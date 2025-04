O que ainda está em jogo na última rodada da NBA

A NBA chega à sua última rodada, neste domingo (13), com 15 duelos e todos os times em quadra, mas o que ainda está em jogo a essa altura? Bom, a Conferência Leste até já se decidiu, mas o Oeste ainda está indefinido. O foco vai, sobretudo, para cinco das partidas decisivas da campanha regular de 2024/25. O Jumper Brasil te conta quais são essas decisões.

Os cinco jogos definem muitas coisas na conferência mais disputada da NBA. Em primeiro lugar, as três últimas vagas diretas aos playoffs se decidem hoje. Assim, duas séries também serão conhecidas, uma delas contendo o Los Angeles Lakers, terceiro colocado. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder são outros dois classificados, mas terão que esperar os adversários que virão do play-in.

A repescagem também terá definições. O Memphis Grizzlies estará no primeiro jogo, mas não sabe seu adversário e nem se jogará em casa ou fora. Por outro lado, o duelo entre nono e décimo ainda terá a definição do mando de quadra.

Publicidade

Então, sem mais delongas, vamos detalhar as disputas que ainda serão travadas neste domingo.

Playoffs

Quatro times ainda estão vivos na luta pelas três vagas diretas: Denver Nuggets, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves. Três deles estarão de folga na próxima semana, enquanto um terá que jogar na próxima terça-feira (15) contra o Memphis Grizzlies. Todos os jogos do Oeste serão às 16h30 (horário de Brasilia). O mais interessante é que todos controlam seu próprio destino.

Publicidade

O Nuggets é quem tem a situação mais favorável. Afinal, é o quarto colocado da conferência, à frente do Clippers, que tem a mesma campanha, mas perde no critério de desempate. O adversário de Denver é o Rockets, no Texas. É um rival pesado, mas que tem poupado titulares na reta final. Portanto, uma vitória e o Nuggets garante a vaga e o mando de quadra.

O Timberwolves, por sua vez, precisa de uma vitória no jogo contra o Utah Jazz para avançar aos playoffs da NBA. Mesmo entrando na rodada em sétimo, Minnesota é quem está na melhor situação, pois enfrenta um time que está em modo Tank. Além disso, o jogo será em Mineápolis.

Publicidade

Leia mais!

O protagonismo da rodada fica por conta do confronto direto entre Clippers e Warriors, em San Francisco. Há pequenas chances de ambos alcançarem a vaga juntos. Mas, isso só aconteceria em caso de uma vitória de Golden State e uma derrota de Denver, enquanto Minnesota vence seu duelo. Há também uma chance ainda menor de uma derrota do Timberwolves, que garantiria Clippers e Warriors, independente de quem vencer.

Mas, dados os contextos e os desempates, tudo indica que Stephen Curry, James Harden, Jimmy Butler e Kawhi Leonard estarão em quadra em um jogo quase eliminatório no último dia da fase regular. Os times, portanto, tentarão escapar do play-in. Já quem vencer se garante diretamente nos playoffs.

Publicidade

Um ponto importante, aliás, é que o Clippers também pode chegar ao quarto lugar, caso vença o jogo e o Nuggets perca a sua partida. Por outro lado, o Warriors é o único dos quatro que não tem qualquer chance de ser quarto ou quinto colocado, seja qual for a combinação de resultados. Assim, o máximo que a franquia pode chegar é o sexto lugar, o que garante um duelo com o Lakers de LeBron James e Luka Doncic, na primeira rodada.

Desempates

Os confrontos diretos entre as equipes na fase regular de 2024/25 se tornam vitais em uma briga tão ampla. Aqui estão todos os desempates nesse sentido.

Nuggets 2-2 Clippers

Nuggets 2-1 Warriors

Timberwolves 4-0 Nuggets

Clippers 3-0 Warriors*

Clippers 0-3 Timberwolves

Warriors 3-1 Timberwolves

Publicidade

Minnesota é quem está em situação mais favorável. Afinal, tem vitórias amplas sobre Denver e Los Angeles. Além disso, soma nove triunfos em 12 jogos, no saldo total. Mesmo estando à frente na tabela, Denver é quem tem a pior situação de momento, com apenas quatro vitórias em 11 jogos contra os rivais.

Por fim, Warriors e Clippers ainda se enfrentam. Ou seja, vão alterar suas campanhas. Los Angeles tem cinco vitórias em dez partidas, enquanto Golden State possui quatro triunfos em dez jogos. Eles podem ficar igualados, caso o Warriors vença amanhã.

