Onde assistir aos jogos da NFL (12/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 12/10, da sexta semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que seis terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.
(3-2) Denver Broncos x New York Jets (0-5)
Informações da partida
Onde assistir: Madhouse TV
Horário: 10h30 (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets
(3-2) Los Angeles Rams x Baltimore Ravens (1-4)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Baltimore Ravens
(2-2-1) Dallas Cowboys x Carolina Panthers (2-3)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers
(2-3) Arizona Cardinals x Indianapolis Colts (4-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts
(3-2) Seattle Seahawks x Jacksonville Jaguars (4-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Jacksonville Jaguars
(3-2) Los Angeles Chargers x Miami Dolphins (1-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Miami Dolphins
(3-2) New England Patriots x New Orleans Saints (1-4)
Informações da partida
Onde assistir: GeTV e Globoplay
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New Orleans Saints
(1-4) Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers (3-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Pittsburgh Steelers
(1-4) Tennessee Titans x Las Vegas Raiders (1-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Las Vegas Raiders
(2-3) Cincinnati Bengals x Green Bay Packers (2-1-1)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 Disney +
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Green Bay Packers
(4-1) San Francisco 49ers x Tampa Bay Buccaneers (4-1)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Tampa Bay Buccaneers
(4-1) Detroit Lions x Kansas City Chiefs (2-3)
Detroit Lions e Kansas City Chiefs são dois favoritos ao SuperBowl este ano. Porém, vivem momentos distintos. A equipe de Michigan vem em bom momento, com quatro vitórias seguidas. O rival, por outro lado, perdeu três das cinco partidas até aqui e busca uma recuperação para subir posições da AFC na NFL.
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Kansas City Chiefs
