Oito jogadores que vão para a décima temporada no mesmo time da NBA

Tecnicamente, são sete. Mas o Jumper Brasil listou todos os jogadores que vão entrar na décima temporada pelo mesmo time na NBA. Listamos oito, enquanto um deles sofreu com lesões em seus dois primeiros anos e não atuou. De fato, Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, entraria em sua décima primeira campanha pela equipe. Ele acaba participando da lista, pois fez toda a preparação e recebe salário desde então.

Há poucas semanas, a lista teria nove nomes. No entanto, Karl-Anthony Towns foi para o New York Knicks em troca, deixando o Minnesota Timberwolves após nove anos.

Então, abrindo a lista, um nome que pouca gente imaginava que iria para a décima temporada na NBA.

Devin Booker: décima temporada (Phoenix Suns)

Próximo de completar apenas 28 anos, Booker já vai para a décima temporada na NBA. Todas elas, claro, pelo Suns. Quatro vezes All-Star, o jogador começou a ganhar destaque na liga quando Phoenix ainda não tinha Chris Paul. Ou seja, há muito tempo ele vem comandando a equipe do Arizona em quadra.

Myles Turner: décima (Indiana Pacers)

Embora Myles Turner seja um dos jogadores que mais aparecem em rumores de troca na NBA, ele vai iniciar a sua décima temporada pelo mesmo time: o Indiana Pacers. Ótima opção ofensiva, especialmente no estilo de jogo atual da liga, Turner ainda não foi ao All-Star Game. Nas últimas duas campanhas, ele produziu 18.0 e 17.1 pontos, respectivamente.

Giannis Antetokounmpo: décima segunda (Milwaukee Bucks)

Não olhe agora, mas Antetokounmpo está indo para a décima segunda temporada na NBA. Detalhe: ele só vai completar 30 anos em dezembro. Ou seja, o grego ainda tem muito tempo para brilhar na liga. Duas vezes MVP, o astro acumula oito participações no All-Star Game e oito indicações para os times ideais. Além disso, foi campeão em 2021.

Nikola Jokic: décima (Denver Nuggets)

Tecnicamente, ele poderia entrar em sua décima primeira temporada na NBA. No entanto, o Denver Nuggets optou por deixar o jogador na Sérvia após o Draft de 2014. Assim como outros grandes nomes da lista, o três vezes MVP ainda não completou 30 anos. Jokic ficou com o título da liga em 2023.

Joel Embiid: nona (Philadelphia 76ers)

Embiid vai apenas para a nona temporada na NBA, mas já faz parte do elenco do Sixers desde 2014. Não jogou as duas primeiras campanhas por lesão, enquanto ele segue com problemas físicos. MVP, ainda não conquistou um título.

Stephen Curry: décima sexta (Golden State Warriors)

Recordista nos arremessos de três da NBA, Stephen Curry segue ampliando suas marcas históricas. Apesar de o Warriors já não ser mais aquele que vencia tudo, Curry quer seguir por lá. Mas desde que a direção se preocupe em montar um elenco competitivo. Quatro vezes campeão e outras duas MVP, o camisa 30 segue sendo espetacular.

Draymond Green: décima terceira (Golden State Warriors)

Colega de Curry no Warriors, Green continua sendo indispensável para o time e vai disputar a sua décima terceira temporada na NBA, enquanto segue como um dos jogadores mais controversos. Não tem mais o mesmo nível de antes, mas ainda é ótimo defensor e organizador ofensivo.

Dwight Powell: décima primeira (Dallas Mavericks)

O único da lista que não é titular, jamais foi considerado um astro em potencial, mas está no Mavs há mais de dez anos. Powell até não iniciou sua carreira na NBA em Dallas, mas após cinco jogos pelo Boston Celtics, ele foi em troca para o Mavericks. Esforçado, deve ser muito, mas muito bom de vestiário. Ao menos, é o que dizem.