Publicidade

Play-in

Enquanto três dos quatro times sairão com a vaga direta nos playoffs, o destino de um deles será o de enfrentar o Grizzlies pelo play-in. O time de Ja Morant pode até chegar a um empate triplo com Golden State e Minnesota, mas não levaria vantagem nesse cenário de empate triplo. Assim, não tem mais chance de chegar aos playoffs de forma direta.

Mas, o jogo contra o Dallas Mavericks, em casa, ainda vale algo. Memphis tem pequenas chances de ficar no sétimo posto. Dessa forma jogaria a partida de terça em casa, com maiores chances de garantir um duelo com o Houston Rockets, na primeira rodada dos playoffs. Se vencer seu jogo ,e Minnesota perder para Utah, a equipe de Memphis assegura o sétimo lugar e o mando de quadra no play-in.

Publicidade

Aliás, esse é o único cenário possível. Afinal, se o time que sobrar for Denver, Los Angeles ou Golden State, o Grizzlies joga fora de casa na terça.

E não é só isso. É verdade que Sacramento Kings x Dallas Mavericks já está assegurado, no duelo entre o nono e o décimo colocados. No entanto, o mando de quadra ainda não está decidido. Os dois times chegam à última rodada da NBA empatados com 39 vitórias e 42 derrotas, com um jogo para decidir tudo.

Publicidade

A franquia texana, como já dito, visita Memphis. Enquanto isso, Sacramento vai receber o Phoenix Suns. Os duelos também serão às 16h30. O Mavericks só consegue passar à frente em caso de vitória contra o Grizzlies e uma derrota do Kings. Em caso de empate, é o time da Califórnia que manda o jogo entre eles na quarta-feira (16).

De resto, tudo resolvido

A rodada de sexta-feira (11), que também contou com 15 jogos, teve 12 duelos contando para alguma decisão na tabela.

A vitória do Milwaukee Bucks sobre o Detroit Pistons assegurou o time do Wisconsin na quinta posição. A franquia de Michigan, por sua vez, fica em sexto. Eles se enfrentam novamente neste domingo, mas devem poupar titulares. Ou seja, um jogo que não vale nada na última rodada da NBA.

Publicidade

Mesmo com a derrota para o Cleveland Cavaliers, o New York Knicks assegurou a terceira posição do Leste, já que o Indiana Pacers poupou titulares e perdeu para o Orlando Magic. Assim, com essas duas combinações, dois duelos de playoffs se decidiram: Knicks x Pistons e Pacers x Bucks.

No Oeste, o Los Angeles Lakers se tornou o terceiro time a garantir vaga direta nos playoffs com uma vitória tranquila sobre os reservas do Houston Rockets. Desse modo, a equipe angelina escapou da “confusão” antes de seu jogo na última rodada da fase regular da NBA.

Publicidade

A derrota de Memphis, como já falado, garantiu a equipe no play-in. E, por falar na repescagem da semana que vem, o cenário do Leste também se garantiu por completo. As vitórias protocolares de Atlanta Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat asseguraram a ordem da tabela.

Hawks e Magic vão se enfrentar em Orlando na terça-feira, enquanto Bulls e Heat se encaram na quarta, em Chicago. O primeiro duelo vale uma série contra o Boston Celtics, enquanto o segundo vale a sobrevivência por mais um jogo, na tentativa de enfrentar o Cleveland Cavaliers na primeira rodada.

Publicidade

Jogos das 14h

(41-40) Magic x Hawks (39-42) em Atlanta

(19-62) Hornets x Celtics (60-21) em Boston

(50-31) Knicks x Nets (26-55) no Brooklyn

(49-32) Pacers x Cavaliers (64-17) em Cleveland

(17-64) Wizards x Heat (37-44) em Miami

(38-43) Bulls x 76ers (24-57) na Philadelphia

(44-37) Pistons x Bucks (47-34) em Milwaukee

Jogos das 16h30

(49-32) Nuggets x Rockets (52-29) em Houston

(39-42) Mavericks x Grizzlies (47-34) em Memphis

(17-64) Jazz x Timberwolves (48-33) em Minnesota

(67-14) Thunder x Pelicans (21-60) em New Orleans

(30-51) Raptors x Spurs (33-48) em San Antonio

(49-32) Clippers x Warriors (48-33) em San Francisco

(50-31) Lakers x Blazers (35-46) em Portland

(36-45) Suns x Kings (39-42) em Sacramento

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA