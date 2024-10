Site lista trocas recentes de jogadores na NBA que fracassaram

A NBA tem visto cada vez mais trocas de jogadores nas temporadas recentes. Isso porque a maioria dos times tem desistido da ideia de reconstrução através do Draft e apostado em agentes livres ou astros insatisfeitos em suas atuais equipes. Em alguns casos, os negócios costumam ser acertivos e geram resultados, como o título recente do Boston Celtics na temporada passada.

No entanto, nem todas as trocas recentes de jogadores tiveram sucesso na NBA. Desse modo, o site Fadeaway World resgatou os negócios que passaram longe do objetivo e atrapalharam as metas de diversas franquias da liga. Confira a lista com cinco dessas negociações que fracasarram:

Bradley Beal no Suns

O Phoenix Suns jamais conseguiu um título da NBA, embora colecione grandes craques. Em busca de encerrar esse jejum, o time apostou na troca por Bradley Beal para formar o trio com Kevin Durant e Devin Booker. No entanto, em sua primeira temporada, o ala-armador conviveu lesões e jogou apenas 53 partidas, onde registrou médias de somente 18.2 pontos, cinco assistências e 4.4 rebotes.

Como resultado, o Suns caiu ainda na primeira fase da pós-temporada passada, para o Minnesota Timberwolves. Assim, Beal se tornou dúvida e não há sequer certeza de que ele será titular absoluto no elenco do novo técnico Mike Budenholzer.

Embora a troca ainda seja recente, pesa contra também o custo de Beal. Para o Washington Wizards, o Suns precisou enviar Landry Shamet, Chris Paul e diversas escolhas de Draft. Além disso, o contrato dele é de US$50 milhões anuais, sendo que ele ainda não mostrou o custo-benefício para o negócio.

Russell Westbrook no Lakers

Russell Westbrook é um dos grandes armadores da história da NBA. No entanto, após a saída do Oklahoma City Thunder, o MVP de 2016 passou a cair aos poucos de rendimento. Ainda assim, o Los Angeles Lakers resolveu após em uma troca pelo armador para formar um trio com LeBron James e Anthony Davis.

Por Westbrook, a franquia enviou Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell e escolhas de Draft ao Wizards. Ou seja, desfez de praticamente toda a profundidade do elenco em busca do título na temporada 2021/22.

O experimento, porém, não deu certo. Westbrook jamais conseguiu atingir consistência e entrosamento pelo Lakers. O jogador tinha dificuldades principalmente em jogar sem a bola, uma vez que LeBron era o principal condutor do ataque. Em 2022/23, então, ele foi trocado para o Utah Jazz e terminou com um grande fracasso na história angelina.

Ben Simmons no Nets

Com James Harden insatisfeito, o Brooklyn Nets apostou em uma troca com o Philadelphia 76ers por Ben Simmons em 2022. Inicialmente, parecia um bom negócio, uma vez que o armador insatisfeito saiu e o time recebeu um jogador versátil e que poderia ser um complemento para Kevin Durant e Kyrie Irving.

A passagem de Simmons, contudo, ficou marcada por diversas lesões e somente 57 partidas em duas temporadas. Além disso, ele registrou médias modestas para um jogador do seu custo, com 6.7 pontos, 6.7 rebotes e seis assistências pela equipe.

O Nets ainda viu Irving e Durant saírem nos últimos anos, enquanto o contrato máximo de Simmons atrapalhou a reconstrução da franquia.

Saída de Holiday do Bucks

Há um ano, o Milwaukee Bucks fez um movimento que mudou a temporada 2023/24 da NBA. Em busca de um título, afinal, a equipe trocou por Damian Lillard, mas teve um alto custo para isso, uma vez que precisou enviar o astro Jrue Holiday para o Portland Trail Blazers.

Inicialmente, o negócio parecia inteligente. Isso porque, Lillard se juntou a Giannis Antetokounmpo para formar uma das duplas mais dominantes da NBA. Porém, o armador não conseguiu se entrosar ao craque grego e o time caiu ainda na primeira rodada dos playoffs para o Indiana Pacers.

Holiday, por sua vez, ficou pouco tempo no Blazers, antes de ser trocado para o Boston Celtics. Na nova equipe, ele se juntou a Derrick White, Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kristaps Porzingis e ajudou o time celta a conquistar seu 18º título de maneira dominante.

Então, o Bucks fracassou no primeiro ano do projeto e ainda reforçou um dos principais rivais do Leste.

Murray no Hawks

Por fim, a ida de Dejounte Murray é uma das piores trocas recentes de jogadores na NBA. O armador, afinal, foi a aposta do Atlanta Hawks para competir pelo título do Leste e da NBA. No negócio, aliás, o custo foi altíssimo, uma vez que a equipe enviou três escolhas de primeira rodada, uma troca de escolhas e Danilo Gallinari ao San Antonio Spurs.

A expectativa era de que a defesa e o potencial como criador de jogadas de Murray pudesse se aliar ao poderio ofensivo de Trae Young. Porém, os armadores jamais conseguiram se entrosar como o esperado. Como resultado, o Hawks terminou os dois últimos anos no play-in, sem sequer alcançar a pós-temporada.

No fim, a franquia optou por trocar Murray para o New Orleans Pelicans. Entretanto, a falta de capital de Draft atrapalhou o desenvolvimento nos últimos anos e deixou incertezas no elenco.

