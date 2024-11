Onde assistir Copa NBA: Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Saiba onde assistir à partida da Copa NBA entre Memphis Grizzlies x Golden State Warriors, nesta sexta-feira (15). As equipes se enfrentam em San Francisco a partir de 00h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo do torneio de intertemporada da NBA entre Grizzlies x Warriors, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

15/11/24: Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

19/12/24: Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

04/01/25: Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies (7-5)

Pos Jogador Altura Idade G Marcus Smart 1,90 30 G Ja Morant 1,88 25 G John Konchar 1,96 28 G Luke Kennard 1,96 28 G Desmond Bane 1,96 26 G Cam Spencer (tw) 1,90 24 G Scotty Pippen Jr. 1,85 23 G Yuta Kawamura (tw) 1,90 35 F Santi Aldama 2,11 23 F Jake LaRavia 2,03 22 F Jaylen Wells 2,01 21 F GG Jackson II 2,06 19 F Vince Williams Jr. 1,93 24 F Brandon Clarke 2,03 27 F Jaren Jackson Jr. 2,08 24 F Colin Castleton 2,11 24 C Jay Huff (tw) 2,16 26 C Zach Edey 2,24 22

Time titular: Scotty Pippen Jr., Jaylen Wells, Santi Aldama, Jaren Jackson Jr e Zach Edey (Jay Huff)

Publicidade

Leia mais!

Golden State Warriors (9-2)

Pos Jogador Altura Idade PG Stephen Curry 1,88 36 PG De’Anthony Melton 1,91 26 PG Reece Beekman (tw) 1,91 22 SG Brandin Podziemski 1,93 21 SG Buddy Hield 1,93 31 SG Gary Payton II 1,88 31 SG Lindy Waters III 1,98 27 SG Pat Spencer (tw) 1,91 28 SF Andrew Wiggins 2,01 29 SF Moses Moody 1,96 22 SF Gui Santos 1,98 22 PF Draymond Green 1,98 34 PF Jonathan Kuminga 2,01 21 PF Kyle Anderson 2,06 30 C Trayce Jackson-Davis 2,06 24 C Kevon Looney 2,06 28 C Quinten Post (tw) 2,13 24

Time titular: Stephen Curry, De’Anthony Melton, Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Data: 15/11/2024

Horário: 00h (horário de Brasília)

Local: Chase Center, San Francisco

Campeonato: Fase de grupos da Copa NBA

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA