP foi interceptado por Marcus Jones.

Último quarto

Enquanto Allen teve mais um erro de ataque, Maye seguiu com tudo, assim como Stefon Diggs para liderarem o atque do Patriots na NFL. O recebedor, aliás, foi o principal alvo do QB na campanha, com 53 jardas recebidas somente no drive diante da sua ex-equipe. Desse modo, ainda no início do último quarto, New England marcou mais sete pontos, com um TD corrido de Rhamondre Stevenson e o ponto extra, deixando o placar em 20 a 10.

Na volta do Bills ao ataque, Josh Allen foi ajudado pela defesa do Patriots. Isso porque New England deu 30 jardas em faltas para o ataque de Buffalo. Desse modo, com 33 jardas passadas e 22 corridas do atual MVP, os mandantes marcaram o TD e deixaram o marcador em 20 a 17 com o ponto extra.

Leia mais

Os pontos do ataque reanimaram a defesa do Bills. Afinal, na volta de Drake Maye ao campo, os defensores de Buffalo não permitiram nem a conversão da descida inicial, forçando o punt rápido do Patriots.

Com a chance de virar o placar, o Bills foi mais uma vez ajudado pela defesa do Patriots. Isso após uma falta de New England que deu 19 jardas para Buffalo e foi seguida de bons passes de Josh Allen. No entanto, ao chegar ao campo ofensivo, o QB sofreu com a marcação encaixada de New England e teve três passes incompletos seguidos. Desse modo, Matt Prater marcou o field goal e empatou o jogo em 20 a 20.

Por fim, o Patriots teve pouco mais de dois minutos para vencer o jogo. A campanha final foi liderada pelo jovem QB Drake Maye, que brilhou para garantir a vitória. De início, ele teve um passe impressionante de Stefon Diggs, que avançou 13 jardas. Depois, teve outro de 19. Assim, já no campo de ataque, bastou gastar o relógio e converter um field goal de 52 jardas para vencer o duelo.

Portanto, com grande atuação de Stefon Diggs, o Patriots venceu e tirou a invencibilidade do Bills na NFL.

(2-2) New England Patriots x Buffalo Bills (4-0)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Drake Maye Patriots 30 22 73.3 273 0 0 4 101.1 Josh Allen Bills 31 22 71 253 2 1 1 103.3

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Josh Allen Bills 9 53 0 TreVeyon Henderson Patriots 6 24 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Stefon Diggs Patriots 10 146 0 Dalton Kincaid Bills 6 108 0 Hunter Henry Patriots 2 46 0 Khalil Shakir Bills 6 45 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

(3-2) Minnesota Vikings 21 x 17 Cleveland Browns (1-4)

Em Londres, o Minnesota Vikings venceu o Cleveland Browns na abertura da rodada de domingo. O destaque foi o QB Carson Wentz, que passou para 236 jardas e um TD.

(2-2-1) Dallas Cowboys 37 x 22 New York Jets (0-5)

Após empate na rodada passada, o Dallas Cowboys voltou a vencer ao bater o New York Jets. O grande nome do duelo, aliás, foi Dak Prescott, que passou para 237 jardas e quatro TDs.

(3-2) Denver Broncos 21 x 17 Philadelphia Eagles (4-1)

O Denver Broncos surpreendeu ao vencer o Philadelphia Eagles na NFL. A equipe teve um último quarto incrível, com 18 pontos nos últimos 15 minutos para virar e conseguir o triunfo.

(2-3) Houston Texans 44 x 10 Baltimore Ravens (1-4)

Em embate de times da AFC, o Houston Texans conseguiu vencer o Baltimore Ranves. Sem Lamar Jackson, o Ravens viu o QB reserva Cooper Rush sofrer três interceptações. CJ Stroud, enquanto isso, teve grande atuação, com quatro TDs.

(2-3) New York Giants 14 x 26 New Orleans Saints (1-4)

O New Orleans Saints conseguiu a primeira vitória na temporada ao derrotar o New York Giants. Spencer Rattler passou para 225 jardas e um TD para liderar o triunfo.

(1-4) Las Vegas Raiders 6 x 40 Indianapolis Colts (4-1)

Surpresa da temporada, o Indianapolis Colts ampliou a boa fase ao vencer o Las Vegas Raiders. Mais uma vez, aliás, o destaque foi Daniel Jones, que passou para 212 jardas e dois TDs.

(1-4) Miami Dolphins 24 x 27 Carolina Panthers (2-3)

O Carolina Panther levou a melhor diante do Miami Dolphins para vencer a segunda na temporada. O grande nome foi o RB Rico Dowdle, que correu para 206 jardas, enquanto o QB Bryce Young passou para outros dois.

(4-1) Tampa Bay Buccaneers 38 x 35 Seattle Seahawks (3-2)

Em duelo de forças da NFC, o Tampa Bay Buccanneers levou a melhor contra o Seattle Seahawks. Mesmo com grande jogo do QB Sam Darnold, Baker Mayfield também brilhou por Tampa Bay, com 379 jardas passadas e dois TDs.

(1-4) Tennessee Titans 22 x 21 Arizona Cardinals (2-3)

Em mais uma virada na rodada, o Tennessee Titans venceu o Cardinals para conseguir a primeira vitória na temporada. O melhor momento do time foi justamente o último quarto, onde marcou 16 pontos e não permitiu nenhum do adversário.

(3-2) Washington Commanders 27 x 10 Los Angeles Chargers (3-2)

Com Jayden Daniels de volta, o Washington Commanders conseguiu grande vitória diante do Los Angeles Chargers. O QB, aliás, passou para 231 jardas e um TD.

(4-1) Detroit Lions 37 x 24 Cincinnati Bengals (2-3)

Por fim, o Detroit Lions conseguiu vencer o Cincinnati Bengals para alcançar o quarto triunfo na temporada. Para isso, Jared Goff brilhou com passes para três TDs, enquanto a defesa conseguiu três interceptações.

