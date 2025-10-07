Trevor Lawrence lidera virada do Jaguars sobre Chiefs na NFL

Trevor Lawrence fez o TD da vitória do Jacksonville Jaguars sobre o Kansas City Chiefs por 31 a 28 para fechar a quinta semana da NFL. Em casa, o time da Flórida chegou ao seu quarto triunfo em cinco jogos na atual temporada, enquanto o Chiefs amargou a terceira derrota.
O Chiefs foi muito melhor no começo do jogo e chegou a abrir 14 a 0. Mas Patrick Mahomes caiu de produção no segundo tempo. Após acertar 19 de seus primeiros 23 passes (82.6%), ele fez dez dos últimos 18. Como resultado, o Jaguars iniciou uma reação impressionante sob o comando de Trevor Lawrence.
Aliás, isso incluiu uma interceptação de Devin Lloyd, que terminou no TD da virada do Jaguars. Foi o quarto passe que Lloyd interceptou até aqui na temporada, enquanto foi o mais importante. Afinal, o time perdia por 14 a 0, não conseguia superar a defesa do Chiefs e, no segundo tempo, fez 21 pontos sem resposta de Kansas City.
Apesar de toda a dificuldade do Jaguars no primeiro tempo, Trevor Lawrence passou a conectar passes para chegar a mais um triunfo na NFL. No entanto, passou também pelo momento ruim de Mahomes na segunda etapa. Enquanto o time de Jacksonville virou em 21 a 14, o de Kansas City “congelou” e nada dava certo.
Então, Lawrence foi interceptado e o Chiefs aproveitou para empatar com o Jaguars em 21 após o ponto extra. Cam Little recolocou os donos da casa na liderança após um chute de 52 jardas, mas após ótima campanha de Mahomes, Kareem Hunt virou em 28 a 24, restando menos de dois minutos para o fim.
Entretanto, Lawrence brilhou com um passe de 33 jardas para Brian Thomas e deixou o Jaguars em condição de chute. No entanto, pouco adiantava. Jacksonville precisava de um TD. Mas o mesmo Lawrence, apesar de cair no chão após escorregar, conseguiu correr para virar o jogo mais uma vez em 31 a 28.
Ainda restavam 23 segundos no relógio para o Chiefs, mas em vão. Os passes de Mahomes não conectaram seus recebedores e, como resultado, o Jaguars venceu a sua quarta na NFL.
(2-3) Kansas City Chiefs 28 x 31 Jacksonville Jaguars (4-1)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|41
|29
|70.7
|318
|1
|1
|0
|91.3
|Trevor Lawrence
|Jaguars
|25
|18
|72
|221
|1
|1
|3
|95.6
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|6
|60
|1
|Kareem Hunt
|Chiefs
|7
|49
|2
|Trevor Lawrence
|Jaguars
|10
|54
|2
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Tyquan Thornton
|Chiefs
|3
|90
|0
|Travis Kelce
|Chiefs
|7
|61
|1
|Brian Thomas
|Jaguars
|4
|80
|0
|Travis Hunter
|Jaguars
|3
|64
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
