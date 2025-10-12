Onde assistir aos jogos da NFL (12/10)

A rodada deste domingo conta com 12 partidas

onde assistir jogos nfl 12 Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 12/10, da sexta semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que seis terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.

(⁠3-2⁠) Denver Broncos x New York Jets (0-5)

Informações da partida

Onde assistir: Madhouse TV
Horário: 10h30 (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets

(⁠3-2⁠) Los Angeles Rams x Baltimore Ravens (⁠1-4⁠)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney + 
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Baltimore Ravens

(⁠2-2-1) Dallas Cowboys x Carolina Panthers (⁠2-3⁠)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers

(⁠2-3) Arizona Cardinals x Indianapolis Colts (⁠4-1⁠)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts

(⁠3-2⁠) Seattle Seahawks x Jacksonville Jaguars (⁠4-1)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Jacksonville Jaguars

(⁠3-2) Los Angeles Chargers x Miami Dolphins (⁠1-4⁠)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Miami Dolphins

(⁠3-2) New England Patriots x New Orleans Saints (⁠1-4)

Informações da partida

Onde assistir: GeTV e Globoplay
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New Orleans Saints

(⁠1-4) Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers (⁠3-1)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Pittsburgh Steelers

(⁠1-4⁠) Tennessee Titans x Las Vegas Raiders (⁠1-4⁠)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Las Vegas Raiders

(⁠2-3) Cincinnati Bengals x Green Bay Packers (⁠2-1-1)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 Disney +
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Green Bay Packers

(⁠4-1) San Francisco 49ers x Tampa Bay Buccaneers (⁠4-1⁠)

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Tampa Bay Buccaneers

(⁠4-1) Detroit Lions x Kansas City Chiefs (⁠2-3⁠)

Detroit Lions e Kansas City Chiefs são dois favoritos ao SuperBowl este ano. Porém, vivem momentos distintos. A equipe de Michigan vem em bom momento, com quatro vitórias seguidas. O rival, por outro lado, perdeu três das cinco partidas até aqui e busca uma recuperação para subir posições da AFC na NFL.

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Kansas City Chiefs

Além do onde assistir aos jogos da NFL neste domingo, 12/10, todas as informações da NBA e NFL estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

