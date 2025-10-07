Trevor Lawrence lidera virada do Jaguars sobre Chiefs na NFL

Trevor Lawrence fez o TD da vitória do Jacksonville Jaguars sobre o Kansas City Chiefs por 31 a 28 para fechar a quinta semana da NFL. Em casa, o time da Flórida chegou ao seu quarto triunfo em cinco jogos na atual temporada, enquanto o Chiefs amargou a terceira derrota.

O Chiefs foi muito melhor no começo do jogo e chegou a abrir 14 a 0. Mas Patrick Mahomes caiu de produção no segundo tempo. Após acertar 19 de seus primeiros 23 passes (82.6%), ele fez dez dos últimos 18. Como resultado, o Jaguars iniciou uma reação impressionante sob o comando de Trevor Lawrence.

Aliás, isso incluiu uma interceptação de Devin Lloyd, que terminou no TD da virada do Jaguars. Foi o quarto passe que Lloyd interceptou até aqui na temporada, enquanto foi o mais importante. Afinal, o time perdia por 14 a 0, não conseguia superar a defesa do Chiefs e, no segundo tempo, fez 21 pontos sem resposta de Kansas City.

Apesar de toda a dificuldade do Jaguars no primeiro tempo, Trevor Lawrence passou a conectar passes para chegar a mais um triunfo na NFL. No entanto, passou também pelo momento ruim de Mahomes na segunda etapa. Enquanto o time de Jacksonville virou em 21 a 14, o de Kansas City “congelou” e nada dava certo.

Então, Lawrence foi interceptado e o Chiefs aproveitou para empatar com o Jaguars em 21 após o ponto extra. Cam Little recolocou os donos da casa na liderança após um chute de 52 jardas, mas após ótima campanha de Mahomes, Kareem Hunt virou em 28 a 24, restando menos de dois minutos para o fim.

Entretanto, Lawrence brilhou com um passe de 33 jardas para Brian Thomas e deixou o Jaguars em condição de chute. No entanto, pouco adiantava. Jacksonville precisava de um TD. Mas o mesmo Lawrence, apesar de cair no chão após escorregar, conseguiu correr para virar o jogo mais uma vez em 31 a 28.

Ainda restavam 23 segundos no relógio para o Chiefs, mas em vão. Os passes de Mahomes não conectaram seus recebedores e, como resultado, o Jaguars venceu a sua quarta na NFL.

(2-3) Kansas City Chiefs 28 x 31 Jacksonville Jaguars (4-1)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Patrick Mahomes Chiefs 41 29 70.7 318 1 1 0 91.3 Trevor Lawrence Jaguars 25 18 72 221 1 1 3 95.6

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Patrick Mahomes Chiefs 6 60 1 Kareem Hunt Chiefs 7 49 2 Trevor Lawrence Jaguars 10 54 2

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Tyquan Thornton Chiefs 3 90 0 Travis Kelce Chiefs 7 61 1 Brian Thomas Jaguars 4 80 0 Travis Hunter Jaguars 3 64 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

